Rusya sandık başında! Batı-Rusya savaşı seçimde de patlak verdi: Londra ve Washington Putin’e karşı mevzi aldı! Sınırda tahliye çağrısı

"PUTİN NÜKLEER SİLAH KOYABİLİR" 17 Mart'ta sona erecek seçimin "sahte" olduğunu iddia eden the Economist, Putin'in seçilmesinin kesin olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: Bay Putin'in hırsları Ukrayna'nın çok ötesine geçen uzun vadeli bir tehdit oluşturuyor. Afrika ve Orta Doğu'da nifak yayabilir, BM'yi felce uğratabilir ve uzaya nükleer silah koyabilir. Batı'nın haydut bir Rusya için Ukrayna'ya yardım etmenin çok daha ötesine geçen uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı var. Şu anda bir tane yok. ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı mevcut "PUTİN BATI İLE ÇATIŞMAYI SEÇİMİN MERKEZİNE KOYDU" ABD gazetesi Wall Street Journal ise "Putin, Batı ile çatışmayı başkanlık seçiminin merkezine koydu" başlığını kullanırken "Rus liderin kazanacağı neredeyse garanti" ifadesine yer verdi ve Putin'in oylamadan önce potansiyel rakiplerini oy pusulasından men ettiğini, eleştirmenleri hapse attığını, en güçlü rakibi Aleksey Navalni'yi ise hapishanede öldürdüğünü iddia etti.

Wall Street Journal da Economist gibi Putin'in kazanmasını garanti görürken Batı ile çatışmanın daha da derinleşeceğini belirtiyor, ayrıca, Putin'in "otoritesini meşrulaştırmak ve güçlendirmek için seçime katılımın yüksek olmasını istediğini" belirtiyor.

PUTİN'DEN BİRLİK ÇAĞRISI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise perşembe günü Rus devlet televizyonunda yayımlanan bir konuşmasında Ruslara yurttaşlık görevlerini yerine getirmeleri ve oylarını istedikleri adaya vermeleri için çağrıda bulundu ve "Ülkemizin şu anda ne kadar zor bir dönemden geçtiğini, neredeyse her alanda ne kadar çetin zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu anladığınıza inanıyorum. Birlik olmaya ve kendimize güvenmeye ihtiyacımız var." dedi.

AVDİVKA'DA SANDIK AÇILDI Seçimler yalnızca Rusya genelinde değil, Moskova'nın 2022'de ele geçirdiği fakat tamamen Rusya kontrolü altında olmayan doğu Ukrayna topraklarında da düzenlenecek. Hatta Rusya'nın ezici çatışmaların ardından şubat ayında ele geçirdiği Ukrayna kasabası Avdivka'da dahi sandık kuruldu. Putin'in Ukrayna Savaşı konusunda ülkesi için de ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalmadığını belirten Wall Street Journal, bu durumun Putin'i cesaretlendirdiğini ve Batı ile alay edip kışkırtmasına yol açtığını belirtiyor. NEW YORK TIMES'TAN ÇİN VE İRAN İDDİASI New York Times ise Putin'in seçimlerden önce internet sansürünü artırdığını iddia ederken Rusya'nın bu konuda Çin ve İran'ın öncülük ettiği yöntemleri kullandığını belirtti. O GRUP SEÇİMİ BOZMAYI AMAÇLIYOR Rusya'da seçim devam ederken çoğu Rus olan Ukraynalı milis gruplar ise ülkenin güneyindeki Kursk ve Belgorod bölgelerine sızma girişiminde bulunuyor. Özgür Rusya Lejyonu adlı bir grup dün seçimleri bozmayı amaçladıklarını söyledi ve sivillere tahliye çağrısı yaptı. Putin'in en büyük rakibi olarak görülen Aleksey Navalni'nin hapishanedeki gizemli ölümünün ardından eşi Yulia Navalnaya, başkanlık seçimlerinde Putin'e yönelik protesto çağrısı yaptı ve "Putin'e karşı öğle vakti" diyerek vatandaşlardan "geçersiz oy" kullanmalarını istedi.