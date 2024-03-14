CANLI TAKİP | Yaşama umutlarını yok ettiler! Gazze’de çocuklar ölüm korkusuyla yaşıyor

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Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı son 24 saatte 88 artarak 31 bin 272'ye yükseldi. İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'snii kadın ve çocuklar oluşturuyor. SON 4 YILDA ÖLDÜRÜLENDEN DAHA FAZLA

Yayımlanan yeni bir rapor, çocukların ölüm korkusuyla hayatlarını sürdürdüğünü, çocukluklarını yaşayamadığını, yetişkin insanlar gibi hayatta kalma mücadelesi verdiğini ortaya koydu. İsrail'in 5 ayda Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı, son 4 yılda dünya genelinde savaşlarda ölen çocuklardan fazla.

KATİL BİBİ'DEN REFAH SÖZÜ Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada, uluslararası baskının arttığı bir ortamda İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik askeri harekatına devam edeceğini söyledi.



Netanyahu, İsrail yanlısı AIPAC örgütünün Washington D.C.'deki konferansında yaptığı video konuşmasında açıkça "Refah'ta işi bitireceğiz." dedi Soykırımcılar birbirini yiyor! Katil Netanyahudan ABD Başkanı Bidena üstü kapalı gönderme: Karşı çıkamaz Soykırımcılar birbirini yiyor! Katil Netanyahu'dan ABD Başkanı Biden'a üstü kapalı gönderme: Karşı çıkamaz FİLİSTİNLİ SAĞLIK GÖREVLİLERİNE İŞKENCE Gazze'deki Filistinli sağlık personeli BBC'ye, geçen ay hastanelerine düzenlenen baskının ardından İsrail askerleri tarafından gözlerinin bağlandığını, gözaltına alındıklarını, soyunmaya zorlandıklarını ve defalarca dövüldüklerini söyledi. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler... 06:01 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi. 02:21 Hamas, İsrail'in "kötü niyetli planlarına" olumlu yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretleri takdir etti. 01:43 Uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze'ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü. 00:49 İtalyan mahkemesinin, terör şüphelisi olarak tutuklu yargılanan ve İsrail'in iadesini istediği Filistinli Anan Kamal Afif Yaeesh'i sınır dışı etmeyi reddettiği bildirildi. 00:02 Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını söyledi. 00:00 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iktidarda kalabilmek için Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzattığını" belirtti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Dışişleri Bakanı Maliki, Güney Afrika'nın Filistin Büyükelçisi Shaun Byneveldt ile bakanlığın Ramallah kentindeki merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Maliki, "Netanyahu ateşkesle ilgilenmiyor. Tam tersine iktidarda kalabilmek için savaşı mümkün olduğu kadar uzatmak istiyor." ifadelerini kullandı. İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına, yaklaşık 600 bin Filistinlinin açlığın eşiğinde olduğuna işaret eden Maliki, uluslararası toplumun Netanyahu üzerinde baskı kurmak için yeterince çaba göstermemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Uluslararası toplumun Filistin meselesine yönelik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Maliki, Filistin'in ateşkes uygulaması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ABD'ye baskı yapmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca Maliki, "Batı Şeria'daki Filistin kamplarına günlük baskınlar yapılması, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin öldürülmesi, bu kamplarda yaşayanların topraklarını terk etmeye zorlamak için devam eden kısıtlama ve provokasyon tehlikelerine" dikkat çekti. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasıyla ilgili olarak Bakan Maliki, Filistin yönetimi ve halkının Güney Afrika'nın tarihi tutumuna ilişkin takdirlerini belirtti. 13 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR 17.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kantara ve Alma el-Şaab'ta Hizbullah'a ait bir "askeri yapıya" iki saldırı daha yapıldığını iddia etti. 17.10 Netanyahu Hollandalı mevkidaşı Refah'a askeri operasyonun gerekli olduğunu söyledi

İsrail medyası, İsrail başbakanının Kudüs'teki bir toplantı sırasında Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'ye, savaş hedeflerine ulaşmak için Refah'ta bir askeri operasyonun gerekli olduğunu söylediğini ve bunun devam edeceğini yinelediğini bildiriyor. Son haftalarda bazı ülkeler İsrail'e, bir zamanlar "güvenli bölge" ilan edilen kalabalık güney şehrine kara saldırısı planlarından vazgeçmesini söyledi. Benjamin Netanyahu ayrıca İsrail'in BM Filistin Mülteci Örgütü UNRWA'nın yerini alacağını söyledi ve ülkesinin fonları askıya alma kararından dolayı Rutte'ye teşekkür etti. İsrail başbakanı ayrıca Hamas için bir kazanç olacağını söylediği Filistin devletine karşı olduğunu bir kez daha ifade etti. 16.45 UNRWA, Refah deposunun vurulduğunu doğruladı Katil İsrail Refah'ta yardım dağıtım merkezini vurdu! BM Filistinli mültecilere yönelik kuruluş, Gazze'nin güneyindeki yardım depolarından birinin vurulduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na göre "deponun bombalanması" sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. 13.50 İsrail polisine göre, Kudüs'teki bir kontrol noktasına bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 15 yaşındaki genç, İsrail güçleri tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybetti. Şüpheli saldırganın, bir askeri yetkili tarafından ateş açılmadan önce kontrol noktasında bir askeri polis askerini ve bir güvenlik görevlisini bıçakladığı iddia edildi. 13.23 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 31 bin 272'ye yükseldi. Bakanlık, 73.024 kişinin ise soykırımcı İsrail'in saldırılarında yaralandığını söyledi. 08.00 Wafa haber ajansı, soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların ardından düzinelerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deir el-Balah'ın merkezinde salı akşamı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken Gazze Şehri'nin Daraj mahallesinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, dört çocuk yaralandı. Vefa, Selahaddin Caddesi'ndeki bir evin bombalanması sonucu "çok sayıda kişinin şehit olduğunu", Sahabe Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen üçüncü saldırıda ise çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi. 12 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR... 21.43 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ateşkes sağlanması için "yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini" belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Ramazan ayı münasebetiyle başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistin halkına iyi dilek temennisinde bulunan Sisi, Gazze'nin son derece kötüleşen insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Sisi, Mısır hükümeti ve halkının Filistin halkına yönelik desteğine dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin meşru haklarını bağımsız bir devlette elde etmesini destekleme yönündeki yoğun çabalarını" dile getirdi. Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin halkını destekleme yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 21.41 UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." açıklamasında bulundu.