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Katil'e havadan destek! Gazze'deki uluslararası örgütler: Havadan yardım atarken İsrail'e de silah sağlayan ülkeler var

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de faaliyet gösteren 25 uluslararası örgütün ortak bildirisini yayınladı. Bildiride bazı ülkelerin havadan insani yardımlar atarken, aynı zamanda uluslararası suç teşkil eden silahları da katil İsrail'e sağladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 21:23 Güncelleme 13 Mart 2024, 21:23
Katil’e havadan destek! Gazze’deki uluslararası örgütler: Havadan yardım atarken İsrail’e de silah sağlayan ülkeler var

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Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 25 uluslararası örgüt, bazı ülkelerin havadan insani yardımlar atarken, aynı zamanda uluslararası suç teşkil eden silahları da katil İsrail'e sağladığını duyurdu.



Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de faaliyet gösteren 25 uluslararası örgütün ortak bildirisini yayınladı.



Ortak bildiride, devletlerin Gazze'deki ihtiyaçları karşılamak için yeterli çabayı gösterdikleri yanılsamasını yaratmak için hava yardımlarının ve deniz koridoru açma çabalarının arkasına saklanmalarının mümkün olmadığı kaydedildi.



Havadan atılan yardım operasyonlarının Gazze Şeridi'ndeki devasa ihtiyaçları karşılamadığı belirtilen bildiride, tam bir felaket içinde olan 2 milyon 300 bin kişinin tedavi ve gıdasının bu şekilde karşılanmasının mümkün olmadığının altı çizildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Havadan yardımlar indiren ABD, İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkeler, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor. Bu ülkelerin silah taşıma operasyonlarını durdurmaları, derhal ateşkes için ve kayıtsız şartsız yardımların ulaştırılması ve suçluların hesaba çekilmesi için gerekli tedbirleri uygulamaları gerekiyor."



Devletlerin, vahşet suçlarının önlenmesi de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluk ve görevlerinden kurtulmak için yardımlardan yararlanamayacakları kaydedilen bildiride, bu ülkelerin temel sorumluluğunun vahşet suçlarını engellemek, Gazze Şeridi'ne yönelik sürekli bombardımanın son bulması ve insani yardımlara engel olan unsurların kaldırılması için siyasi baskı yapmak olduğu vurgulandı.

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