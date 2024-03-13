Katil’e havadan destek! Gazze’deki uluslararası örgütler: Havadan yardım atarken İsrail’e de silah sağlayan ülkeler var





Havadan atılan yardım operasyonlarının Gazze Şeridi'ndeki devasa ihtiyaçları karşılamadığı belirtilen bildiride, tam bir felaket içinde olan 2 milyon 300 bin kişinin tedavi ve gıdasının bu şekilde karşılanmasının mümkün olmadığının altı çizildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Havadan yardımlar indiren ABD, İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkeler, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor. Bu ülkelerin silah taşıma operasyonlarını durdurmaları, derhal ateşkes için ve kayıtsız şartsız yardımların ulaştırılması ve suçluların hesaba çekilmesi için gerekli tedbirleri uygulamaları gerekiyor."