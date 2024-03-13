Demir Adam Paul Alexander hayatını kaybetti! Metal kapsüldeki yetmiş yıllık hayatında avukat da oldu

ABD 'de 70 yıldır "demir akciğer" olarak görülen metal kapsülün içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayatını kaybetti.

1952'de henüz altı yaşındayken çocuk felcine yakalanan Paul Alexander'ın boynundan aşağısı felç olmuştu.

YETMİŞ YIL "DEMİR AKCİĞER"DE YAŞADI

Kendi başına nefes alamayan Alexander, yetmiş yılı aşkın bir süre boyunca nefes almak için demir bir akciğerin içinde yaşadı.