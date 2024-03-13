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Demir Adam Paul Alexander hayatını kaybetti! Metal kapsüldeki yetmiş yıllık hayatında avukat da oldu

ABD’de küçük yaşlarda çocuk felci geçiren ve yetmiş yıldan fazla bir süre boyunca “demir akciğer” olarak adlandırılan metal bir kapsülün içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kendi başına nefes alamayan ve demir akciğere muhtaç olan, bu süre boyunca üniversiteye gidip avukat olan Alekxander’ın vefatı engelli hakları aktivistleri tarafından duyuruldu.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 13:42 Güncelleme 13 Mart 2024, 13:43
Demir Adam Paul Alexander hayatını kaybetti! Metal kapsüldeki yetmiş yıllık hayatında avukat da oldu

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ABD'de 70 yıldır "demir akciğer" olarak görülen metal kapsülün içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayatını kaybetti.

BOYNUNDAN AŞAĞISI FELÇ OLMUŞTU

1952'de henüz altı yaşındayken çocuk felcine yakalanan Paul Alexander'ın boynundan aşağısı felç olmuştu.

YETMİŞ YIL "DEMİR AKCİĞER"DE YAŞADI

Kendi başına nefes alamayan Alexander, yetmiş yılı aşkın bir süre boyunca nefes almak için demir bir akciğerin içinde yaşadı.

DEMİR AKCİĞERDE AVUKAT OLDU

Engelli Hakları aktivisti Christopher Ulmer, Alexander'in ölümünü "Demir Akciğerdeki Adam Paul Alexander dün vefat etti" diyerek duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

Çocuk felcini atlattıktan 70 yıldan fazla bir süre de demirden bir akciğerin içinde yaşadı. Bir süre zarfında Paul üniversiteye gitti, avukat ve yazar oldu. Hikayesi çok uzaklara yayıldı ve dünyanın her yerindeki insanları olumlu bir şekilde etkiledi. Paul hatırlanmaya devam edecek inanılmaz bir rol modeldi.

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