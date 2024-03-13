Demir Adam Paul Alexander hayatını kaybetti! Metal kapsüldeki yetmiş yıllık hayatında avukat da oldu

ABD'de 70 yıldır "demir akciğer" olarak görülen metal kapsülün içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'de 70 yıldır "demir akciğer" olarak görülen metal kapsülün içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında hayatını kaybetti.
BOYNUNDAN AŞAĞISI FELÇ OLMUŞTU
1952'de henüz altı yaşındayken çocuk felcine yakalanan Paul Alexander'ın boynundan aşağısı felç olmuştu.
YETMİŞ YIL "DEMİR AKCİĞER"DE YAŞADI
Kendi başına nefes alamayan Alexander, yetmiş yılı aşkın bir süre boyunca nefes almak için demir bir akciğerin içinde yaşadı.
DEMİR AKCİĞERDE AVUKAT OLDU
Engelli Hakları aktivisti Christopher Ulmer, Alexander'in ölümünü "Demir Akciğerdeki Adam Paul Alexander dün vefat etti" diyerek duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
Çocuk felcini atlattıktan 70 yıldan fazla bir süre de demirden bir akciğerin içinde yaşadı. Bir süre zarfında Paul üniversiteye gitti, avukat ve yazar oldu. Hikayesi çok uzaklara yayıldı ve dünyanın her yerindeki insanları olumlu bir şekilde etkiledi. Paul hatırlanmaya devam edecek inanılmaz bir rol modeldi.