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Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil

Türkiye’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze’deki soykırıma karşı terör devleti İsrail’e yönelik tepkisi siyonist Batı basınını rahatsız etmeyi sürdürüyor. Başkan Erdoğan’ın cumartesi günü Hamas’ın terör örgütü olmadığına yönelik sözlerini tekrarlaması üzerine Washington Examiner dergisi, “Türkiye Batı’nın dostu değil” dedi ve Ermenistan ile Yunanistan’a yönelik korkularını ilan etti.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 10:21 Güncelleme 13 Mart 2024, 10:58
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımına gösterdiği tepki Batı'da siyonist basını rahatsız etti. Daha önce Türkiye düşmanı operasyonların maşası Michael Rubin'in "Türkiye'yi karantinaya alın" başlıklı bir yazısını yayımlayan Washington Examiner dergisi, Türkiye düşmanlığını bir kez daha ilan etti.

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ABD DERGİSİNDE TÜRKİYE KORKUSU: BATI'NIN DOSTU DEĞİL

ABD dergisi Washington Examiner Başkan Erdoğan'ın soykırımı İsrail'i kınaması üzerine Türkiye'yi resmen hedef gösterdi. "Türkiye Batı'nın dostu değil" başlığını kullanan Washington Examiner, "Türkiye, çevresindeki diğer dostlarımıza yönelik açık düşmanlığı nedeniyle artık Batı'nın desteğine layık olmadığını son yıllarda defalarca kanıtlamıştır." dedi ve Türkiye'yi açıkça hedef gösterdi.

BAŞKAN KATİL BİBİ'YE VURDUSES WASHINGTON'DAN GELDİ

Başkan Erdoğan'ın terör devleti İsrail'i kınamasına ve Hamas'a destek vermesine tepki gösteren Washington Examiner, Türkiye'nin NATO üyesi olmasından şikayet etti ve "Türkiye NATO üyesi ve Batılı davaların güya müttefiki olduğundan bu durum endişe verici. En azından Batı'nın beceriksiz küreselci organları bunu böyle algılamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı konuşmada Türkiye'nin Hamas'a açık desteğini yinelemesine tepki gösteren Washington Examiner, katil Başbakan Benjamin Netanyahu'yu Hitler, Mussolini ve Stalin ile bir tutmasının ise "saçma" olduğunu belirtti.

HULUSİ AKAR'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ KORKUTTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın Ocak ayında Azerbaycan'a yaptığı ziyareti hatırlatan dergi, Akar için "Tartışmalı Karabağ bölgesinde başka bir olası Ermeni soykırımı önerisinde bulunmak üzere ocak ayında Azerbaycan'a gitti" şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

"NATO MÜTTEFİKİ DOSTLARIMIZ BİLE GÜVENDE DEĞİL"

"NATO müttefiki dostlarımız bile Türkiye'nin şiddet içeren tehditlerine karşı güvende değil" diyen Washington Examiner, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin Batı'ya zarar verdiğini iddia etti.

ABD dergisi ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımını onayladığı için Türkiye'ye 40 F-16 satışına onay verilmesine tepki gösterdi ve "Amerikan kaynaklarının bir diğer harika kullanımı" ifadelerini kullandı.

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