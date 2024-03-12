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Son dakika: Rusya’da askeri nakliye uçağı düştü! 15 yolcusu ile alevler içinde yere çakıldı

Rusya’da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Moskova’nın kuzeydoğusundaki İvanovo bölgesinde havalanan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra alevler içinde yere çakıldı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 14:34 Güncelleme 12 Mart 2024, 14:41
Son dakika: Rusya’da askeri nakliye uçağı düştü! 15 yolcusu ile alevler içinde yere çakıldı

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Son dakika haberleri… Rus askeri nakliye uçağı Moskova'nın kuzeydoğusunda alevler içinde kaldı. Rusya Savunma Bakanlığından Salı günü yapılan açıklamada bir Rus askeri nakliye uçağının Moskova'nın kuzeydoğusundaki İvanovo bölgesinde alev aldığı ve düştüğü bildirildi.

ALEVLER İÇİNDE YERE ÇAKILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde IL-76 uçağının motorlarından birinin yanarak uçağın yere doğru indiği görülüyor. Diğer görüntülerde ise kaza mahallinden yükselen siyah dumanlar görülüyor.

Savunma Bakanlığı tarafından resmi haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada "Moskova saatiyle 13:00 civarında bir IL-76 nakliye uçağı İvanovo bölgesinde tarifeli bir uçuş için kalkış yaptığı sırada düştü" ifadeleri kullanıldı.

UÇAKTA 15 KİŞİ VARDI

Uçakta sekiz mürettebat ve yedi yolcunun bulunduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrıca, "Olay yerinden gelen raporlara göre felaketin nedeni uçağın kalkışı sırasında motorlardan birinde çıkan yangındı" ifadelerine yer verildi.

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Kazada herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Moskova yakınlarındaki kazanın, Rusya'nın 65 Ukraynalı savaş esirini taşıdığını iddia ettiği IL-76 uçağının sınırdaki bir bölgede düştüğüne dikkat çekildi.

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