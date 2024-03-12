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Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady

Beyaz Saray’da taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın bir numarasının kirli çamaşırları ortaya döküldü. First Lady’nin yardımcısı Anthony Bernal’ın işyerindeki meslektaşlarını defalarca taciz ettiği, cinsel organlarının büyüklüğü hakkında yorum yaparak aşağıladığı ortaya çıktı. Bernal’ı “işyerindeki kocası” olarak gören Jill Biden ise tüm sapkınlıklarını görmezden gelerek yardımcısını sonuna kadar koruyor. İşte, Beyaz Saray’da perde arkasında yaşanan skandallar…

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 15:40 Güncelleme 12 Mart 2024, 16:24
Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady

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Beyaz Saray bir kez daha taciz skandalı ile çalkalanıyor. First Lady Jill Biden'ın Beyaz Saray'da nüfuzu yüksek olan üst düzey yardımcısı Anthony Bernal'ın işyerindeki meslektaşların defalarca taciz ettiği ortaya çıktı.

First Lady Jill Biden'ın yardımcısı Anthony BernalFirst Lady Jill Biden'ın yardımcısı Anthony Bernal

JILL BIDEN'IN BİR NUMARASI TÜM BEYAZ SARAY'I TACİZ ETTİ

New York Post gazetesi, First Lady'nin en üst düzey yardımcısı Anthony Bernal'ın meslektaşlarının penis boyları hakkında spekülasyonlar yarattığını belirtti. New York Post'a konuşan iki kişi, 50 yaşındaki Bernal'ın kendilerine bir insanın cinsel organının başparmağı ile aynı büyüklükte olduğunu söylediğini belirtti. İddiaya göre Bernal bunu Biden'ın kampanyası ve Barack Obama'nın yardımcılığı sırasındaki görevlerinde de yapıyordu.

CİNSEL ORGANLARI İLE AŞAĞILAYARAK TAHAKKÜM KURUYOR

The Post'a konuşan bir diğer kaynak ise Bernal'ın birlikte çalıştıkları birkaç yıl boyunca kaba sözler söylediğini belirtti ve "Bu, insanları rahatsız etmek ve onlar üzerinde güç sahibi olmak için" dedi.

Her üç kişi de Bernal'ın, diğer çalışanlara küçük cinsel organları olduğunu söyleyerek onları aşağıladığını belirtti. Diğer bir kişi ise Bernal'ın çalışanların çekici olup olmadığı hakkında konuştuğunu ve bu kişilerin cinsel yaşamları hakkında spekülasyonlar yarattığını belirtti.

"HALA GÖREVDE TUTULMASI BIDEN'IN İKİYÜZLÜLÜĞÜ"

Beyaz Saray çalışanları Bernal'ı "zorba" olarak tanımlıyor. Çalışanlar, göreve geldiği ilk gün yardımcılarının tavırlarında "saygısızlık" gösterdiklerini duyması halinde anında kovma sözü veren Biden'ın Bernal'ı hala görevde tutmasını "ikiyüzlülük" olarak görüyor.

Çalışanlardan biri "Dürüstlük ve nezaket hakkında konuşuyorlar ama Biden için çalıştığınızda bunlar dışında her şeyi deneyimliyorsunuz" dedi.

Bernal'ın meslektaşlarına karşı agresif tavırlarının daha önce de rapor edildiği bildirildi. Ağustos 2021'de Politico'da yayımlanan bir haberde Bernal'ın acımasız olduğu belirtilmiş fakat raporda cinsel taciz iddialarına yer verilmemişti.

DOKUNULMAZLIĞIN SIRRI FIRST LADY

New York Post'a konuşan kaynaklardan biri, Jill Biden'ın Bernal'ı neden yanında tuttuğu ile ilgili ise "First Lady ile ilişkisi nedeniyse dokunulmaz görülüyor." dedi.

Uzmanlar, Bernal'ın tutum ve davranışlarının "işyerinde cinsel taciz" olduğunu ve Jill Biden'ın ise çalışanlara nasıl davranıldığını hiç umursamadığını belirtti.

BIDEN'IN İŞYERİNDEKİ KOCASI

New York Times muhabiri Katie Rogers ise geçtiğimiz ay yayımlanan "American Woman" kitabında "Jill Biden, Bernal'dan 'iş kocası' olarak bahsediyor." ifadesini kullandı ve Bernal'ın "kendisini sabırsız, talepkar ve zorba bulan genç yardımcılar için hayatı cehenneme çevirdiğini" belirtti.

Bernal'ın belirli kişileri hedef aldığı ve onların üzerine gittiği, bu kişileri saatte 10 kez arayarak rahatsız ettiği belirtildi.

Eski bir Beyaz Saray çalışanı olan bir başka kaynak ise "Beyaz Saray'daki personel arasında First Lady'ye karşı gerçek bir hayal kırıklığı var. En kıdemli personeliniz kendi ofisinizdeki personeli ve eşinizin ekibini düzenli olarak taciz edip azarlarken nasıl olur da kocanızın zorbalıkla mücadelesini anlatan bir çocuk kitabı yazabilirsiniz?" şeklinde konuştu.

"BIDENLAR İÇİN ÇALIŞMAK BAŞKA BİR YÜZYILDA YAŞAMAK GİBİ"

Bir diğer kişi ise "Bidenlar için çalışmak başka bir yüzyılda yaşamak gibi. Kişisel ya da profesyonel misilleme korkusu olmadan gerçekten konuşamazsınız." dedi.

The Post'a konuşan bir diğer kaynak ise Bernal için "Jill Biden'ın gözünü boyadığını düşünmüyorum. Bence kirli işleri, zor işleri halledecek ve insanlarla zor konuşmalar yapacak birine sahip olmak gerçekten güzel" şeklinde konuştu.

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STOCKHOLM SENDROMU OLUŞTURUYOR

Bernal'ın diğer herkesle Jill Biden adına konuştuğu, Jill Biden'ın Bernal'ı "kocası dışında en güvendiği insan" olarak gördüğü belirtiliyor.

Bernal hakkındaki bir diğer iddia ise kurbanlarından bazılarında bir tür Stockholm sentromu geliştirmesi olarak kaydedildi.

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