Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady

Beyaz Saray bir kez daha taciz skandalı ile çalkalanıyor. First Lady Jill Biden 'ın Beyaz Saray'da nüfuzu yüksek olan üst düzey yardımcısı Anthony Bernal'ın işyerindeki meslektaşların defalarca taciz ettiği ortaya çıktı.

New York Post gazetesi, First Lady'nin en üst düzey yardımcısı Anthony Bernal'ın meslektaşlarının penis boyları hakkında spekülasyonlar yarattığını belirtti. New York Post'a konuşan iki kişi, 50 yaşındaki Bernal'ın kendilerine bir insanın cinsel organının başparmağı ile aynı büyüklükte olduğunu söylediğini belirtti. İddiaya göre Bernal bunu Biden'ın kampanyası ve Barack Obama'nın yardımcılığı sırasındaki görevlerinde de yapıyordu.

CİNSEL ORGANLARI İLE AŞAĞILAYARAK TAHAKKÜM KURUYOR

The Post'a konuşan bir diğer kaynak ise Bernal'ın birlikte çalıştıkları birkaç yıl boyunca kaba sözler söylediğini belirtti ve "Bu, insanları rahatsız etmek ve onlar üzerinde güç sahibi olmak için" dedi.

Her üç kişi de Bernal'ın, diğer çalışanlara küçük cinsel organları olduğunu söyleyerek onları aşağıladığını belirtti. Diğer bir kişi ise Bernal'ın çalışanların çekici olup olmadığı hakkında konuştuğunu ve bu kişilerin cinsel yaşamları hakkında spekülasyonlar yarattığını belirtti.

"HALA GÖREVDE TUTULMASI BIDEN'IN İKİYÜZLÜLÜĞÜ"

Beyaz Saray çalışanları Bernal'ı "zorba" olarak tanımlıyor. Çalışanlar, göreve geldiği ilk gün yardımcılarının tavırlarında "saygısızlık" gösterdiklerini duyması halinde anında kovma sözü veren Biden'ın Bernal'ı hala görevde tutmasını "ikiyüzlülük" olarak görüyor.

Çalışanlardan biri "Dürüstlük ve nezaket hakkında konuşuyorlar ama Biden için çalıştığınızda bunlar dışında her şeyi deneyimliyorsunuz" dedi.

Bernal'ın meslektaşlarına karşı agresif tavırlarının daha önce de rapor edildiği bildirildi. Ağustos 2021'de Politico'da yayımlanan bir haberde Bernal'ın acımasız olduğu belirtilmiş fakat raporda cinsel taciz iddialarına yer verilmemişti.

DOKUNULMAZLIĞIN SIRRI FIRST LADY

New York Post'a konuşan kaynaklardan biri, Jill Biden'ın Bernal'ı neden yanında tuttuğu ile ilgili ise "First Lady ile ilişkisi nedeniyse dokunulmaz görülüyor." dedi.

Uzmanlar, Bernal'ın tutum ve davranışlarının "işyerinde cinsel taciz" olduğunu ve Jill Biden'ın ise çalışanlara nasıl davranıldığını hiç umursamadığını belirtti.