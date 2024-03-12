ABD’de Boeing skandallarını ortaya çıkaran John Barnett ölü bulundu! Otoparkta şüphe çeken cinayet

ABD'de skandal uçak kazalarıyla gündemden düşmeyen uçak üreticisi Boeing'in ismin karıştığı şüpheli ölüm gündeme damga vurdu.
ABD'de skandal uçak kazalarıyla gündemden düşmeyen uçak üreticisi Boeing'in ismin karıştığı şüpheli ölüm gündeme damga vurdu.
OTOPARKTA ŞÜPHELİ ÖLÜM: KAFASINA İKİ EL KURŞUN
Güney Karolina'da Boeing'e karşı açılan bir davada ifade veren eski bir şirket çalışanı John Barnett, kaldığı otelin otoparkında ölü bulundu.
Boeing'e açılan davada ifade vermesi beklenen Barnett'ın otoparkta ölü bulunması kamu nazarında büyük şüphe uyandırdı.
Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu belirtti.
BOEING'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Boeing, 2017'ye kadar şirket için çalışan Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu açıkladı.
John Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu ileri sürmüştü
SKANDAL HATALARI O İFŞA ETMİŞTİ
Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, 2016'da şirketin South Carolina'daki fabrikasında çalışırken, 787 Dreamliner'lar üzerine yaptığı kalite kontrol testlerinde, acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtmişti.
Bunun üzere 2017'de ABD Federal Havacılık Komisyonuna (FAA) şikayette bulunduğunu belirten Barnett, kurumun çözüm için adım atmadığını ileri sürmüştü.