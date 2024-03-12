ABD’de Boeing skandallarını ortaya çıkaran John Barnett ölü bulundu! Otoparkta şüphe çeken cinayet

ABD 'de skandal uçak kazalarıyla gündemden düşmeyen uçak üreticisi Boeing'in ismin karıştığı şüpheli ölüm gündeme damga vurdu.

OTOPARKTA ŞÜPHELİ ÖLÜM: KAFASINA İKİ EL KURŞUN

Güney Karolina'da Boeing'e karşı açılan bir davada ifade veren eski bir şirket çalışanı John Barnett, kaldığı otelin otoparkında ölü bulundu.

Boeing'e açılan davada ifade vermesi beklenen Barnett'ın otoparkta ölü bulunması kamu nazarında büyük şüphe uyandırdı.

Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu belirtti.