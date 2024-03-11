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Putin’den flaş Karadeniz hamlesi: Bir numaralı komutan görevden alındı! Kırım açıklarında tansiyon yükseliyor

Karadeniz’de tansiyon yükseliyor. Ukrayna Savaşı’nda üçüncü yıla girilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının şefi Nikolai Yevmenov’u görevden aldı. Rus basınının iddialarına göre Putin’in kararı, Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında vurulmasının ardından gelirken Kremlin’den ise henüz iddialara cevap gelmedi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 12:34 Güncelleme 11 Mart 2024, 12:41
Putin’den flaş Karadeniz hamlesi: Bir numaralı komutan görevden alındı! Kırım açıklarında tansiyon yükseliyor

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Ukrayna Savaşı'nda ikinci yıl geride kalırken Karadeniz'de tansiyon düşmüyor. Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında vurulmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi.

PUTİN KAREDENİZ KOMUTANINI GÖREVDEN ALDI

İki Rus haber kaynağı, Mayıs 2019'dan Rus donanmasının başkomutanı olan Amiral Nikolai Yevmenov'un görevden alındığını ve yerine Amiral Alexander Moiseev'in getirildiğini bildirdi.

KREMLİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kremlin'e bağlı ve Moskova merkezli bağımsız bir gazete olan Izvestia ve St. Petersburg haber ajansı Fontaka, St. Petersburg merkezli Rus donanmasının tepesindeki komuta değişikliğinin doğrulandığını iddia ederken henüz Kremlin'den herhangi bir açıklama gelmedi.

UKRAYNA SALDIRILARI ETKİLİ OLDU

Rus donanması, savaş sırasında daha küçük olan Ukrayna donanmasını yenemediği için ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Rusya, Ukrayna'nın insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla birçok savaş gemisi ve denizaltının imha edilmesinin ardından işgal altındaki Kırım yarımadasından neredeyse çekildi ve Karadeniz'e yaklaşık 380 mil uzakta Karadeniz filosu için yeni bir üs inşa etmeye başladı.

Bu hafta Ukrayna istihbaratı, insansız hava araçlarından birinin bir Rus devriyesine çarpıp batırdığını ve yedi denizcinin öldüğünü bildirdi. Rusya'dan gelen kararın doğru olması durumunda savaşın başlamasından bu yana üçüncü kez Karadeniz Filosu komutanı görevden alındı.

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