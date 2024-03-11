CANLI TAKİP | Soykırımın gölgesinde Ramazan! Terör devleti İsrail Gazze’de bombardımana devam ediyor

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor" denildi.
08:18 Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.
"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.
Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.
02:28 İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına seyahat edeceğini söyledi.
9 MART 2024 TARİHİNDE YAŞANANLAR
16.30 Soykırımcı İsrail'in hava saldırısının yerleşim bloğunu vurması sonrasında Nuseyrat kampında en az 10 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında el-Nuveyri ailesine ait bir yerleşim bloğunun tamamının yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
16.10 İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırından iki kilometre (bir mil) uzaklıktaki Kiryat Shmona kasabasında ve yakınlardaki Manara, Margalio ve Misgav Am topluluklarında uyarı sirenleri çaldı.
15.25 Gazze'deki evlerin yüzde 80'i 'yaşanmaz' hale geldi. Bölgenin medya ofisi başkanı Salameh Maarouf, Gazze'deki Filistinlilerin giderek daha fazla barınak veya yiyecek bulamadığını söyledi.
13.50 Filistin Dışişleri Bakanlığı, "iki devletli çözüme ilişkin uluslararası ve Amerikan fikir birliğinin, yerleşimlerin genişlemesinden korunmayı sağlayacak pratik eylemlere ve adımlara dönüştürülmesi" çağrısında bulundu.
X'te yayınlanan açıklamada, "Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin sağlanması, iki devletli çözümün korunmasında hayati bir rol oynuyor" ifadelerine yer verildi.
13.30 İslami Cihad grubunun silahlı kanadı olan Filistinli silahlı grup El Kudüs Köprüleri, Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesindeki Ebu Oreiban bölgesinde İsrail askerlerine ve araçlarına yönelik saldırıyı üstlendi.
Telegram'da füze saldırısının Mücahid Tugayları ve Abdülkadir el Hüseyni gruplarıyla birlikte gerçekleştirildiği belirtildi.
09.40 Soykırımcı İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye havadan gönderilen yardımlar beş kişinin canına mal oldu.Gazze'deki bir görgü tanığı Muhammed el-Ghoul, paraşüt açılmayan bir eve "roket gibi" düşen bir yardım atıldığını gördüğünü söyledi. Muhammed el-Ghoul, AFP haber ajansına kendisinin ve kardeşinin "bir torba un" alma umuduyla paraşütle atlanan yardımı takip ettiğini söyledi ve "Sonra birdenbire paraşüt açılmadı ve roket gibi yere düştü ve bir eve çarptı" dedi.
Raporlar, Gazze'de birçok ülkenin gerçekleştirdiği hava yardımları nedeniyle beş kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söylüyor.
08.30 Wafa haber ajansına göre soykırımcı İsrail güçleri Refah'ta bir konut binasına hava saldırısı düzenledi.
08.00 ABD ordusu, Cuma günü Yemen'deki Husi isyancıları tarafından ateşlenen iki gemisavar füzeye karşı "meşru müdafaa saldırısı" düzenlediğini açıkladı.
BATI ŞERİA'DA SİYONİST SALDIRI
07.30 Wafa haber ajansı, El Halil kenti yakınındaki Masafer Yatta bölgesi ve Ramallah kenti yakınlarındaki Burka köyü de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin gece boyunca yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini bildirdi.
Wafa, farklı yerleşimci gruplarının Masafer Yatta'da aralarında yaşlı bir adamın da bulunduğu iki Filistinliyi yaraladığını ve Burka'da bir evi ateşe vermeye çalıştığını söyledi.
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