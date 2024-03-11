CANLI TAKİP | Soykırımın gölgesinde Ramazan! Terör devleti İsrail Gazze’de bombardımana devam ediyor

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da Gazze'de soykırıma devam ediyor. Soykırım ordusu Ramazan ayının ilk gününde Gazze'de 13 Filistinli daha katletti.

Gazze'nin Refah kentindeki Filistinliler, Ramazan ayının ilk teravih namazını İsrail saldırısında yıkılan Faruk Camii enkazında kıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinliler ise savaşın getirdiği tüm acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Savaşın, yıkımın ve ölümün hakim olduğu bölgede insanlar, kısıtlı imkanlarla ramazanın gelişini kutluyor.

Bu kutlamalar, geçen yıllara kıyasla mütevazı kalsa da başta çocuklar olmak üzere yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi bir nebze olsun sıkıntılarından uzaklaştırıyor.

Çocuklar davulun yerine plastik bidonlarla ritim tutuyor, maytaplarla gösteri yapıp geleneksel ramazan ezgilerini söylüyor.

ÇOCUKLAR SAVAŞIN SONA ERMESİNİ DİLEDİ

Okula sığınan çocuklardan 12 yaşındaki Sali Ebu Cebel, kuzeydeki Gazze kentinde bulunan evlerinin yıkıldığını ve Nusayrat Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Ebu Cebel, "Savaşa rağmen, maytapla ve plastik bidonlarla ramazanın gelişini kutladık. Böylece yerinden edilen çocukların mutlu olmasını sağladık." dedi.