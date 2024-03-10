CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor

"Yangın kuşağı" olarak bilinen bu saldırlar, yerleşim yerlerinin yok edilmesine ve Gazzelilere karşı büyük katliamlar işlenmesine yol açıyor.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarında, kilometrelerce öteden sesi duyulabilecek normalden daha güçlü patlamalara ve yangına neden olan bomba ve füzeler kullanıyor.

İsrail güçleri, Han Yunus'un güney bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Metahin, Ez-Zevaide ve Cuhr ed-Diyk mahallelerine peş peşe düzenlediği bombardımanlarla "yangın kuşağı" oluşturdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Han Yunus'un güneyindeki El-Fahhari bölgesi de İsrail'in topçu saldırılarına sahne oldu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle kampta yangın çıktığı, elektriklerin kesildiği, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

10.39 Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan'da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti

Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan’da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor" denildi.

08:18 Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.

Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.

02:28 İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına seyahat edeceğini söyledi.

9 MART 2024 TARİHİNDE YAŞANANLAR

16.30 Soykırımcı İsrail'in hava saldırısının yerleşim bloğunu vurması sonrasında Nuseyrat kampında en az 10 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında el-Nuveyri ailesine ait bir yerleşim bloğunun tamamının yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

16.10 İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırından iki kilometre (bir mil) uzaklıktaki Kiryat Shmona kasabasında ve yakınlardaki Manara, Margalio ve Misgav Am topluluklarında uyarı sirenleri çaldı.

15.25 Gazze'deki evlerin yüzde 80'i 'yaşanmaz' hale geldi. Bölgenin medya ofisi başkanı Salameh Maarouf, Gazze'deki Filistinlilerin giderek daha fazla barınak veya yiyecek bulamadığını söyledi.

13.50 Filistin Dışişleri Bakanlığı, "iki devletli çözüme ilişkin uluslararası ve Amerikan fikir birliğinin, yerleşimlerin genişlemesinden korunmayı sağlayacak pratik eylemlere ve adımlara dönüştürülmesi" çağrısında bulundu.

X'te yayınlanan açıklamada, "Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin sağlanması, iki devletli çözümün korunmasında hayati bir rol oynuyor" ifadelerine yer verildi.

13.30 İslami Cihad grubunun silahlı kanadı olan Filistinli silahlı grup El Kudüs Köprüleri, Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesindeki Ebu Oreiban bölgesinde İsrail askerlerine ve araçlarına yönelik saldırıyı üstlendi.

Telegram'da füze saldırısının Mücahid Tugayları ve Abdülkadir el Hüseyni gruplarıyla birlikte gerçekleştirildiği belirtildi.

09.40 Soykırımcı İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye havadan gönderilen yardımlar beş kişinin canına mal oldu.Gazze'deki bir görgü tanığı Muhammed el-Ghoul, paraşüt açılmayan bir eve "roket gibi" düşen bir yardım atıldığını gördüğünü söyledi. Muhammed el-Ghoul, AFP haber ajansına kendisinin ve kardeşinin "bir torba un" alma umuduyla paraşütle atlanan yardımı takip ettiğini söyledi ve "Sonra birdenbire paraşüt açılmadı ve roket gibi yere düştü ve bir eve çarptı" dedi.

Raporlar, Gazze'de birçok ülkenin gerçekleştirdiği hava yardımları nedeniyle beş kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söylüyor.

08.30 Wafa haber ajansına göre soykırımcı İsrail güçleri Refah'ta bir konut binasına hava saldırısı düzenledi.

08.00 ABD ordusu, Cuma günü Yemen'deki Husi isyancıları tarafından ateşlenen iki gemisavar füzeye karşı "meşru müdafaa saldırısı" düzenlediğini açıkladı.

BATI ŞERİA'DA SİYONİST SALDIRI

07.30 Wafa haber ajansı, El Halil kenti yakınındaki Masafer Yatta bölgesi ve Ramallah kenti yakınlarındaki Burka köyü de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin gece boyunca yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini bildirdi.

Wafa, farklı yerleşimci gruplarının Masafer Yatta'da aralarında yaşlı bir adamın da bulunduğu iki Filistinliyi yaraladığını ve Burka'da bir evi ateşe vermeye çalıştığını söyledi.

8 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

17.45 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'ye yardım götürmeyi amaçlayan deniz koridorunun tamamen ayağa kalkmasının aylar alacağını söyledi. ABD liderliğindeki planı memnuniyetle karşılarken, yardımın derhal Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail'in Aşdod limanına bırakılması çağrısında bulundu.

İnsani yardım grupları, yardımların hava veya deniz yoluyla ulaştırılmasının verimsiz ve maliyetli olduğunu belirten Cameron, kara geçişlerinin kullanılmasının en etkili yol olduğunda ısrar etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron

16.25 Gazze şehrine havadan yardım atılırken bazı sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

15.12 Resmi Filistin Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, soykırımcı İsrail güçleri Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki Aslanlı Kapı'da ibadet edenlere saldırıp darp etti.

Wafa'nın görgü tanıklarının aktardığına göre, askerler ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için girmelerini engelledi ve iki kişiyi tutukladı.

Olayın ardından askerlerin bölgede kontrol noktaları kurduğu bildirildi.

Wafa, İsrail güçlerinin önümüzdeki hafta başlayacak olan kutsal Ramazan ayı öncesinde Mescid-i Aksa kapılarında ve Eski Şehir'de sıkı askeri önlemler uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Kalkilya şehirlerinde de gece ve sabah saatlerinde baskınlar ve bazı durumlarda gözaltılar yaşandığı bildirildi.

13.45 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Kıbrıs deniz koridorunun bu hafta sonu açılacağını söyledi. Kıbrıs'ı ziyaret eden AB başkanı, bugün pilot sevkiyatın gerçekleştirilmesinin ardından Kıbrıs'tan Gazze'ye uzanan bir deniz koridorunun hafta sonu açılacağını belirtti ve "Gazze'deki Filistinlilerin yardımımıza ihtiyacı olduğu ve oradaki insani durumun çok trajik olduğu için buradayız" dedi.

12.05 İslami Cihad grubunun silahlı kanadı Kudüs Tugayları, Cenin Taburunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Silat el-Harithiyain köyünde İsrail güçleriyle silahlı çatışmalara girdiğini söyledi.

Telegram'dan yapılan açıklamada, çatışmaların İsrail güçlerinin ağır kurşunlar ve patlayıcılarla köye saldırısı sırasında meydana geldiği belirtildi.

11.55 Lübnan devlet medyasına göre soykırımcı İsrail savaş uçakları güney Lübnan'da bir eve baskın düzenledi. Devlete ait Ulusal Haber Ajansı tarafından hazırlanan bir raporda, el-Mansouri ve Majdal Zoun köyleri arasında bulunan evin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Her iki köy de İsrail sınırından sadece birkaç kilometre uzakta bulunuyor. Sınırda İsrail ordusu ile Hizbullah grubu arasında düzenli olarak çatışmalar yaşanıyor.

11.26 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in son 24 saat içinde Filistinlilere yönelik sekiz saldırısında 78 kişinin öldüğünü ve böylece 7 Ekim'den bu yana bölgede hayatını kaybeden kişilerin sayısının 30 bin 878'e çıktığını söyledi.

Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son gün içinde 104 kişiyi yaraladığı ve toplam yaralı sayısının 72 bin 402'ye çıktığı belirtildi. Bakanlık, "İşgal, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği için bazı mağdurlar hâlâ enkaz altında ve yollarda" şeklinde açıklama yaptı.

09.45 BM elçisi, Gazze'deki 'soykırımı' durdurmanın tek yolunun yaptırımlar ve silah ambargosu olduğunu söyledi. BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, X sitesinde yaptığı paylaşımda, "İsrail'e silah ambargosu ve ekonomik yaptırımların Gazze'deki soykırımı durdurmanın tek yolu olduğunu" söyledi.

09.35 AFP, İsrail ordusunun Han Yunus şehir merkezinden çekildiğini iddia etti. Bir AFP muhabiri, güçlerin merkezden çekilmesinin ardından onlarca kişinin evlerini incelemeye gittiğini öne sürdü. Raporda, sakinlerin kurtarabilecekleri her şeyi arabalara, eşek arabalarına ve hatta kendi kafalarına yığdıkları da belirtildi.

Soykırım ordusu ise geri çekilmeyi doğrulayan bir kamu açıklaması yapılmadı ve AFP, ordunun henüz onay talebine yanıt vermediğini söyledi.

İsrail'in son birkaç haftadır kentte büyük operasyonlar düzenlediği ve yoğun çatışmaların olduğu bildiriliyor.

06:36 Biden, Gazze'ye geçici liman ile yardımların artacağını ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak "üzerine düşeni yapması gerektiğini" söyledi.

7 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.15 İnsani yardım grubu Refugees International tarafından yayınlanan bir rapora göre İsrail, Gazze kıtlığın had safhaya ulaştığı dönemde bile Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını "sürekli ve temelsiz bir şekilde" engelledi.

Yardım grubu raporunu Mısır, Ürdün ve İsrail'den düzinelerce hükümet yetkilisi, insani yardım çalışanı ve sahada yardım çalışmaları yürüten STK personeliyle yapılan görüşmelere dayandırdı.

Rapora göre İsrail "rutin ve keyfi olarak" meşru yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelledi, "açık ve tutarlı talimatlar" içermeyen karmaşık bir yardım denetim süreci uyguladı, insani yardım konvoylarının Gazze'ye girmesine düzenli olarak izin vermedi ve Gazze'nin insani yardım, sağlık, gıda, enerji ve diğer kritik altyapılarına sürekli saldırılar" düzenledi.

16.00 Soykırımcı İsrail, İsrail'e karşı önlem alması için UAD'ye bir kez daha dilekçe veren Güney Afrika'yı "Hamas'ın yasal kolu" olarak hareket etmekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Güney Afrika, İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını savunma ve tüm rehineleri serbest bırakma hakkını baltalamak amacıyla Hamas'ın yasal kolu olarak hareket etmeye devam ediyor. Güney Afrika'nın Hamas'a yardım etmek amacıyla tekrar tekrar yaptığı geçici tedbir talepleri, İsrail'in meşru müdafaa hakkını ve yükümlülüğünü inkar etmeye yönelik temelsiz girişimleri daha önce iki kez reddeden Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın alaycı bir istismarıdır." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi Sözcüsü Clayson Monyela suçlamaları reddetti ve "Güney Afrika, UAD'ye başvurusunda endişelerini dile getirdi. Onlar (İsrail) ne yaptıklarını biliyorlar. Güney Afrika'nın Hamas adına hareket ettiğini söylemeye devam etmek saçma" açıklamasını yaptı.

Güney Afrika, Çarşamba günü BM yüksek mahkemesinden, İsrail'in 26 Ocak'ta yayınlanan geçici tedbirleri "ihlal etmesi" üzerine, İsrail'e karşı daha fazla adım atılmasını talep etti.

SOYKIRIMCI İSRAİL TOPYEKÜN SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

15.00 İsrail'in Batı ülkelerini, Lübnan ile sınır üzerindeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümü için 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmaması halinde topyekûn bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde uyardığı ileri sürüldü.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesi, İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumdaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 5 Mart'ta Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin bir haber yayımladı.

Batılı diplomatlara dayandırılan haberde, "İsrail'in Batılı ülkelere Lübnan ile sınır üzerindeki gerginliğin siyasi yollarla çözülmesi hususunda 15 Mart'a kadar süre verdiği, bu tarihten sonra sınır üzerindeki askeri operasyonların yerine topyekûn bir savaş için hazırlığa gireceği" iddia edildi.

Kaynaklar, ABD'nin ısrarına rağmen Beyrut ve Tel Aviv arasında ateşkesin sağlamlaştırılmasının önünü açacak "siyasi çözümün" dahi yeterli kalmadığı, büyük çatışmayı önleyecek sürdürülebilir bir çözüm formülü üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların durdurulması için 4 Mart'ta Beyrut'ta ve hemen ertesi gün de Tel Aviv'de hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ramazan'dan önce Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Lübnan cephesiyle ilgili görüşmelerin de Ramazan ayında yapılması ihtimalinin olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

14.30 İsrail saldırılarında ölen Filistinliler Refah'ta toplu mezara gömüldü.

13.38 El Kassam Tugayları, çarşamba günü 20'den fazla askerden oluşan siyonist bir kuvveti pusuya düşürdüklerini ve Hamad Kasabası'ndaki bir apartman dairesinde çok sayıda anti-personel patlayıcıyı patlatarak tüm soykırım ordusu üyelerini öldürdüklerini duyurdu.

08.45 Ürdün Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3.500 yeni yerleşim evi inşa etme planlarını kınadı.

Bakanlık, planların uluslararası hukuku ihlal eden, barış çabalarını ve Filistin devletinin kurulmasını baltalayan tek taraflı ve yasa dışı tedbirler olduğu yönünde bir bildiri yayımladı.

İsrail yerleşim planlama otoritesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kudüs'e yakın Maale Adumim, Kedar ve Efrat'taki yeni yerleşim yerlerinin izinlerini öne aldığını duyurdu. Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, planlanan yeni yerleşimlerin bu yıl halihazırda onaylanan rekor sayıya ekleneceğini söyledi.

6 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.44 Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi nedeniyle İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.

Mahkemeye yapılan başvuruda bir duruşma gerçekleştirmeden durumun aciliyeti dikkate alınarak yeni önlemler alması çağrısı yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şubat ayında yaptığı İsrail'e karşı ilave tedbirler alınmasına yönelik ilk başvurusu Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilmişti.

16.05 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şefi, kuşatma altındaki bölgede çocukların yetersiz beslenmeden öldüğü yönündeki raporların ardından Gazze'ye giriş için daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bombardımandan sağ kurtulan ancak kıtlıktan sağ çıkamayan çocuklar. Gazze'ye daha fazla yardıma izin verin." ifadelerini kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı daha önce 18 kişinin açlıktan öldüğünün doğrulandığını açıklamıştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'Yİ BOŞALTMAYA ÇALIŞIYOR

13.55 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgalinin saldırılarını yoğunlaştırarak ve kıtlığı tırmandırarak kuzey Gazze Şeridi'ndeki nüfusu boşaltmaya çalıştığını söyledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı 152. gününde yürüttüğü soykırım savaşını en güçlü şekilde kınıyor. Bakanlık, Gazze'nin kuzeyinde 500.000'den fazla insanın en korkunç soykırım eylemleri altında yaşadığını doğruluyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti. Ramazan ayına günler kala saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar ʺ çocuklar açlık yüzünden ölüyorʺ ʺ yeter, yardım edinʺ yazılı dövizler taşıdı. Filistinli çocuklar, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki akranları Yezen Al-Kfarna için temsili cenaze töreni düzenledi.

10.20 ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Netanyahu savaş makinesi için daha fazla para kalmaması gerektiğini" söyleyerek ABD hükümetine bir kez daha İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

Vermont'tan bağımsız bir senatör olan Sanders, son aylarda İsrail'in Gazze'deki savaşını ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği yüksek sesle eleştirmeye başladı.

Ocak ayında Sanders, ABD'nin İsrail'e güvenlik yardımını, İsrail'in Gazze'deki savaşta insan hakları ihlalleri yapıp yapmadığına bağlı olarak şart koşan bir karar tasarısını sundu. Senato ezici bir çoğunlukla kararın iptal edilmesi yönünde oy kullandı.

07.20 Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, soykırımcı İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde Al-Attar ailesinin evine gece boyunca düzenledikleri saldırıda üç sivili öldürdü ve çok sayıda kişiyi ise yaraladı.

Wafa, İsrail topçu ve savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampını da gece boyunca bombaladığını ve güneydeki Han Yunus şehrini vurduğunu bildirdi.

İSRAİL HÜKÜMETİ UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ

04:19 İsrail medyası, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiğini ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiğini duyurdu.

Haberde, Askeri İstihbarat Birimi Araştırma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar'ın Hamas'ın saldırılarının hemen öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göndermeyi planladığı, "Hamas'ın geniş çaplı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu" bir mektup yazdığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Birimi'nın elde ettiği bilgilere göre mektupta, "İran, Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için bir fırsat aradığı" uyarısına yer verildi.

Mektupta, "İran eksenindeki üst düzey kişilerin İsrail'e saldırma ve ölümcül bir zarar verme zamanının geldiği konusunda baskı yaptığı" öne sürüldü.

Saar'ın uyarı mektubunu, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ilettiği, onların Saar'a mektubu Netanyahu'ya göndermesi talimatı verdiğine dikkati çekildi.

Haberde, Saar'ın mektubunu 7-8 Ekim 2023'teki Yahudi bayramı sonrasında Netanyahu ve kabineye göndermeyi planladığı ancak Hamas'ın saldırılarının daha önce gerçekleştiği belirtildi.

00:58 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta düzenlediği baskında yaralanan 18 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu "net şekilde" İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, "Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik." ifadesini kullandı.

5 MART TARİNDE YAŞANANLAR

17.05 Hamas sözcüsü Cihad Taha, müzakerelerin sürdüğünü ancak topun İsrail sahasında olduğunu söyledi. Taha, Hamas'ın kuzey Gazze'den kaçan insanların geri dönmesine izin verilmesi ve ateşkes ve tamamen geri çekilme garantisi yönündeki taleplerini reddettiğini söyledi ve "Hamas, ateşkes, geri çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü, yardım konvoylarının girişi ve yeniden yapılanma çağrısında bulunan tutumuyla tutarlı öneri ve girişimlere açık" dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A TEHDİT

16.00 İsrail ordu radyosu soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın üst düzey ABD'li yetkili Amos Hochstein'a, Lübnan ile "bir anlaşmaya varmak için siyasi çabalara bağlı olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Hochstein, üst düzey politikacılarla görüşmek üzere terör devleti İsrail'i ziyaret ediyor.

Gallant, "Hizbullah'ın saldırganlığı bizi Lübnan'a askeri harekat konusunda karar noktasına yaklaştırıyor" dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ UZATILDI

15.23 Hamas, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin Kahire'de bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Hamas'ın salı günü yaptığı açıklamada arabulucuların talebi üzerine bir gün daha Kahire'de kalacakları ve iki gün boyunca hiçbir ilerleme sağlanamayan ateşkes görüşmelerini sürdürecekleri bildirildi.

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, "Heyet daha fazla görüşme için salı günü Kahire'de kalacak, bu turu bugün ilerleyen saatlerde tamamlamaları bekleniyor." dedi.

Mısır'ın Qahera televizyonu da görüşmelerin üçüncü güne uzatıldığını ancak "zorluklarla karşı karşıya olduklarını" bildirdi.

15.20 Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı.

14.07 BM Raportörleri: İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor.

14.00 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 151. gününde son 24 saatte 10 katliam gerçekleştirdi, 97 kişi hayatını kaybederken 123 kişi yaralandı. Çok sayıda yaralı hâlâ enkaz altında ve yollarda bulunuyor, ambulans ve sivil savunma ekipleri ise onlara ulaşamıyor.

09.15 Filistinli direnişçiler soykırımcı İsrail'in insansız hava araçlarını ele geçirdi. Çatışmaların kuzeyden güneye şiddetlendiği bildirildi. Savaş gözlemcilerine göre, Filistinli direnişçiler pazartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezinden İsrail topraklarına iki kez roket fırlatırken, bölgenin güneyi ve kuzeyindeki savaşçılar İsrail güçleriyle savaşmaya devam ediyordu.

09.00 Soykırımcıİsrail güçleri Filistinli bir mahkumun evini yıktı. Wafa haber ajansının haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'in batısındaki Kafr Dan kasabasında tutuklu Abdullah Yahya Massad'ın evini yıktı. Kasabada İsrail güçleri ile erkekler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli kurşunlardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı.

4 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

18.33 BM Genel Kurul Başkanı Francis: "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm"

15.31 Soykırımcı İsrail ordusu güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu bildirdi ve gerilimin sınır ötesinde de devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah grubuna ait Chihine kasabası ve Aita al-Shaab köyünde bulunan iki askeri mevzisine saldırdığını söyledi.

Daha önce hem Lübnan hem de İsrail medyası, İsrail'in Margaliot kentine yapılan karşılıklı sınır ötesi saldırılarda en az bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı haberini yapmıştı.

ATEŞKESE AMBARGO

13.35 İsrail savaş kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerine devam etmek için Hamas'tan yerine getirmesini istediği "Gazze'de hayattaki İsrailli esirlerin ve birinci turda serbest bırakılacakların listesini teslim etmesi" şartını reddettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, savaş kabinesi, Netanyahu'nun müzakerelere devam etmek için Hamas'a koyduğu şartları reddetti.

Savaş kabinesi, Netanyahu'nun Hamas'tan "Gazze Şeridi'nde hayattaki İsrailli esirlerin ve ilk turda serbest bırakılacak her İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki hangi Filistinli esirin serbest bırakılacağına ilişkin liste talep etmesine" itiraz etti.

Netanyahu'nun talebinin "daha önce olduğu gibi görüşmelerin başında değil ilerleyen bölümünde müzakere edilebileceğini" vurgulayan İsrail savaş kabinesi, serbest bırakılacak her İsrailli esir için hangi Filistinli esirin bırakılacağına ilişkin liste talebinin bu aşamada görüşmeleri zora soktuğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Mısır basınına göre, Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü dün sona erdi ve görüşmelere bugün devam edilecek.

İsrail ve uluslararası basına göre, ara bulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.

11.51 Soykırımcı İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

11.40 Mısır devlet televizyonu, Kahire'deki müzakerelerin ikinci gününe girildiği sırada arabulucuların ve Hamas elçilerinin Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde "önemli ilerleme" kaydettiğini bildirdi.

Haftalarca süren diplomatik çabaların ardından Mısır, Katar ve ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta önerilen altı haftalık ateşkesi gelecek hafta Ramazan başlamadan önce kesinleştirmek için çabalıyor.

Mısır istihbarat servisleriyle bağlantılı Al-Qahera News, adı açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin şu sözlerini aktardı: "Mısır, Müslümanların oruç ayı olan ve 10 veya 11 Mart'ta başlayan Ramazan öncesinde ateşkese varmak için yoğun çabalarını sürdürüyor".

İsrail'in temsili olmadan Kahire'de Pazar günü başlayan son görüşmelerin ardından raporda, "Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi" denildi.

10.30 Hamas'tan bir kaynak, soykırımcı İsrail'in son saldırıları ve ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gidecek ekibi geri çekmesi hakkında açıklama yaptı. Hamas yetkilisi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İşgalci İsrail, saha ve müzakere savaşlarını kafa karışıklığı ve rastgelelikle yürütüyor. İşgalin kafa karışıklığı ve rastlantısallığı, Gazze'deki geçimini arayan sivilere karşı işlediği katliamlara da yansıyor. Başta kuzey olmak üzere halkımızın yerinden edildiği bölgelere geri dönmesi ve işgalin tamamen geri çekilmesi için çalışıyoruz. Hareketin heyeti Mısırlı ve Katarlı kardeşlerle görüşmek ve hareketin vizyonunu sunmak üzere Kahire'de. İşgal heyetinin Kahire'ye gelip gelmemesi bizi ilgilendirmiyor. Anlaşmaya varmak için belirli tarihler açıklamadık.

09.00 Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentindeki Am'ari mülteci kampına baskın düzenlediğini ve 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü söyledi.

Baskını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açtığı çatışma çıktı. Ebu Şalbak boynundan ve göğsünden vurularak Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildi ve burada öldüğü açıklandı. Görgü tanıkları, saldırıdan birkaç saat sonra İsrail işgal güçlerinin kampın ana girişine konuşlandığını söyledi.

09.00 Wafa haber ajansının haberine göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Filistinlilere saldırdı.

08.15 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az altı Filistinli öldürüldü ve güneydeki şehre düzenlenen gece saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

3 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR



23.57 İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.



YİNE YARDIM BEKLEYENLERİ VURDU



19.42 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.





TERÖR DEVLETİ ATEŞKES HEYETİNİ GERİ ÇEKTİ

17.00 İsrail medyasına göre İsrail, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin beklenen listesini vermediğini öğrendikten sonra ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitmesi beklenen bir heyeti geri çekti.

Times of Israel gazetesi bir yetkilinin, Hamas'ın yaşayan esirlerin listesini ve İsrail'in serbest bırakılan her esir için kaç Filistinli esiri serbest bırakması gerektiğinin listesini alma talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise Hamas'ın cevabının Katar üzerinden verildiğini söyledi.

7 BİN 340 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

15.05 Filistinli Esirler Kulübü, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısının 7 bin 340'a ulaştığını duyurdu.

Filistin şehirleri, kasabaları ve köyleri, yaygın sabotaj ve evlerinin yıkılmasının yanı sıra, çoğu zaman yaygın taciz, şiddetli dayak ve tutuklulara ve ailelerine yönelik tehditlerin eşlik ettiği gece baskınlarına maruz kalıyor.

14.55 Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nde kasten düzinelerce Filistinlinin üzerinden geçtiğini doğruladı.

Cenevre merkezli örgüt, İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde kasıtlı olarak ezilen Filistinli bir adamı tutuklandıktan ve elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra öldürdüğünü belgeledi.

Belgelenen bir başka olayda ise 23 Ocak'ta, bir İsrail tankının Han Yunus'taki Taiba Towers bölgesindeki barınak karavanında uyuyan bir aileye çarptığını, bir aileden iki kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

TARAFLAR ATEŞKES İÇİN MASADA

13.20 Hamas'tan heyti Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkes anlaşması müzakerelerine devam etmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Al Qahera News, yeni tur müzakereler için Katar ve ABD'den heyetlerin de Kahire'de bulunduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail ekibinin varlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

12.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, Kamal Adwan Hastanesi'nde son birkaç gün içinde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, "Elektrik jeneratörü ve oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların zayıflaması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishalden mustarip olan ALTI çocuğun hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11.20 Üst düzey bir Hamas yetkilisi Pazar günü AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in Filistinli grubun "yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönüşü ve insani yardımın artırılması da dahil olmak üzere" taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de "24 ila 48 saat içinde" ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

10.30 Kızılay, 14 üyesinin hâlâ İsrail gözetiminde olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı Derneği, akıbetlerinin bilinmediğini söyledi ve uluslararası topluma İsrail'e 14 Kızılay üyesini serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulundu.

Üç haftadan uzun bir süre önce Han Yunus'taki El Amal Hastanesi'nden en az yedi Kızılay üyesi tutuklandı.

05.40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.07 İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucuların yarın yeniden müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Mısır'ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğuna dikkati çekerek, yarın başlayacak müzakerelere tüm tarafların katılacağını söyledi.

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.