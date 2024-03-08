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Soykırım kabinesinde iç savaş devam ediyor! Netanyahu Benny Gantz’ın dokunulmazlığını engelledi: İngiltere ziyareti krize dönüştü

Terör devleti İsrail’in soykırım kabinesinde iç savaş devam ediyor. Soykırım kabinesi üyesi Benny Ganzt’ın Washington temaslarının ardından İngiltere’ye düzenlediği ziyarette kriz patlak verdi. İsrail gazetesi the Jerusalam Post, katil Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Gantz ve heyetine resmi delegasyon statüsü vermediğini ve dolayısıyla İngiltere’de soykırım suçlaması ile olası bir gözaltıya zemin hazırladığını yazdı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 18:01 Güncelleme 08 Mart 2024, 18:15
Soykırım kabinesinde iç savaş devam ediyor! Netanyahu Benny Gantz’ın dokunulmazlığını engelledi: İngiltere ziyareti krize dönüştü

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Gazze'de beş aydan uzun bir süredir soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'de kırılma devam ediyor. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile soykırım kabinesinde yer alan Benny Gantz kriz patlak verdi.

Soykırım kabinesi üyesi Benny GantzSoykırım kabinesi üyesi Benny Gantz

SOYKIRIM KABİNESİNDE DERİN ÇATLAK

Soykırım kabinesinin üyesi İsrailli bakan Benny Gantz'ın Washington'a düzenlediği gezi Batı basınında Netanyahu'ya karşı bir meydan okuma olarak yorumlanırken ABD gazetesi Wall Street Journal, Netanyahu'nun "savaş kabinesinin" iç savaşta olduğunu yazmıştı. Soykırım kabinesinde kriz son bulmuyor.

Gantz'ın Washington temaslarının Netanyahu'nun koalisyonunu yıkacak bir hamle olduğu konuşulurken bir kriz de diğer kriz de İngiltere ziyareti ile patlak verdi.

İNGİLTERE ZİYARETİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

İsrail gazetesi the Jerusalem Post, "Netanyahu ile Gantz arasındaki belirsiz ilişki farklı bir boyuta ulaşıyor: Gergin ilişkiler nedeniyle Netanyahu'nun ofisi Gantz'ı cezai suçlamalara ve hatta tutuklama emirlerine maruz bırakmaya hazırdı." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU DOKUNULMAZLIĞINI ENGELLEDİ

The Jerusalem Post'a göre Netanyahu'nun ofisi, savaş kabinesi bakanı Benny Gantz'ı İngiltere'deki olası soruşturma ve tutuklamalara maruz bıraktı. İsrail kaynaklarına göre Gantz'ın heyetine resmi delegasyon statüsü verilmedi bu da Gantz'ın yurt dışında olası suç duyurularına ve gözaltı emirlerine maruz kalmaya hazır olabileceği anlamına geliyordu.

SOYKIRIM SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINABİLİRDİ

İngiltere'nin ise Avrupa'da artan Filistin yanlısı protestoların arka planında Gantz'ın ziyaretinin statüsünden korktuğu ve sonuç olarak Gantz'ın delegasyonuna resmi bir statü vermeye çalıştığı belirtildi. Bu da Gantz'ın devam eden Filistin davası ile ilgili tutuklama emirleri karşı dokunulmazlığa sahip olacağı anlamına geliyordu.

İNGİLTERE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kanal 12'nin haberine göre İngilizler, savaştan sonra İsrail'in Gantz'a yurt dışı ziyareti sırasında güvenlik sağlamak isteyeceğini düşünüyordu fakat Netanyahu ile Gantz arasındaki krizin farkında dahi değildi ve yaşanan kriz karşısında şaşkına döndü.

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