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Süper Salı sonrası reste rest! Donald Trump’tan Biden’a açık çağrı: Çürük Joe ne zaman nerede isterse…

ABD’de seçimin kaderini belirleyen Süper Salı oylamalarında sandıktan Trump-Biden rövanşı çıktı. Oylamanın ardından Trump’ın Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley adaylıktan çekilirken Trump, Biden’a teke tek tartışma çağrısı yaptı. Trump, Biden’a “hayati konularda tartışmak üzere seslenirken” ne zaman nerede isterse bir araya gelebileceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 11:29 Güncelleme 07 Mart 2024, 12:08
Süper Salı sonrası reste rest! Donald Trump’tan Biden’a açık çağrı: Çürük Joe ne zaman nerede isterse…

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ABD'de 15 eyaletin aynı anda seçime gittiği ve başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyen Süper Salı ön seçimlerinde sandıktan rövanş çıktı. Demokratlar arasında ABD Başkanı Joe Biden öne çıkarken Cumhuriyetçilerde ise eski Başkan Donald Trump, 15 eyaletin 14'ünde rakibi Nikki Haley'e karşı üstünlük sağlarken Haley'den beklenen geri adım geldi ve adaylıktan çekildi. Trump ise zaferinin ardından Biden'a 2024 seçiminden önce "ne zaman ve nerede isterse" tartışma çağrısı yaptı.

TRUMP'TAN BIDEN'A "TEKE TEK" ÇAĞRISI

Cumhuriyetçilerin 2024 seçimlerinde başkan adayı olmayı neredeyse garantileyen eski Başkan Donald Trump, Süper Salı'da elde ettiği zaferin ardından Başkan Biden'a seslendi.

"NE ZAMAN NEREDE İSTERSE"

Süper Salı'da 15 eyaletin sadece birinde zafer kazanan Nikki Haley'nin adaylıktan çekilmesinden saatler sonra Truth Social hesabından paylaşım yapan Donald Trump, Biden'a şöyle seslendi:

Ülkemizin iyiliği için Joe Biden ve benim Amerika ve Amerika halkı için hayati önem taşıyan konuları tartışmamız önemli. Bu nedenle istediği yer ve zamanda tartışmak için çağrıda bulunuyorum. Tartışmalar Corrupt DNC veya bağlı kuruluşu olan Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CDP) tarafından yürütülebilir. Bir cevap almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

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"BIDEN'I GÖRMEK İÇİN BU KADAR ÇARESİZSE…"

Biden'ın kampanya iletişim direktörü Michael Tyler ise Trump'ın çağrısının ardından Fox News Digital'e "Donald Trump'ın ilgiye susadığını ve tabanını genişletmek için mücadele ettiğini biliyorum ve bu, bu döngüde yapacağımız bir konuşma. Ama Başkan Biden'ı prime time'da görmek için bu kadar çaresizse beklemek zorunda değil." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Yarın gece Birliğin Durumu'nu izleyecek on milyonlarca Amerikalının arasında katılabilir. İnsanları bir araya getirme ve Amerikan halkına hizmet etme konusunda bir iki şey bile öğrenebilir.

GEL BAKALIM ÇÜRÜK JOE!

Donald Trump ise Biden'ın kampanya danışmanının mesajının ardından Truth Social'da bir paylaşım yaptı ve "Yarın gece Çürük Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasını canlı ve dakika dakika yapacağımızı size bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Özellikle Sınır ve Adalet Bakanlığı'nı, FBI'ı, Başsavcıları ve bölge savcılarını, siyasi rakibi olan BENİM peşime düşmesi için silahlandırması (Bu ülkede daha önce hiç yapılmamış bir şey!) ile ilgili tüm yanlış ifadeleri hızlı bir şekilde düzelteceğim" ifadelerini kullandı.

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