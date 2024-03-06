CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’in medyası itiraf etti: Hamas’ın saldırı ihtimali göz ardı edildi

Francis, "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullandı. Söz konusu saldırının 7 Ekim 2023'ün ardından ölü sayısının 30 bine ulaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Francis, binlerce çocuğun öldürüldüğünü, hayallerinin savaşın dehşetinde buharlaştığını dile getirdi.

BM GENEL KURUL BAŞKANI: DEHŞETE DÜŞTÜM BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi. Burada açılış konuşmasını yapan Francis, bugünkü toplantının BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin ortak çalışmaları artırmasının ve ortak sorumluluğa göre hareket etmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

150 gündür devam eden savaşta hastalığının tedavi edilebilmesi için gereken ilaçların temin edilememesi ve yetersiz beslenmesi sebebiyle Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarna hayatını kaybetti.

Gazze'deki savaş başlamadan önce birçok hastalıkla mücadele eden 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarna, çıkan savaş ve İsrail'in bölgeye uyguladığı ambargo nedeniyle yeterli sağlık hizmetini alamadı.

Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bir Filistinli çocuk daha ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinden mahrum bırakıldığı ve yeterince beslenemediği için hayatını kaybetti.

Terör devleti İsrail , Gazze 'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam ederken heyetini geri çeken terör devleti İsrail, Ramazan ayı yaklaşırken kanlı Refah planına hazırlanıyor.

"GAZZE HALKININ HAYALLERİ YOK OLDU, GELECEKLERİ SİLİNDİ" Francis, son raporların da Gazze 'de bebeklerin açlık ve gıdasızlık nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "(Gazze halkının) hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi." diye konuştu. Gazze halkının yaklaşık yüzde 85'inin yerinden edildiğini ifade eden Francis, özellikle Refah'a yönelik hava saldırılarının artmasından derin endişe duyduğunun altını çizdi. Francis, İsrail 'in insani yardım kısıtlamalarının hayat kurtarıcı yardım ulaşımını çok büyük ölçüde engellediğine işaret ederek, "Gazze'ye günlük giriş yapan yardım tırlarında ocak ayından şubata yüzde 50 düşüş var." bilgisini paylaştı.

"BOMBARDIMANIN SONA ERMESİ GEREKİYOR"

Öncelikli olarak acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Francis, "Bombardımanın sona ermesi gerekiyor." vurgusunu yaptı. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorunda olduğunu ifade eden Francis, aynı zamanda insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaşımının sağlanması gerektiğini söyledi.

Francis, tüm esirlerin de koşulsuz olarak ve hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bu hafta üzücü bir dönüm noktasına ulaştık. Şiddet 150 gündür sürüyor." dedi.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

İSRAİL HÜKÜMETİ UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ

04:19 İsrail medyası, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiğini ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiğini duyurdu.

Haberde, Askeri İstihbarat Birimi Araştırma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar'ın Hamas'ın saldırılarının hemen öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göndermeyi planladığı, "Hamas'ın geniş çaplı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu" bir mektup yazdığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Birimi'nın elde ettiği bilgilere göre mektupta, "İran, Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için bir fırsat aradığı" uyarısına yer verildi.

Mektupta, "İran eksenindeki üst düzey kişilerin İsrail'e saldırma ve ölümcül bir zarar verme zamanının geldiği konusunda baskı yaptığı" öne sürüldü.

Saar'ın uyarı mektubunu, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ilettiği, onların Saar'a mektubu Netanyahu'ya göndermesi talimatı verdiğine dikkati çekildi.

Haberde, Saar'ın mektubunu 7-8 Ekim 2023'teki Yahudi bayramı sonrasında Netanyahu ve kabineye göndermeyi planladığı ancak Hamas'ın saldırılarının daha önce gerçekleştiği belirtildi.

00:58 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta düzenlediği baskında yaralanan 18 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu "net şekilde" İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, "Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik." ifadesini kullandı.

5 MART TARİNDE YAŞANANLAR

17.05 Hamas sözcüsü Cihad Taha, müzakerelerin sürdüğünü ancak topun İsrail sahasında olduğunu söyledi. Taha, Hamas'ın kuzey Gazze'den kaçan insanların geri dönmesine izin verilmesi ve ateşkes ve tamamen geri çekilme garantisi yönündeki taleplerini reddettiğini söyledi ve "Hamas, ateşkes, geri çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü, yardım konvoylarının girişi ve yeniden yapılanma çağrısında bulunan tutumuyla tutarlı öneri ve girişimlere açık" dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A TEHDİT

16.00 İsrail ordu radyosu soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın üst düzey ABD'li yetkili Amos Hochstein'a, Lübnan ile "bir anlaşmaya varmak için siyasi çabalara bağlı olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Hochstein, üst düzey politikacılarla görüşmek üzere terör devleti İsrail'i ziyaret ediyor.

Gallant, "Hizbullah'ın saldırganlığı bizi Lübnan'a askeri harekat konusunda karar noktasına yaklaştırıyor" dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ UZATILDI

15.23 Hamas, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin Kahire'de bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Hamas'ın salı günü yaptığı açıklamada arabulucuların talebi üzerine bir gün daha Kahire'de kalacakları ve iki gün boyunca hiçbir ilerleme sağlanamayan ateşkes görüşmelerini sürdürecekleri bildirildi.

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, "Heyet daha fazla görüşme için salı günü Kahire'de kalacak, bu turu bugün ilerleyen saatlerde tamamlamaları bekleniyor." dedi.

Mısır'ın Qahera televizyonu da görüşmelerin üçüncü güne uzatıldığını ancak "zorluklarla karşı karşıya olduklarını" bildirdi.

15.20 Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı.

14.07 BM Raportörleri: İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor.

14.00 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 151. gününde son 24 saatte 10 katliam gerçekleştirdi, 97 kişi hayatını kaybederken 123 kişi yaralandı. Çok sayıda yaralı hâlâ enkaz altında ve yollarda bulunuyor, ambulans ve sivil savunma ekipleri ise onlara ulaşamıyor.

09.15 Filistinli direnişçiler soykırımcı İsrail'in insansız hava araçlarını ele geçirdi. Çatışmaların kuzeyden güneye şiddetlendiği bildirildi. Savaş gözlemcilerine göre, Filistinli direnişçiler pazartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezinden İsrail topraklarına iki kez roket fırlatırken, bölgenin güneyi ve kuzeyindeki savaşçılar İsrail güçleriyle savaşmaya devam ediyordu.

09.00 Soykırımcıİsrail güçleri Filistinli bir mahkumun evini yıktı. Wafa haber ajansının haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'in batısındaki Kafr Dan kasabasında tutuklu Abdullah Yahya Massad'ın evini yıktı. Kasabada İsrail güçleri ile erkekler arasında çıkan çatışmalarda iki Filistinli kurşunlardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı.

4 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

18.33 BM Genel Kurul Başkanı Francis: "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm"

15.31 Soykırımcı İsrail ordusu güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu bildirdi ve gerilimin sınır ötesinde de devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah grubuna ait Chihine kasabası ve Aita al-Shaab köyünde bulunan iki askeri mevzisine saldırdığını söyledi.

Daha önce hem Lübnan hem de İsrail medyası, İsrail'in Margaliot kentine yapılan karşılıklı sınır ötesi saldırılarda en az bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı haberini yapmıştı.

ATEŞKESE AMBARGO

13.35 İsrail savaş kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerine devam etmek için Hamas'tan yerine getirmesini istediği "Gazze'de hayattaki İsrailli esirlerin ve birinci turda serbest bırakılacakların listesini teslim etmesi" şartını reddettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, savaş kabinesi, Netanyahu'nun müzakerelere devam etmek için Hamas'a koyduğu şartları reddetti.

Savaş kabinesi, Netanyahu'nun Hamas'tan "Gazze Şeridi'nde hayattaki İsrailli esirlerin ve ilk turda serbest bırakılacak her İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki hangi Filistinli esirin serbest bırakılacağına ilişkin liste talep etmesine" itiraz etti.

Netanyahu'nun talebinin "daha önce olduğu gibi görüşmelerin başında değil ilerleyen bölümünde müzakere edilebileceğini" vurgulayan İsrail savaş kabinesi, serbest bırakılacak her İsrailli esir için hangi Filistinli esirin bırakılacağına ilişkin liste talebinin bu aşamada görüşmeleri zora soktuğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Mısır basınına göre, Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü dün sona erdi ve görüşmelere bugün devam edilecek.

İsrail ve uluslararası basına göre, ara bulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.

11.51 Soykırımcı İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

11.40 Mısır devlet televizyonu, Kahire'deki müzakerelerin ikinci gününe girildiği sırada arabulucuların ve Hamas elçilerinin Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde "önemli ilerleme" kaydettiğini bildirdi.

Haftalarca süren diplomatik çabaların ardından Mısır, Katar ve ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta önerilen altı haftalık ateşkesi gelecek hafta Ramazan başlamadan önce kesinleştirmek için çabalıyor.

Mısır istihbarat servisleriyle bağlantılı Al-Qahera News, adı açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin şu sözlerini aktardı: "Mısır, Müslümanların oruç ayı olan ve 10 veya 11 Mart'ta başlayan Ramazan öncesinde ateşkese varmak için yoğun çabalarını sürdürüyor".

İsrail'in temsili olmadan Kahire'de Pazar günü başlayan son görüşmelerin ardından raporda, "Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi" denildi.

10.30 Hamas'tan bir kaynak, soykırımcı İsrail'in son saldırıları ve ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gidecek ekibi geri çekmesi hakkında açıklama yaptı. Hamas yetkilisi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İşgalci İsrail, saha ve müzakere savaşlarını kafa karışıklığı ve rastgelelikle yürütüyor. İşgalin kafa karışıklığı ve rastlantısallığı, Gazze'deki geçimini arayan sivilere karşı işlediği katliamlara da yansıyor. Başta kuzey olmak üzere halkımızın yerinden edildiği bölgelere geri dönmesi ve işgalin tamamen geri çekilmesi için çalışıyoruz. Hareketin heyeti Mısırlı ve Katarlı kardeşlerle görüşmek ve hareketin vizyonunu sunmak üzere Kahire'de. İşgal heyetinin Kahire'ye gelip gelmemesi bizi ilgilendirmiyor. Anlaşmaya varmak için belirli tarihler açıklamadık.

09.00 Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentindeki Am'ari mülteci kampına baskın düzenlediğini ve 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü söyledi.

Baskını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açtığı çatışma çıktı. Ebu Şalbak boynundan ve göğsünden vurularak Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildi ve burada öldüğü açıklandı. Görgü tanıkları, saldırıdan birkaç saat sonra İsrail işgal güçlerinin kampın ana girişine konuşlandığını söyledi.

09.00 Wafa haber ajansının haberine göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Filistinlilere saldırdı.

08.15 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az altı Filistinli öldürüldü ve güneydeki şehre düzenlenen gece saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

3 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR



23.57 İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.



YİNE YARDIM BEKLEYENLERİ VURDU



19.42 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.





TERÖR DEVLETİ ATEŞKES HEYETİNİ GERİ ÇEKTİ

17.00 İsrail medyasına göre İsrail, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin beklenen listesini vermediğini öğrendikten sonra ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitmesi beklenen bir heyeti geri çekti.

Times of Israel gazetesi bir yetkilinin, Hamas'ın yaşayan esirlerin listesini ve İsrail'in serbest bırakılan her esir için kaç Filistinli esiri serbest bırakması gerektiğinin listesini alma talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise Hamas'ın cevabının Katar üzerinden verildiğini söyledi.

7 BİN 340 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

15.05 Filistinli Esirler Kulübü, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısının 7 bin 340'a ulaştığını duyurdu.

Filistin şehirleri, kasabaları ve köyleri, yaygın sabotaj ve evlerinin yıkılmasının yanı sıra, çoğu zaman yaygın taciz, şiddetli dayak ve tutuklulara ve ailelerine yönelik tehditlerin eşlik ettiği gece baskınlarına maruz kalıyor.

14.55 Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nde kasten düzinelerce Filistinlinin üzerinden geçtiğini doğruladı.

Cenevre merkezli örgüt, İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde kasıtlı olarak ezilen Filistinli bir adamı tutuklandıktan ve elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra öldürdüğünü belgeledi.

Belgelenen bir başka olayda ise 23 Ocak'ta, bir İsrail tankının Han Yunus'taki Taiba Towers bölgesindeki barınak karavanında uyuyan bir aileye çarptığını, bir aileden iki kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

TARAFLAR ATEŞKES İÇİN MASADA

13.20 Hamas'tan heyti Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkes anlaşması müzakerelerine devam etmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Al Qahera News, yeni tur müzakereler için Katar ve ABD'den heyetlerin de Kahire'de bulunduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail ekibinin varlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

12.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, Kamal Adwan Hastanesi'nde son birkaç gün içinde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, "Elektrik jeneratörü ve oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların zayıflaması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishalden mustarip olan ALTI çocuğun hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11.20 Üst düzey bir Hamas yetkilisi Pazar günü AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in Filistinli grubun "yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönüşü ve insani yardımın artırılması da dahil olmak üzere" taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de "24 ila 48 saat içinde" ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

10.30 Kızılay, 14 üyesinin hâlâ İsrail gözetiminde olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı Derneği, akıbetlerinin bilinmediğini söyledi ve uluslararası topluma İsrail'e 14 Kızılay üyesini serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulundu.

Üç haftadan uzun bir süre önce Han Yunus'taki El Amal Hastanesi'nden en az yedi Kızılay üyesi tutuklandı.

05.40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.07 İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucuların yarın yeniden müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Mısır'ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğuna dikkati çekerek, yarın başlayacak müzakerelere tüm tarafların katılacağını söyledi.

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.