Almanya’da Bundeswehr sızıntısının ardından yeni skandal: Savunma Bakanlığının verileri dünyaya açık! Şifre: 1234

Alman ordusu Bundeswehr'dan Rusya'ya sızıntı Batı'da bomba etkisi yaratmaya devam ederken ortaya çıkan yeni detaylar da Almanya'nın içinde bulunduğu krizi çok daha açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Alman subaylarının kırk dakikalık ses kaydının yayımlanmasının ardından NATO'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e karşı güven yerle bir olurken bir skandal daha ortaya çıktı.

ALMAN SAVUNMA BAKANLIĞINI PATLATAN ŞİFRE: 1234

Rusya'nın resmi medyası RT, Almanya Savunma Bakanlığı'nın koruma şifresinin "1234" olduğunu ortaya çıkardı.

RT dünyadaki herkesin bu şifre ile Almanya'nın bulut sistemine erişebileceğini belirtirken Almanya Savunma Bakanlığı resmen alay konusu oldu.

RESMEN ALAY KONUSU OLDULAR

Alman Bild gazetesi ise şifre haberini "Bir hafta önce sıkıcı bir şaka olurdu. Rus casuslarının Bundeswehr'a yönelik telefon dinleme saldırısından sonra bu son derece utanç verici." şeklinde sundu.

40 DAKİKALIK SES KAYDI NASIL ELE GEÇİRİLDİ?

Son yılların en büyük telefon dinleme skandalından sonra bu durumun en hafif tabirle garip göründüğünü belirten Bild, Rus ajanlarının Alman subayları arasında "WebEx" aracılığıyla gizli ordu meseleleri hakkında 38 dakikalık gizli konuşmayı nasıl kaydedebildiğinin ise hala belirsiz olduğuna dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI DA BİR SIRP MI BAŞLATACAK?

Rus istihbaratının ise AB kurumlarına sızmak için bir Sırp ajanını kullandığı ortaya çıktı. ABD merkezli Politico, Batılı istihbarat ajanslarının, Rus istihbaratının AB kurumlarına sızmak ve Ukrayna'nın işgaliyle ilgili Kremlin yanlısı konuşmaları yaymak için bir Sırp ajanını kullandığını belirtti.

Almanya ve Rusya arasındaki dinleme krizi ve ses kaydında Almanların Kırım Köprüsü'nü patlatacağına yönelik iddialar savaş ihtimalini güçlendirirken Sırp ajan detayı da "Üçüncü Dünya Savaşı'nı da bir Sırp mı başlatacak?" sorusunu akıllara getirdi.