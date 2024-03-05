Dünya’nın gözü Ankara’da! Başkan Erdoğan’ın temasları Yunan’ı ve İsrail’i korkuttu: Düşmanlarına diz çöktürecek

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Irak sınırında yeni bir terör operasyonuna ilişkin verdiği sinyal ise Yunan basınına damga vurdu.

Soykırımcı İsrail 'in Gazze'de devam eden saldırıları Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş bir alana yayılacağı şeklinde yorumlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapacağı görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

GARANTÖR TÜRKİYE

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapacağı ziyarette iki lider soykırımcı İsrail'in son saldırılarını ve Gazze'de ateşkesi görüşürken Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Abbas'ın ziyareti İsrail başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı. The Jerusalem Post, Erdoğan-Abbas görüşmesini "Türk kaynak, Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'ye yardım ulaştırma konusunu görüşeceğini söyledi" şeklinde duyurdu ve Başkan Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki son durumu da görüşeceğine dikkat çekti.

Times of Israel ise Mahmud Abbas ve heyetinin Türkiye'ye düzenleyeceği ziyareti duyururken görüşmede El Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşmanın gündemde olacağına dikkat çekti.