Almanya’da kırmızı alarm! 65 yaşındaki silahlı bir kadın hastanede 15 kişiyi rehin almıştı: Saldırı sebebi şaşkına çevirdi

65 yaşındaki kadının hastanede 15 kişiyi rehin almasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, " Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.

SAATLER SÜREN OPERASYON: 65 YAŞINDAKİ KADIN AĞIR YARALANDI

Aachen'deki Luisen Hastanesi çevresine düzenlenen polis operasyonu pazartesi akşamı geç saatlerde sona erdi. 65 yaşındaki bir kadın, acil servisleri saatlerce bekletti.

Saat 23.00 civarında, özel kuvvetler Luisen Hastanesi'nde barikat kuran 65 yaşındaki bir kadını etkisiz hale getirmeyi başardı. Kadın ciddi şekilde yaralanırken polis hastanede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

KURUSIKI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Kadının saat 17.00 sıralarında hastaneye geldiği ve önce fizik tedavi muayenehanesinin çalışanlarını kurusıkı silahla tehdit ettiği belirtildi. Çalışanlardan biri silahı kadının elinden almayı başardı. 65 yaşındaki kadın daha sonra bir hastanın odasına barikat kurdu ve orada patlayıcı madde patlattı. Alman polisi kadının, el yapımı patlayıcılar konusunda uzman olduğunu söyledi. 65 yaşındaki kadın polisin çağtısına tepki vermediği için vuruldu.

POLİSTEN İNTİHAR İDDİASI

Polise göre kadın intihar niyetiyle hareket ediyordu. Öğleden sonra kadının Eschweiler'deki dairesinde yangın çıktığı bildirilirken yangını bizzat kendisinin çıakrdığından şüpheleniliyor. Müfettişler dairede bir de mektup buldu fakat konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

HASTANE BOŞALTILDI

Polis raporlarına göre hastanede saldırgan kadından başka yaralı yok. Tedbir amaçlı olarak hastanedeki bazı odalar boşaltılırken bazı hastalar da başka hastanelere dağıtıldı. Personel binayı terk etmek zorunda kaldı. Luisen Hastanesi'nin önündeki caddenin tamamı acil durum araçlarıyla dolarken bir polis helikopteri de kliniğin üzerinde tur atıyordu. Demiryolu trafiği de aksadı. 65 yaşındaki saldırgan şu anda cinayete teşebbüs suçundan ceza davasıyla karşı karşıya.