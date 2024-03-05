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AB’de sızıntı var! Rusya’nın Almanya’daki casusu ortaya çıktı: Bundeswehr’ın 40 dakikalık ses kaydını Sırp ajan patlattı

Alman ordusundan Rusya’ya sızıntı Batı’da bomba etkisi yarattı. Rusya’nın Alman subaylarının kırk dakikalık bir ses kaydını yayımlamasının ardından NATO’nun Almanya’ya güveni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ün itibarı yerle bir olurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ajanı ortaya çıktı. Rusya’nın Almanya’daki ajanının bir Sırp olduğu öğrenildi. Ukrayna ve Gazze’deki çatışmaların küresel boyuta ulaşacağı konuşulurken Sırp ajan ise “Üçüncü Dünya Savaşı’nı da bir Sırp mı başlatacak?” sorusunu akıllara getirdi. Peki, kim bu Sırp ajan?

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:07 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:31
AB’de sızıntı var! Rusya’nın Almanya’daki casusu ortaya çıktı: Bundeswehr’ın 40 dakikalık ses kaydını Sırp ajan patlattı

Rusya'nın Alman subaylarının konuşmalarını dinleyerek kırk dakikalık bir ses kaydı yayımlaması NATO'da ve AB'de paniği tetiklemeye devam ediyor. Alman ordusu Bundeswehr'dan gelen sızıntı NATO ve AB'de Almanya'ya karşı güvensizliği artırırken Batılı istihbarat ajanslarından bomba etkisi yaratacak iddialar geldi. Batılı istihbarat ajanslarına göre Rus istihbaratı, AB kurumlarına sızmak ve için bir Sırp ajanını kullanıyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI DA BİR SIRP MI BAŞLATACAK?

ABD merkezli Politico, Batılı istihbarat ajanslarının, Rus istihbaratının AB kurumlarına sızmak ve Ukrayna'nın işgaliyle ilgili Kremlin yanlısı konuşmaları yaymak için bir Sırp ajanını kullanıyor. Almanya ve Rusya arasındaki dinleme krizi ve ses kaydında Almanların Kırım Köprüsü'nü patlatacağına yönelik iddialar savaş ihtimalini güçlendirirken Sırp ajan detayı da "Üçüncü Dünya Savaşı'nı da bir Sırp mı başlatacak?" sorusunu akıllara getirdi.

AB'DE SIZINTI VAR! KİM BU SIRP AJAN?

Politico'nun aktardığı belgelere göre Rusya'nın güvenlik teşkilatı ile yakın iş birliği içinde çalışan ve aktif bir "nüfuz ajanı" olan Sırp uyruklu Novica Antić, henüz birkaç ay önce Ekim 2023'te Brüksel'de Avrupalı yetkililerle ve özellikle de Avrupa Parlamanetosu üyeleri ile toplantıya katıldı.

Sırbistan Askeri Sendikası Başkanı Novica AntićSırbistan Askeri Sendikası Başkanı Novica Antić

Sırp ajan Novica Antić'in Alman Yeşiller Milletvekili Viola von Cramon-Taubadel, İtalyan Sosyalist ve Demokrat Milletvekili Alessandra Moretti ve Muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin Slovakyalı üyesi Vladimír Bilčík de yer alıyordu.

Sırbistan Askeri Sendikası Başkanı Novica Antić, Avrupa Birliği'nde silahlı kuvvetler personelini ve kamu hizmetleri çalışanlarını temsil eden EUROMIL ve EPSU sendikalarının temsilcileriyle de görüştü.

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Politico Novica Antić'in, ayrıca, Rus vatandaşları ve silahlı kuvvetler gazilerine yönelik haberler konusunda da uzmanlaşmış bir medya sitesi olan Veteran News'in genel yayın yönetmeni Vyacheslav Kalinin adlı bir Federal Güvenlik Servisi çalışanı ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

Politico, Rusya'nın Sırbistan'ı hem ülke içinde hem de ülke dışında AB ve NATO yanlısı duyarlığı zayıflatmak için tasarlanmış nüfuz operasyonlarında kullandığını iddia etti. ABD haber sitesi, Novica Antić'in Avrupa Parlamentosu'nda toplantılar yaptığına ilişkin haberin, kurumun devlet destekli nüfuz operasyonlarına karşı savunmasızlığının altını çizdiğini belirtti.

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BİR HAFTADA İKİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Balkan Insight ise Novica Antić'in bir hafta içinde iki kez gözaltına alındığını duyurdu. Balkan Insight'ın 1 Mart tarihli haberinde Antić'in 30 gün gözaltında tutulmasına karar verildiğini bildirdi. Novi Sad Yüksek Mahkemesi'nin Antić'i zimmete para geçirme ve suç ortaklığı ile suçladığı bildirildi.

ORDUDAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Antić, son yıllarda iki kez Sırp Ordusundan ihraç edilmişti. Danas gazetesine göre 2018'de sendikal faaliyetleri dolayısıyla açılan disiplin soruşturması kapsamında ordudan ihraç edilen Antić'in avukatları İdari Mahkeme'ye dava açtı. Şubat 2023'te ise ihraç kararı iptal edildi.

NATO'DA ALMANYA ÇATLAĞI: SCHOLZ TÜM İTİBARINI KAYBETTİ

Putin'in casusluk operasyonu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü şoka uğratırken Batılı müttefikleri arasında ise Almanya'ya yönelik güveni sekteye uğradı. Büyük bir itibar kaybı yaşayan Scholz, sızıntı skandalının üzerini örtmeye çalışsa da Alman medyasının da hedefinden kurtulamıyor.

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