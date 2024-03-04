Türkiye sınırları aştı! 147 ülkede, 252 şehirde elçilik açtı I Dış basın manşeti attı: Dünyanın yeni diplomatik gücü

Süper güç Türkiye bir kez daha küresel büyüklüğünü rakamlarla kanıtladı. 252 elçilik ile Japonya ve Fransa'yı geride bıraktı. Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer aldı.
Süper güç Türkiye bir kez daha küresel büyüklüğünü rakamlarla kanıtladı. 252 elçilik ile Japonya ve Fransa'yı geride bıraktı. Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer aldı.
2002 yılında Afrika kıtasında sadece 12 temsilciliğimiz varken bu sayı 2023'te 44 elçiliğe ulaştı. Rakamlar dış basında manşetlere çıktı. "Türkler geliyor yorumu" yapıldı.