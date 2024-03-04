Bundeswehr sızıntısında kriz devam ediyor! Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya'nın Alman subayların ses kayıtlarını yayımlamasının ardından Almanya ile Rusya arasında kriz devam ediyor. Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff

Girişte gazetecilerin sorularını cevaplamayan Büyükelçi Lambsdorff, bir süre sonra açıklama yapmadan Bakanlıktan ayrıldı.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 40 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, Kırım Köprüsü'nün patlatılması ve Ukrayna'ya Almanya'nın inkar ettiği Taurus füzelerinin gönderilmesi üzerine konuşuyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ses kaydındaki konuşmalarla ilgili Berlin'den açıklama talep etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu durumu bir yandan "şaşırtıcı" olarak nitelemiş, diğer yandan "NATO'daki meslektaşlarının bilerek yalan söylediklerini" dile getirmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de ses kayıtlarından yola çıkarak, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürmüştü.