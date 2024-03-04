PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Bundeswehr sızıntısında kriz devam ediyor! Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Alman ordusundan sızan kırk dakikalık ses kaydının ardından Rusya ile Almanya arasında kriz devam ediyor. Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 13:46 Güncelleme 04 Mart 2024, 13:47
Bundeswehr sızıntısında kriz devam ediyor! Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya'nın Alman subayların ses kayıtlarını yayımlamasının ardından Almanya ile Rusya arasında kriz devam ediyor. Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf LambsdorffAlmanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff

Girişte gazetecilerin sorularını cevaplamayan Büyükelçi Lambsdorff, bir süre sonra açıklama yapmadan Bakanlıktan ayrıldı.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 40 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, Kırım Köprüsü'nün patlatılması ve Ukrayna'ya Almanya'nın inkar ettiği Taurus füzelerinin gönderilmesi üzerine konuşuyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ses kaydındaki konuşmalarla ilgili Berlin'den açıklama talep etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu durumu bir yandan "şaşırtıcı" olarak nitelemiş, diğer yandan "NATO'daki meslektaşlarının bilerek yalan söylediklerini" dile getirmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de ses kayıtlarından yola çıkarak, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürmüştü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor!
İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti
SON DAKİKA