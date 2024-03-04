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Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var

Rusya’nın Alman ordusundan sızdırdığı ses kaydının ardından Almanya’da panik devam ediyor. Ordudan sızıntı ile NATO’nun güvenini kaybeden Alman basınında Rus istihbaratının telefonları ve mesajlaşma uygulamalarını nasıl takip ettiği gündemden düşmüyor. Bild, Rus istihbaratının uygulamalarını, teknoloji şirketlerinin açıklarını tek tek incelerken Almanya’daki paniği de gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:28 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:32
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var

Rusya'n Alman subaylarının kırk dakikalık bir ses kaydını yayımlayıp Almanya'nın Ukrayna'ya bugüne kadar inkar ettikleri 500 kilometre menzilli Taurus füzelerini vereceğini üstelik Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleyeceğini iddia etmesinin ardından Almanya'da ve NATO'da kaos devam ediyor.

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NATO'DA SIZINTI KABUSU

Ordudaki konuşmaların sızmasının ardından NATO'da Almanya'ya güven azalırken Alman basını da bir Rus casusun bir Alman'ın telefonuna ulaşmasının ne kadar kolay olduğunu sordu.

ʺWhatsApp, Telegram ve Signal işte bu kadar güvenli(güvensiz) Rusla beni de dinliyor mu?ʺ, Bild, 04.03.2024ʺWhatsApp, Telegram ve Signal işte bu kadar güvenli(güvensiz) Rusla beni de dinliyor mu?ʺ, Bild, 04.03.2024

WHATSAPP'IN ŞİFRESİNİ ÇÖZEN TEKNOLOJİ

Temmuz 2023'te New York Times, Rusya'nın ABD'ye ait bir şirket olan WhatsApp'taki mesajların şifresini çözecek, telefonları izleyecek ve hatta anonim sosyal medya kullanıcılarını tespit edecek teknolojiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

ARKA PLANDA PUTİN'İN ARKADAŞI VAR

Alman Bild gazetesi, kendilerine bilgi aktaran bir kişiye ve şirket içi belgelere dayandırdığı haberinde Rus teknoloji şirketlerinin büyük bir kısmının Rus oligark ve Putin'in arkadaşı Alisher Usmanov tarafından yönetilen Citadel Group'a ait olduğuna dikkat çekti.

Alisher UsmanovAlisher Usmanov

ALMAN BASINI PANİKTE: TÜM UYGULAMALAR MESAJLARI ÇÖZMEK İÇİN

Alman ordusu Bundeswehr'den Rusya'ya sızıntı Alman medyasında panik uyandırdı. Alman gazeteleri Rus istihbaratının uygulamalarını, teknoloji şirketlerinin açıklarını didik didik ediyor.

Telegram sohbetlerinin uçtan uca şifrelenmediğini belirten Bild, Telegram teknisyenleri ve erişime sahip olan herkesin, Telegram sunucuları aracılığıyla tüm içeriğe erişebildiğini hatırlattı.

Messenger'ın da Rus girişimci Pavel Durov'a ait olduğunu; Rusya'da 30 milyondan fazla, dünya çapında ise 550 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu belirten Bild, Messesnger'ın 2018'de Rusya'da iki yıl süreyle engellendiğini hatırlattı. Buna sebep olarak ise Telegram'ın Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne gönderilen mesajların şifresini çözme isteğinde bulunmaması gösterildi. Daha sonra ise Telegram'ın kurucusu ile çalışma konusunda anlaşmaya varıldı, Rusya Telegram'ın engelinin kaldırıldığını duyurdu fakat konuyla ilgili hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Bild, Mart 2022'de ise İsviçreli BT şirketinin ulusal terörle mücadele yasası uyarınca kullanıcı verilerini Rus yetkililere teslim etmeyi reddetti. Sonuçta bir Moskova mahkemesi şirkete para cezası verdi. Threema'nın patronu Martin Blatter'in Federal Mahkeme'ye dava açtığı ve kazandığını belirten Bild, "Uygulama o kadar güvenli kabul ediliyor ki İsviçre ordusu bile istihbarat servisine güveniyor: Rusya'ya ve Amerika'ya hiçbir bilgi sızmaması için çavuşların veya bölük komutanlarının bunu aile üyeleriyle iletişim kurmak için kullanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bild, ayrıca, temmuz 2023'te New York Times'ın Rus yazılım şirketleri MFI Soft, Vas Experts ve Protel'in ABD kısa mesaj servisi Signal'daki cihaz kullanıcılarının kimliklerini tespit ettiğini ortaya çıkardığını hatırlattı. Bunun Rus gizli servislerinin insanları bulmasını ve izlemesini kolaylaştırdığını belirten Bild, Signal'in bir sözcüsünün yeni casus yazılımı aşmanın hiçbir yolu olmadığını itiraf ettiğine dikkat çekti.

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