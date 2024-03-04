Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var

Telegram sohbetlerinin uçtan uca şifrelenmediğini belirten Bild, Telegram teknisyenleri ve erişime sahip olan herkesin, Telegram sunucuları aracılığıyla tüm içeriğe erişebildiğini hatırlattı.

Messenger'ın da Rus girişimci Pavel Durov'a ait olduğunu; Rusya'da 30 milyondan fazla, dünya çapında ise 550 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu belirten Bild, Messesnger'ın 2018'de Rusya'da iki yıl süreyle engellendiğini hatırlattı. Buna sebep olarak ise Telegram'ın Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne gönderilen mesajların şifresini çözme isteğinde bulunmaması gösterildi. Daha sonra ise Telegram'ın kurucusu ile çalışma konusunda anlaşmaya varıldı, Rusya Telegram'ın engelinin kaldırıldığını duyurdu fakat konuyla ilgili hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Bild, Mart 2022'de ise İsviçreli BT şirketinin ulusal terörle mücadele yasası uyarınca kullanıcı verilerini Rus yetkililere teslim etmeyi reddetti. Sonuçta bir Moskova mahkemesi şirkete para cezası verdi. Threema'nın patronu Martin Blatter'in Federal Mahkeme'ye dava açtığı ve kazandığını belirten Bild, "Uygulama o kadar güvenli kabul ediliyor ki İsviçre ordusu bile istihbarat servisine güveniyor: Rusya'ya ve Amerika'ya hiçbir bilgi sızmaması için çavuşların veya bölük komutanlarının bunu aile üyeleriyle iletişim kurmak için kullanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bild, ayrıca, temmuz 2023'te New York Times'ın Rus yazılım şirketleri MFI Soft, Vas Experts ve Protel'in ABD kısa mesaj servisi Signal'daki cihaz kullanıcılarının kimliklerini tespit ettiğini ortaya çıkardığını hatırlattı. Bunun Rus gizli servislerinin insanları bulmasını ve izlemesini kolaylaştırdığını belirten Bild, Signal'in bir sözcüsünün yeni casus yazılımı aşmanın hiçbir yolu olmadığını itiraf ettiğine dikkat çekti.