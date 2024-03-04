SON DAKİKA

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Almanya'da kırmızı alarm! 65 yaşındaki silahlı bir kadın hastanede 15 kişiyi rehine aldı: Özel kuvvetler hazırlıklara başladı...

Son dakika haberleri... Almanya'da rehine krizi yaşanıyor. 65 yaşındaki silahlı bir kadın hastanede 15 kişiyi rehine aldı. Özel kuvvetlerin hastaneye girmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 00:14 Güncelleme 05 Mart 2024, 01:43
Almanya’da kırmızı alarm! 65 yaşındaki silahlı bir kadın hastanede 15 kişiyi rehine aldı: Özel kuvvetler hazırlıklara başladı...

Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.



Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.

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