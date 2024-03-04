ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs'te bir diplomatın öldüğünün doğrulandığı ancak bu kişinin ABD'nin İsrail Büyükelçisi olmadığı bilgisi verildi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Açıklamada ABD'li diplomatın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, diplomatın ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı kaydedildi.

APARTMAN DAİRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İsrail basınında söz konusu diplomatın Kudüs'te bir apartman dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.