New York Gazze için bir arada! Protestocular Times Meydanı’nda toplandı: Polisten müdahale ABD basınından kirli propaganda

Kahire'de düzenlenen ateşkes görüşmelerine rağmen terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken New York'ta protestocular Filistinliler için bir araya geldi.
Kahire'de düzenlenen ateşkes görüşmelerine rağmen terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken New York'ta protestocular Filistinliler için bir araya geldi.
NEW YORK GAZZE İÇİN AYAKLANDI
2 Mart Cumartesi günü Times Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda Filistin destekçisi, yağışlı havaya ve polis müdahalesine rağmen protestoya devam etti.
Terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen New York Post gazetesi, "İsrail karşıtı protestocular New York'ta yürürken Uber'e el bombası bırakıldı" başlıklı bir haber yayımladı ve protestocuları terörist olarak ilan etmeye çalıştı.
ATEŞKES ÇAĞRISINA POLİS MÜDAHALESİ
New York Polisi, Times Meydanı'na yürüyen protestoculara müdahale etti ve çok sayıda kişiyi tutukladı.