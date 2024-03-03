SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

New York Gazze için bir arada! Protestocular Times Meydanı’nda toplandı: Polisten müdahale ABD basınından kirli propaganda

Soykırımcı İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılara devam ederken dünyanın dört bir yanında ateşkes çağrıları yankılanıyor. New York’ta binlerce protestocu, Gazze için bir araya geldi ve Milyon Yürüyüşü düzenleyerek ateşkes çağrısı yaptı. Öte yandan siyonist destekçisi ABD basını ise ateşkes için Times Meydanı’na yürüyen sivilleri açıkça hedef gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 14:38 Güncelleme 03 Mart 2024, 15:26
New York Gazze için bir arada! Protestocular Times Meydanı’nda toplandı: Polisten müdahale ABD basınından kirli propaganda

Kahire'de düzenlenen ateşkes görüşmelerine rağmen terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken New York'ta protestocular Filistinliler için bir araya geldi.

NEW YORK GAZZE İÇİN AYAKLANDI

2 Mart Cumartesi günü Times Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda Filistin destekçisi, yağışlı havaya ve polis müdahalesine rağmen protestoya devam etti.

SİYONİST LOBİ PROTESTOCULARI HEDEF GÖSTERDİ

Dünyanın dört bir yanından Gazze için ateşkes çağrıları devam ediyor. New York'ta ateşkes için bir araya gelen çok sayıda protestocu, siyonist lobinin hedefi haline geldi.

Terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen New York Post gazetesi, "İsrail karşıtı protestocular New York'ta yürürken Uber'e el bombası bırakıldı" başlıklı bir haber yayımladı ve protestocuları terörist olarak ilan etmeye çalıştı.

ATEŞKES ÇAĞRISINA POLİS MÜDAHALESİ

New York Polisi, Times Meydanı'na yürüyen protestoculara müdahale etti ve çok sayıda kişiyi tutukladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın il ziyaretleri sürüyor! Muğla’da coşkulu kalabalık
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
CANLI TAKİP | Gazze için ateşkes görüşmeleri Kahire’de başlıyor! Soykırımcı İsrail bir gecede 14 Filistinliyi öldürdü
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte muhtemel 11’ler
CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM’li Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra!
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...
CHP’li Mansur Yavaş’ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Hüseyin Can Güner için Çankaya’da kimlerden oy isteyecek?
Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
SON DAKİKA