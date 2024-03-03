NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında

Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana iki yıl geride bırakılırken Rusya 'dan gelen bir ses kaydı iddiasıyla Almanya ile tansiyon yükseldi ve üçüncü dünya savaşına ilişkin sesler yükselmeye başladı.

Rus devlet televizyonu RT ve Sputnik'in ana medya grubu Rossiya Segodnya'nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın Almanya 'nın Rusya 'ya saldırı hazırlığında olduğunu açıklaması ile Batı'da Rusya korkusu, NATO'da ise Almanya endişesi baş gösterdi.

Simonyan, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nü bombalamaya yönelik plan yaptığını iddia ettiği kırk dakikalık bir ses kaydı yayımladı. 40 dakikalık ses kaydının doğruluğu henüz ispatlanmasa da sızıntı hem Almanya'yı hem de NATO'yu birbirine kattı.

DİNLEME VAKASI İNCELENİYOR: OKLAR OLAF SCHOLZ'ÜN ÜZERİNDE

Alman Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada gizli dinleme vakasının araştırıldığı, kaydın değiştirilmiş olabileceği belirtildi. Rusya'nın iddia ettiği sızıntı ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü topun ağzına attı.

Birlik Olaf Scholz'ün güvenirliğini sorguluyor, Tagesscheau, 03.03.2024