NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında

Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana iki yıl geride bırakılırken Rusya'dan gelen bir ses kaydı iddiasıyla Almanya ile tansiyon yükseldi ve üçüncü dünya savaşına ilişkin sesler yükselmeye başladı.
Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana iki yıl geride bırakılırken Rusya'dan gelen bir ses kaydı iddiasıyla Almanya ile tansiyon yükseldi ve üçüncü dünya savaşına ilişkin sesler yükselmeye başladı.
NATO'DA SIZINTI KABUSU: ALMANYA TOPUN AĞZINDA
Rus devlet televizyonu RT ve Sputnik'in ana medya grubu Rossiya Segodnya'nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın Almanya'nın Rusya'ya saldırı hazırlığında olduğunu açıklaması ile Batı'da Rusya korkusu, NATO'da ise Almanya endişesi baş gösterdi.
Simonyan, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nü bombalamaya yönelik plan yaptığını iddia ettiği kırk dakikalık bir ses kaydı yayımladı. 40 dakikalık ses kaydının doğruluğu henüz ispatlanmasa da sızıntı hem Almanya'yı hem de NATO'yu birbirine kattı.
DİNLEME VAKASI İNCELENİYOR: OKLAR OLAF SCHOLZ'ÜN ÜZERİNDE
Alman Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada gizli dinleme vakasının araştırıldığı, kaydın değiştirilmiş olabileceği belirtildi. Rusya'nın iddia ettiği sızıntı ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü topun ağzına attı.
Ruslar Almanya'nın Ukrayna'ya bugüne kadar inkar ettikleri 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzesini vereceğini de iddia ediyor. Ses kaydında ayrıca, Almanya'nın, Ukrayna'nın 2022 ekim ayında patlattığı Kırım Köprüsü'ne saldıracağı anlaşılıyor.
RUS CASUSLARI NATO'YU ALT ETTİ
Ses kaydının basına sızmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayı "çok ciddi bir mesele" olarak nitelendirdi.
Sızıntının ardından NATO ortakları arasında büyük bir huzursuzluk baş gösterdi. Almanya'nın NATO ortakları artık Rus casusluğu karşısında askeri bilgilerin güvensizliğinden endişe ediyor.
ALMAN ORDUSU GÜVENLİ HAT BİLE KULLANMIYOR
Alman Bild gazetesi, ordunun korumalı hat kullanmadığını ortaya çıkardı. Bild Savunma Bakanlığından bir sözcünün görüşlerini şu şekilde aktardı: Tartışılan içerik göze alındığında yeterince güvenli olmayan bir iletişim aracının kullanıldığına dair göstergeler var. Bu, diğer hususların yanı sıra daha ileri araştırmaların konusudur.
Bild'in aktardığına göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ordudaki güvenlik ve karşı istihbarat açığı konusunda topa tutuluyor.
SIZINTI TEK SEFERLİK Mİ?
Öyle ki söz konusu telefon dinleme olayının tek bir sefere mahsus olmadığı düşünülmeye başlandı. Gizli Servis Kontrol Kurulu Başkanı Konstantin von Notz, Bild'e konuştu ve "Bu telefon dinleme skandalının tek seferlik bir olay mı yoksa yapısal bir sorun mu olduğu mümkün olduğu kadar çabuk açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.
RUS İHA'LARI BUNDESWER'İN ÜZERİNDE
Öte yandan savunma uzmanları Rus insansız hava araçlarının Bundeswehr kışlası üzerinde rahatsız edilmeden uçtuğunu, en yüksek rütbeli Bundeswehr generallerinin güvenli olmayan iletişim kanalları kullandığını belirtiyor.
KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ MÜ PATLATACAKLARDI?
Ses kaydını ortaya çıkaran Margarita Simonyan 40 dakika süren kayıtta Alman subayları, ABD'li ve İngiliz meslektaşlarının da çatışmada yer aldığını belirtmişti.
Simonyan, "Bu ne anlama geliyor? Rus köprüleri patlatıldığında son yaşananları Almanya'ya hatırlatma zamanı gelmedi mi?" ifadelerini kullanarak Almanya'yı açıkça hedef göstermişti.