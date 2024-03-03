CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ateşkese ambargo! Kahire’ye gidecek ekibi geri çektiler

Kahire'de Gazze için ateşkes görüşmelerinin başlamasına saatler kala terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre İsrail savaş uçakları Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında gece boyunca en az 14 Filistinliyi daha öldürdü.

AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN HER DAKİKA ÖNEMLİ

Soykırımcı İsrail'in karadan yardım girişini engellediği Gazze'de açlık krizi devam ederken UNICEF Başkanı Catherine Russell, Gazze'de ölümcül yetersiz beslenme ile karşı karşıya olan çocuklar için "her dakikanın önemli olduğunu" söyledi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mısır, Katar, Fransa ve BAE işbirliğiyle Gazze kıyısı boyunca yardım paketlerini havadan indiriyor, 27 Şubat 2024

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmelerinin bugün yeniden başlaması bekleniyor fakat ABD'li yetkililer ateşkesin yakın olduğunu iddia ederken soykırıma devam eden İsrail'in hamlelerinin ardından ateşkes konusu belirsizliğini korumayı sürdürüyor.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU: GÜNDE 151 KADIN VE ÇOCUK

Terör devleti İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden sivilleri hedef alan soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana günde en az 151 kadın ve çocuk öldürdü.





İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

TERÖR DEVLETİ ATEŞKES HEYETİNİ GERİ ÇEKTİ

17.00 İsrail medyasına göre İsrail, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin beklenen listesini vermediğini öğrendikten sonra ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitmesi beklenen bir heyeti geri çekti.

Times of Israel gazetesi bir yetkilinin, Hamas'ın yaşayan esirlerin listesini ve İsrail'in serbest bırakılan her esir için kaç Filistinli esiri serbest bırakması gerektiğinin listesini alma talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise Hamas'ın cevabının Katar üzerinden verildiğini söyledi.

7 BİN 340 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

15.05 Filistinli Esirler Kulübü, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısının 7 bin 340'a ulaştığını duyurdu.

Filistin şehirleri, kasabaları ve köyleri, yaygın sabotaj ve evlerinin yıkılmasının yanı sıra, çoğu zaman yaygın taciz, şiddetli dayak ve tutuklulara ve ailelerine yönelik tehditlerin eşlik ettiği gece baskınlarına maruz kalıyor.

14.55 Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nde kasten düzinelerce Filistinlinin üzerinden geçtiğini doğruladı.

Cenevre merkezli örgüt, İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde kasıtlı olarak ezilen Filistinli bir adamı tutuklandıktan ve elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra öldürdüğünü belgeledi.

Belgelenen bir başka olayda ise 23 Ocak'ta, bir İsrail tankının Han Yunus'taki Taiba Towers bölgesindeki barınak karavanında uyuyan bir aileye çarptığını, bir aileden iki kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

TARAFLAR ATEŞKES İÇİN MASADA

13.20 Hamas'tan heyti Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkes anlaşması müzakerelerine devam etmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Al Qahera News, yeni tur müzakereler için Katar ve ABD'den heyetlerin de Kahire'de bulunduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail ekibinin varlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

12.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, Kamal Adwan Hastanesi'nde son birkaç gün içinde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, "Elektrik jeneratörü ve oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların zayıflaması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishalden mustarip olan ALTI çocuğun hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11.20 Üst düzey bir Hamas yetkilisi Pazar günü AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in Filistinli grubun "yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönüşü ve insani yardımın artırılması da dahil olmak üzere" taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de "24 ila 48 saat içinde" ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

10.30 Kızılay, 14 üyesinin hâlâ İsrail gözetiminde olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı Derneği, akıbetlerinin bilinmediğini söyledi ve uluslararası topluma İsrail'e 14 Kızılay üyesini serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulundu.

Üç haftadan uzun bir süre önce Han Yunus'taki El Amal Hastanesi'nden en az yedi Kızılay üyesi tutuklandı.

05.40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.07 İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucuların yarın yeniden müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Mısır'ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğuna dikkati çekerek, yarın başlayacak müzakerelere tüm tarafların katılacağını söyledi.

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.