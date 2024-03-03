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Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü

ABD Başkanı Joe Biden’ın gafları son bulmuyor. Cuma günü Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşen Biden’ın, Meloni’nin saçlarını koklayıp ve öptüğü görüntüler dünya basınına damga vurdu. Biden’ın Meloni ile yaptığı görüşmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gazze ile Ukrayna’yı karıştırması ise ABD’de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken seçmenin kafasını bir kez daha karıştırdı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 10:25 Güncelleme 03 Mart 2024, 10:46
Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü

ABD'nin unutkanlıkları, gafları ve skandal hareketleri ile gündemden düşmeyen başkanı Joe Biden yeni gafı ile bir kez daha dünyayı şaşırtmayı başardı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Bidenİtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden

BEYAZ SARAY'DA SKANDAL ÖPÜCÜK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin cuma günü Beyaz Saray'a yaptığı ziyaret, dünya basınına damga vurdu. İki lider toplantının ardından oval ofiste ayaküstü sohbet ederken kameralara yansıyan görüntü herkesi şoke etti. Biden Meloni'nin saçlarını koklayıp öptü.

BU SEFER DE GAZZE İLE UKRAYNA'YI KARIŞTIRDI

Giorgia Meloni'nin saçlarını öpen Biden, yalnızca bununla da kalmadı. Meloni ile görüşmeden önce basın mensuplarına konuşan Biden, Gazze ile Ukrayna'yı birbirine karıştırdı. Gazze'deki açlık krizi hakkında konuşmak isteyen Biden, "Ukrayna'ya ek gıda ve malzeme sağlanması" ve "Ukrayna'ya farklı yollar açmaya devam etme arayışına" yönelik ihtiyaçlardan söz etti.

Biden, gıda ve yardım malzemelerinin Orta Doğu'daki müttefikleri Ürdün'ün yardımıyla taşınacağını ve ABD'nin büyük miktarda insani yardım sağlamak için bir deniz koridoru kurmayı umduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN BIDEN'A DÜZELTME GELDİ

Beyaz Saray, cuma akşamı Biden'ın konuşma metnini yayımladı ve Başkan'ın sözlerini Ukrayna değil Gazze'ye atıfta bulunacak şekilde düzeltti.

"HAFIZASI ZAYIF, YAŞLI ADAM"

ABD'de 2024 seçimleri için hazırlıklar tam gaz devam ederken Biden'ın unutkanlıkları ile ilgili endişe de hızla artıyor. Geçtiğimiz ay federal özel savcı Robert Hur tarafından hazırlanan bir raporda Biden'ın "sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf yaşlı bir adam" olduğu belirtilmiş bu sebeple de Beyaz Saray'a ait gizli belgeleri uygunsuz bir şekilde saklaması dolayısıyla yargılanmaması gerektiğine karar verilmişti. Biden ise rapora karşılık hafızasının iyi olduğunu iddia etmişti.

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