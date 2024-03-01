Almanya Rusya’ya saldırmaya mı hazırlanıyor? Margarita Simonyan’dan çok konuşulacak iddia: Hedef yine Kırım Köprüsü

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yıl geride kalırken Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında tansiyon yeniden yükseliyor. Avrupa ülkelerinde Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı endişe artarken Rusya'dan ise dengeleri değiştiren bir açıklama geldi.

Kırım Köprüsü, 8 Ekim 2022

RUSYA'DAN ALMANYA İDDİASI: HEDEF YİNE KIRIM KÖPRÜSÜ

Rus devlet televizyonu RT ve Sputnik'in ana medya grubu Rossiya Segodnya'nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Almanya'nın Rusya'ya karşı saldırı hazırlığı yaptığını iddia etti.

Simonyan, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacakları üzerine tartıştıkları bir ses kaydına ulaştıklarını iddia etti.

Rus devlet televizyonu RT ve Sputnik’in ana medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

40 DAKİKALIK SES KAYDI: ABD VE İNGİLTERE DE VAR

Simonyan'ın belirttiğine göre 40 dakika süren kayıtta Alman subayları, ABD'li ve İngiliz meslektaşlarının da çatışmada yer aldığını belirtiyor.

ALMANYA'YI HEDEF GÖSTERDİ

Telegram kanalından açıklama yapan Simonyan "Bu ne anlama geliyor? Rus köprüleri patlatıldığında son yaşananları Almanya'ya hatırlatma zamanı gelmedi mi?" ifadelerini kullanarak Almanya'yı açıkça hedef gösterdi.

Simonyan'ın iddia ettiği ses kaydı henüz doğrulanmadı. Öte yandan Alman hükümeti veya askerleri tarafından Rusya'ya karşı saldırı planlarına ilişkin herhangi bir resmi onay bulunmuyor. Rus haber ajansı Sputnik, ayrıca, Almanya'nın Rusya'ya karşı saldırı hazırlığı yaptığına dair somut bir kanıt bulunmadığına dikkat çekerken iddiaların doğruluğu kanıtlanmadan sonuç çıkarmamanın önemine de dikkat çekiyor.

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Rusya için stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de büyük bir patlama meydana gelmiş, Ukraynalı yetkililer ise patlama görüntülerini Putin'in 70. Doğum günü ile ilişkilendirerek saldırıyı resmen üstlenmişti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü Mihailo Pololyak ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kırım Köprüsü'nün başlangıç olduğunu, yasadışı olan her şeyin yok edilmesi, Rusya tarafından çalınan her şeyin Ukrayna'ya iade edilmesi gerektiğini yazmıştı.