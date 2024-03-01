SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Almanya Rusya’ya saldırmaya mı hazırlanıyor? Margarita Simonyan’dan çok konuşulacak iddia: Hedef yine Kırım Köprüsü

Rusya ile Avrupa arasında tansiyon yeniden yükseliyor. Rusya devlet televizyonu RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Almanya’nın Rusya’ya karşı saldırı hazırlığını iddia etti. Alman subaylarının Kırım Köprüsü’nü nasıl bombalayacakları üzerine tartıştıkları bir ses kaydına ulaştıklarını iddia eden Simonyan, Almanya’nın Kırım Köprüsü’nü patlatacağını öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:00 Güncelleme 01 Mart 2024, 17:21
Almanya Rusya’ya saldırmaya mı hazırlanıyor? Margarita Simonyan’dan çok konuşulacak iddia: Hedef yine Kırım Köprüsü

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yıl geride kalırken Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında tansiyon yeniden yükseliyor. Avrupa ülkelerinde Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı endişe artarken Rusya'dan ise dengeleri değiştiren bir açıklama geldi.

Kırım Köprüsü, 8 Ekim 2022Kırım Köprüsü, 8 Ekim 2022

RUSYA'DAN ALMANYA İDDİASI: HEDEF YİNE KIRIM KÖPRÜSÜ

Rus devlet televizyonu RT ve Sputnik'in ana medya grubu Rossiya Segodnya'nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Almanya'nın Rusya'ya karşı saldırı hazırlığı yaptığını iddia etti.

Simonyan, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacakları üzerine tartıştıkları bir ses kaydına ulaştıklarını iddia etti.

Rus devlet televizyonu RT ve Sputnik’in ana medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita SimonyanRus devlet televizyonu RT ve Sputnik’in ana medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

40 DAKİKALIK SES KAYDI: ABD VE İNGİLTERE DE VAR

Simonyan'ın belirttiğine göre 40 dakika süren kayıtta Alman subayları, ABD'li ve İngiliz meslektaşlarının da çatışmada yer aldığını belirtiyor.

ALMANYA'YI HEDEF GÖSTERDİ

Telegram kanalından açıklama yapan Simonyan "Bu ne anlama geliyor? Rus köprüleri patlatıldığında son yaşananları Almanya'ya hatırlatma zamanı gelmedi mi?" ifadelerini kullanarak Almanya'yı açıkça hedef gösterdi.

Simonyan'ın iddia ettiği ses kaydı henüz doğrulanmadı. Öte yandan Alman hükümeti veya askerleri tarafından Rusya'ya karşı saldırı planlarına ilişkin herhangi bir resmi onay bulunmuyor. Rus haber ajansı Sputnik, ayrıca, Almanya'nın Rusya'ya karşı saldırı hazırlığı yaptığına dair somut bir kanıt bulunmadığına dikkat çekerken iddiaların doğruluğu kanıtlanmadan sonuç çıkarmamanın önemine de dikkat çekiyor.

Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Rusya için stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de büyük bir patlama meydana gelmiş, Ukraynalı yetkililer ise patlama görüntülerini Putin'in 70. Doğum günü ile ilişkilendirerek saldırıyı resmen üstlenmişti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü Mihailo Pololyak ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kırım Köprüsü'nün başlangıç olduğunu, yasadışı olan her şeyin yok edilmesi, Rusya tarafından çalınan her şeyin Ukrayna'ya iade edilmesi gerektiğini yazmıştı.

Dünya güne Kerç Köprüsündeki patlamalarla uyandı! Kırım ve Rusyayı bağlayan köprü kapatıldı! Ukrayna basınından bomba açıklamaDünya güne Kerç Köprüsündeki patlamalarla uyandı! Kırım ve Rusyayı bağlayan köprü kapatıldı! Ukrayna basınından bomba açıklama
Dünya güne Kerç Köprüsü'ndeki patlamalarla uyandı! Kırım ve Rusya'yı bağlayan köprü kapatıldı! Ukrayna basınından bomba açıklama

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
CHP’li Battal İlgezdi’den Ekrem İmamoğlu’na tepki AK Parti’ye teşekkür: Yiğidi öldür hakkını yeme, tapu sorununu Murat Kurum çözdü
Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...
Başkan Erdoğan’dan Antalya’da yoğun diplomasi
Kılıçdaroğlu’na CHP’li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye’ye satışın bloke edilmesini isteyen Senatör Rand Paul’e Ermeni lobisinden tam destek
Adnan Oktar’ın Erzurum’daki yapılanması deşifre oldu! Kadın avukatlarla görüşme sırasında kameranın yönü neden değiştirildi?
Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
ABD Başkanı Joe Biden’ın kara para aklama çetesi afişe oldu! Hunter Biden Temsilciler Meclisi’nde itiraf etti: Çin anlaşmasında büyük adam kim?
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
SON DAKİKA