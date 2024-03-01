ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye’ye satışın bloke edilmesini isteyen Senatör Rand Paul’e Ermeni lobisinden tam destek

ABD'nin Kentucky eyaletinin Senatörü Paul'un 5 Şubat'ta sunduğu tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı. Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi.

Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi. Peki, kimdir bu Senatör Rand Paul?

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DOSTU RAND PAUL

Cumhuriyetçi Rand Paul'ün yaklaşık sekiz sene önce YPG/PKK'lı teröristlere devlet kurmak istediğini belirtmiş, "Ben Kürdistan için yeni sınırlar çizeceğim ve onlara yeni bir ülkenin sözünü veriyorum." şeklinde konuşmuştu.

Paul, X üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye güvenilmez bir müttefik. Suriye'de dostlarımıza saldırılar düzenliyorlar (YPG/PKK) onları bu uçaklarla ödüllendirmemeliyiz." yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

Türkiye yıllarca Ermenistan'a yönelik karşı tavır aldı, savaşlarda Ermenistan'ın düşmanlarını destekledi. İsveç'i NATO'ya kabul ettikleri için onlara ödül veriyoruz.

ERMENİ LOBİSİNDEN TAM DESTEK

Paul'ün açıklamalarına Ermeni lobisinden tam destek geldi. Ermeni haber sitesi Asbarez.com "Senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesine yönelik Senato oylamasına öncülük ediyor" başlıklı bir haber yayımlarken manşette Paul'e teşekkür etti.

ABD'de Ermeni lobisini temsil eden Ermeni Meclisi ise Paul'ün açıklamalarını paylaştı ve "Türkiye bu silahları masum insanlara karşı kullanacak. Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Bakü'ye verdiği destek nedeniyle Kafkasya'yı istikrarsızlaştırdı. Onlara F-16'lar teslim edilmemeliydi." İfadelerini kullandı. Ermeni Meclisi, Asbarez.com gibi Paul'e Türk düşmanlığı dolayısıyla teşekkür etti.