ABD kuvvetleri Gazze’de mi? Aaron Bushnell arkadaşı deşifre etti: Tünellerde savaşıyorlar! Hava Kuvvetleri’nden açıklama geldi

Wall Street Journal'ın (WSJ), Aralık 2023'teki haberinde, ABD tarafından İsrail'e gönderilen mühimmatın 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası ve 5 binden fazla MK82 güdümsüz bombadan oluştuğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT GÖNDERDİ ABD her ne kada yalanlasa da İsrail, 7 Ekim'den bu yana ABD'den, silah ve mühimmat ile üst düzey komutanların danışmanlığına kadar birçok alanda destek aldı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell 'ın Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakmasının ardından İsrail'in ABD'den aldığı askeri yardım ve destek tekrar tartışma konusu oldu.

Bushnell'ın bir arkadaşı New York Post'a Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden birkaç saat önce ABD askerlerinin Gazze'deki Hamas tünellerinde savaştığına dair gizli bir bilgiye sahip olduğunu iddia etti.

WSJ'a göre, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin bulunduğu silah sevkiyatı, İsrail'e C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla gönderildi.

Haberde ayrıca, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve yaklaşık 3 bin müşterek doğrudan taarruz mühimmatının (JDAM) bulunduğu kaydedildi.

Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Times Meydanı'na pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, Bushnell için çiçekler bırakarak, mum yaktı.

"KARADA ASKERLERİMİZ VAR"

Hava Kuvvetlerinin 70. İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) Kanadı'nda görev yapan fakat aynı zamanda çevrimiçi olarak "radikal anarşist" gruplarla etkileşime girdiği iddia edilen Bushnell'ın arkadaşı, Bushnell'ın askeri istihbarat verileri üzerinde "çok gizli yetkiye" sahip olduğunu söyledi ve "Cumartesi günü bana o tünellerde askerlerimizin olduğunu ve cinayetlere ABD askerlerinin katıldığını söyledi." dedi.

New York Post'a konuşan arkadaşı Bushnell için "Bana söylediği şeylerden biri de masasına gelenler arasında ABD askerlerinin Filistin'deki soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada askerlerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." şeklinde konuştu.

"SAVAŞA BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ"

Öte yandan Bushnell'in askerlik arkadaşı Levi Pierpont ise Bushnell ile kendisine orduda şahit oldukları olaylar nedeniyle zaman içinde savaşlara bakışlarının değiştiğini söyledi.