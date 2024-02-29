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ABD kuvvetleri Gazze’de mi? Aaron Bushnell arkadaşı deşifre etti: Tünellerde savaşıyorlar! Hava Kuvvetleri'nden açıklama geldi

“Özgür Filistin” diye seslenerek Washington’daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD’li havacı Aaron Bushnell'in ölümü gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Amerikalı asker Aaron Bushnell'in arkadaşları Bushnell'in ölümü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular. Bir arkadaşı, Bushnell'in kendisine bölgedeki ABD birliklerinin birçok Filistinli'yi dürdüğünü söylediğini belirtti. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı olayın üstüne kapatmaya çalışarak,Bushnell'in ölümünün çok sıradan olduğunu ve bu intihara çok fazla siyasi anlam yüklendiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 12:34 Güncelleme 29 Şubat 2024, 12:34
ABD kuvvetleri Gazze’de mi? Aaron Bushnell arkadaşı deşifre etti: Tünellerde savaşıyorlar! Hava Kuvvetleri’nden açıklama geldi

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'ın Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakmasının ardından İsrail'in ABD'den aldığı askeri yardım ve destek tekrar tartışma konusu oldu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT GÖNDERDİ
ABD her ne kada yalanlasa da İsrail, 7 Ekim'den bu yana ABD'den, silah ve mühimmat ile üst düzey komutanların danışmanlığına kadar birçok alanda destek aldı.

ABD, Aralık 2023 itibarıyla İsrail'e 230 kargo uçağı, silah ve askeri teçhizat yüklü 20 gemi gönderdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ), Aralık 2023'teki haberinde, ABD tarafından İsrail'e gönderilen mühimmatın 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası ve 5 binden fazla MK82 güdümsüz bombadan oluştuğu belirtildi.

ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki katliamına desteği.ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki katliamına desteği.

Haberde ayrıca, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve yaklaşık 3 bin müşterek doğrudan taarruz mühimmatının (JDAM) bulunduğu kaydedildi.

WSJ'a göre, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin bulunduğu silah sevkiyatı, İsrail'e C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla gönderildi.

GİZLİ BİR BELGEYE SAHİPTİ
Bushnell'in ölümüyle ABD'nin İsrail'e yalnızca mühimmat göndermediği ABD askerlerinin Gazze'deki Hamas tünellerinde savaştığı da ortaya çıktı.

Bushnell'ın bir arkadaşı New York Post'a Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden birkaç saat önce ABD askerlerinin Gazze'deki Hamas tünellerinde savaştığına dair gizli bir bilgiye sahip olduğunu iddia etti.

Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Times Meydanı'na pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, Bushnell için çiçekler bırakarak, mum yaktı.Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Times Meydanı'na pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar, Bushnell için çiçekler bırakarak, mum yaktı.

"KARADA ASKERLERİMİZ VAR"
Hava Kuvvetlerinin 70. İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) Kanadı'nda görev yapan fakat aynı zamanda çevrimiçi olarak "radikal anarşist" gruplarla etkileşime girdiği iddia edilen Bushnell'ın arkadaşı, Bushnell'ın askeri istihbarat verileri üzerinde "çok gizli yetkiye" sahip olduğunu söyledi ve "Cumartesi günü bana o tünellerde askerlerimizin olduğunu ve cinayetlere ABD askerlerinin katıldığını söyledi." dedi.

New York Post'a konuşan arkadaşı Bushnell için "Bana söylediği şeylerden biri de masasına gelenler arasında ABD askerlerinin Filistin'deki soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada askerlerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." şeklinde konuştu.

"SAVAŞA BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ"
Öte yandan Bushnell'in askerlik arkadaşı Levi Pierpont ise Bushnell ile kendisine orduda şahit oldukları olaylar nedeniyle zaman içinde savaşlara bakışlarının değiştiğini söyledi.

Aaron BushnellAaron Bushnell

Bushnell, hakkında Pierpont,"Democracy Now" adlı ABD merkezli internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Bushnell ile Hava Kuvvetlerindeki temel eğitim sırasında tanıştığını belirten Pierpont, arkadaşının güçlü bir adalet duygusuna sahip olduğunu ifade etti.

"ASKERLİĞİ BIRAKTIM"
Pierpont, kendisinin vicdani rette bulunarak Temmuz 2023'te ordudan ayrıldığını, Bushnell'in de o dönemde askerliği bırakmayı düşündüğü ancak kendisiyle aynı yolu izlememeye karar verdiğini söyledi.

"NEDENİ ORDUDA GÖRDÜKLERİMİZ..."

Sosyal medyada ABD'deki sosyal adalet hareketleri hakkında içerik üreten insanlar tarafından cesaretlendirildiklerini vurgulayan Pierpont, "Yıllar geçtikçe ikimizin de savaşa ilişkin inançlarının değiştiğini biliyorum, bunun nedeni büyük ölçüde orduda gördüklerimiz ve ordunun bir parçası olduğumuz için öğrendiklerimizdi." ifadesini kullandı.

Pierpont, Bushnell'in kendisini ateşe verdiği haberlerini duyunca yıkıldığını ve ağladığını dile getirdi.

"ÖZEL SEKTÖRDE İŞ ARIYORDU"
New York Post'ta yer alan bir habere göre ise; Bushnell'in ölümüne ilişkin konuşan ismini vermek istemeyen başka bir arkadaşı ise; Bushnell'in kendisine siyasi aktivizmini sürdürmesine yetecek kadar para kazandıracak özel sektörde bir iş bulmayı umduğunu söylediğini ifade etti.

Bushnell'ın ölümü ABD medyasında sıcaklıklığını korurken, olayı kapatmaya çalışan ABD Hava Kuvvetleri'nden de çarpıcı bir açıklama geldi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Allvin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in ölümünü "trajedi" olarak değerlendirdi.

Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde konuşan Allvin'e, Bushnell'in "bu soykırıma ortak olmayacağım" sözleriyle gerçekleştirdiği protestosu soruldu.

"BU OLAYA ÇOK FAZLA ANLAM YÜKLENDİ"

Allvin, "Hava Kuvvetlerimiz açısından biz buna, ister siyasi ister başka sebeplerle olsun, içimizden birini kaybettiğimiz şeklinde bakıyoruz. Siyasi protesto ya da her ne olursa olsun herhangi bir intihar trajedidir." yanıtını verdi.

Olayın standart soruşturma çerçevesinde incelendiğini belirten Allvin, her yıl yaklaşık 100 civarında intihar vakası yaşandığını ve bu son intihara çok fazla siyasi anlam yüklendiğini söyledi.

Allvin, "Bu, kaybettiğimiz havacılarımızdan sadece biri ve biz aileye, birimine bakıyoruz ve bunun arkasında herhangi bir bağlam olup olmadığını, hangi derslerin alınabileceğini gerçekten anlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Allvin'in konuşması sırasında salonda bulunan bazı protestocular, "Onun (Aaron Bushnell) ismini söyle", "Şimdi ateşkes" şeklinde sloganlar attı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın da (Pentagon), Bushnell'in ölümü için "trajedi" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Bushnell’e silahını doğrultup bekleyen polis memuruBushnell’e silahını doğrultup bekleyen polis memuru

NELER OLMUŞTU?

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri üniformasıyla Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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