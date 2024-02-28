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Yahudi 'Baron' Jacob Rothschild öldü! 5. Baron Nat Rothschild yönetimi ele aldı

Dünyanın en zengin iş insanı 4. Baron Jacob Rothschild’in ölümü, büyük yankı uyandırdı. Yerine oğlu 5. Baron Nat Rothschild’in geçtiği açıklandı. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! 5. Baron Nat Rothschild yönetimi ele aldı

Dünya, 87 yaşında hayatını kaybeden en zengin iş insanı 4. Baron Jacob Rothschild'in hayat hikayesine odaklandı. Ünlü Rothschild hanedanının bir parçası olmasına rağmen hayatta kendi yolunu çizmeye karar kıldı.

BABASI İLE TARTIŞIRDI
İş hayatında hırslı ve acımasız olarak ün yaptı. Lord Rothschild'in babası Victor ile zorlu ilişkisi vardı. Bir gün "Babamla yaşadığım güç savaşının aynısını yıllar sonra oğlumla yaşayacağım" ifadesini kullandı. Ve o öngörüsü de çıktı. Önceki gün itibariyle 5. Baron olarak ilan edilen Nat Rothschild'le son dönemde çok ciddi krizler yaşayan Jacob Rothschild, "Maalesef bana benziyor" yorumunu yapmıştı.

HERKES ONA DANIŞTI
Lord Rothschild, alçakgönüllü görünmeye çalıştı. Ama Rupert Murdoch bile ondan emir aldı. Finans işinde büyümek isteyenler ona danışmak ve onayını almak zorunda kaldı. Finans merkezi Canary Wharf'ta dün tüm çalışanlar, ona saygı için siyah kıyafetler giyerek işbaşı yaptı.

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