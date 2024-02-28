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Rövanş yükleniyor: Donald Trump ve Joe Biden Michigan ön seçimlerini kazandı! Gözler 5 Kasım’da

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler başkan adayı belirlemek üzere ön seçimlere devam ediyor. Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, salı günü Michigan eyaletinde düzenlenen kendi partilerinin ön seçimini kazandı. Michigan’ın seçimde kritik bir önemi olduğu belirtilirken Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Biden ve Trump’ın yükselmesi 2024’te bir rövanş maçı yapılacağını gösteriyor.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 11:54 Güncelleme 28 Şubat 2024, 12:00
Rövanş yükleniyor: Donald Trump ve Joe Biden Michigan ön seçimlerini kazandı! Gözler 5 Kasım’da

ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken ön seçimlerde de adaylar netleşmeye başladı.

AYNI EYALETTE AYNI GÜN ZAFER

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump Michigan'da kendi partilerinin ön seçimini kazandı.

TRUMP-BIDEN RÖVANŞI YÜKLENİYOR

Trump Cumhuriyetçilerin, Biden ise Demokratların adayı olmaya adım adım yaklaşırken başkanlık seçimi ise 2020 seçimlerinin rövanşı olarak görülüyor.

KRİTİK AYALET MICHIGAN

ABD Başkanı Joe Biden salı günü Michigan'da Demokratların başkanlık ön seçimini kazandı. Eski Başkan Donald Trump ise açık ara farkla Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'i geride bıraktı.

Michigan'ın Biden ile Trump arasında muhtemel bir rövanş maçı olan 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Biden 2020 seçimlerinde Trump'ı Michigan'da yalnızca yüzde 2,8 puan farkla yenmişti.

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