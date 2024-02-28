Askeri araçlar şehre indi | Çad’da yeniden silah sesleri duyuldu! Muhalif lider Yaya Dillo öldürüldü mü?

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Çad'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun ise 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.