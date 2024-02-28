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Askeri araçlar şehre indi | Çad'da yeniden silah sesleri duyuldu! Muhalif lider Yaya Dillo öldürüldü mü?

Çad'ın başkenti Encemine'de sabah saatlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırı sonrası Çad'da yeniden silah sesleri duyulurken, muhalif lider Yaya Dillo'nun öldürüldüğü ileri sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 00:01 Güncelleme 29 Şubat 2024, 00:01
Askeri araçlar şehre indi | Çad’da yeniden silah sesleri duyuldu! Muhalif lider Yaya Dillo öldürüldü mü?

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkentte muhalif Sınır Tanımayan Sosyalist Parti merkez binası çevresinde silah seslerinin duyulduğu ve askeri araçların bölgeyi kapattığı bildirildi.

Partinin lideri ve aynı zamanda Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun akrabası olan Yaya Dillo'nun öldürüldüğü öne sürülürken, konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İnternet kesintilerinin yaşandığı şehirde askeri araçlar görüldü.

Çad İletişim Bakanı Abderaman Kullamalah, sabah saatlerinde Ulusal Devlet Güvenlik Teşkilatına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.
Hükümet, saldırıdan Sınır Tanımayan Sosyalist Partisini sorumlu tutmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtnoEski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun 2021'de öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Çad'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun ise 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.

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