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Yahudi 'Baron' Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail'i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan

Son dakika haberi! Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri 87 yaşında öldü, aile bankacılığıyla bilinen babalarının Yahudi geleneklerine uygun biçimde defnedileceğini duyurdu. İngiltere'nin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, 'Baron' olarak tanınan Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi. Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı. Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söylemişti. 87 yaşındaki Jacob Rothschild'in ölümü sonrası Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild'in üstleneceği bildirilmişti. Ancak ABD merkezli Time dergisi Rothschild'in kızı Hannah'ın onun yerine başkan olacağını iddia etti.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 14:51 Güncelleme 27 Şubat 2024, 17:55
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan

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Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Baron lakaplı Nathaniel Charles Jacob RothschildBaron lakaplı Nathaniel Charles Jacob Rothschild

YAHUDİ BARON ÖLDÜ

Rothschild ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Son derece başarılı bir finansör, kültür ve sanat savunucusu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail'deki ve Yahudi kültüründeki hayırseverliğin tutkulu bir destekçisi, mükemmel bir çevreci, çok sevilen bir arkadaş, baba ve dedeydi." ifadeleri yer aldı.

'Baron' Jacob Rothschild öldü!

Ailesi, 87 yaşında ölen Rothschild'in cenazesinin Yahudi geleneklerine uygun olarak aile içi bir törenle gerçekleştirileceğini, ileri bir tarihte de anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Nathaniel Philip RothschildNathaniel Philip Rothschild

YERİNE KİM GELECEK?

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde "4. Rothschild Baronu" unvanını taşıyordu. Baron unvanını Rothschild'in oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstleneceği iddia edilmişti.

Jacob Rothschild'in kızı HannahJacob Rothschild'in kızı Hannah


Ancak ailenin eski evi olan kır evi Waddesdon Malikanesi'ni yöneten yardım kuruluşu Rothschild Vakfı, Jacob Rothschild'in kızı Hannah'ın onun yerine başkan olacağını iddia etti.

Lord Jacob RothschildLord Jacob Rothschild

KATİL İSRAİL'İ KURDUK İTİRAFI

Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı. Lord Jacob Rothschild röportajda, "Balfour Deklarasyonu" olarak bilinen 2 Kasım 1917'de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild'e yazdığı bir mektuptan alıntılar yapmıştı.

3 BİN YILLIK PLAN

Jacob Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söylemişti.

Röportaj, Rothschild Ailesi'nin Filistin topraklarının işgal edilerek Siyonist devletin kurulmasına İngiliz İmparatorluğunun nasıl ikna edildiğine dair barındırdığı çarpıcı ifadeleriyle kayıtlara geçmişti.

FİLİSTİN'İN İŞGALİNİN YOLUNU AÇAN MEKTUP

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild'e 2 Kasım 1917'de gönderdiği mektupta, "Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır." cümleleriyle İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.

Yine tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devleti kurmasının yolunu açan 67 kelimelik Balfour Deklarasyonu, yayınlanmasının ardından Filistinlilerin topraklarının parça parça ellerinden alınarak vatanlarının işgale uğramasının ilk adımı oldu.



SİYONİSTLERİN BAŞI BARON

Soykırımcı terör devleti İsrail, günlerdir Gazze'yi abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline getirdi. Çocuk, kadıni yaşlı demeden binlerce kişi katletti. Tüm bu yaşananların gölgesinde dünyanın en karanlık ailesi olarak bilinen Rothschild ailesinin bir numaralı ismi Jacob Rothschild'un 2017 yılında verdiği röportaj geçtiğimiz aylarda yeniden gündem olmuştu.

2017 yılında yayınlanan videoda Jacob Rothschild verdiği röportajda Gazze'de kurulması için Siyonist bir devlet kurması talimatını verdiğini ve parasını ödediğini söylüyor.

Filistin'de terör devleti İsrail nasıl kuruldu?


Söz konusu röportajda şu ifadelere yer veriliyor:



Yahudi spiker Jacob Rothschild'e "Bu mektup neden Dışişleri Bakanı tarafından amcanız Walter'a gönderildi?" sorusunu yönlediriyor.

Jacob Rothschild, "İlginç bir soru. Çünkü bu öncelikle Doğu Avrupa'dan gelen bir hareketti. Ama hareketin kimi sorumlusu olduğunu açıklığa kavuşturmadılar. Ayrıca sonuçta Büyük Britanya, bu yüzden bunun hitap edilmesi gereken kişinin Rothschild ailesi olması gerektiğini hissettiler. Walter Lord Rothschild be o bir Siyonistti ve bunlar nadiren arka plandaki nedenler" ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerin devamında spiker "O zaman Walter Balfour Deklorasyonu'nu aldı ve elimde bir kopyası var, sizden bunu bizim için okumanızı isteyebilir miyim acaba?" sözleriyle Jacob Rothschild'den mektubu okumasını istiyor.



Belgede yer alan ifadeler ise şunlar:

Majestelerinin hükümeti Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasına olumlu bakmaktadır. Filistin'de bulunan Yahudi olmayan toplulukların yurttaş ve dinsel hakları da herhangi bir başka ülkedeki Yahudilerin sahip oldukları haklara ve siyasal statüye zarar verebilecek herhangi bir şeyin yapılmaması kaydıyla bu hedefe erişilmesi için elinden gelen tüm çabaları harcayacaktır.
Bu deklarasyonu Siyonist Federasyon'un bilgisine sunarsanız, size minnettar olacağım.

Saygılarımla Arthur James Balfour.



Jacob Rothschild'in belgedeki yazıyı okumasının ardından spiker "İşte Balfour Deklarasyonu bunu burada gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?" sorusunu soruyor.


Jacob Rothschild şu ifadeleri kullanıyor:

Gerçekten öyle olduğunu hissediyorum. Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstün anlardan biri. Buna ulaşmanın 3000 yıl sürdüğü düşünüldüğünde, bu mucize nasıl oldu diyorsanız bu en inanılmaz oportünizm örneğidir.

Yani fakirleşmiş bir insan olduğumuzu düşünüyorsanız, bir şekilde İngiltere'ye giden bilim adamı Vitman ailemin üyeleri de dahil olmak üzere birkaç kişiyle tanışıyor. Onları baştan çıkarıyor öyle bir çekiciliğe ve inanca sahip ki Balfour'u Başbakan Lİoyd Gerorge'u ve bakanlarının çoğunu bu fikrin doğru olduğuna inanılmaz bir şekilde ikan ediyor.



Yahudilerin ulusal evinin oluşmasına izin verilmeli. Yani bu çok düşük bir ihtimal ve sonra biliyorsunuz, İngiliz kabinesi ile zorlu bir mücadele başlıyor ve mektup bildiğiniz gibi beş taslaktan geçiyor ve sonunda şu geliyor: Oldukça uzlaşmacı bir mektup olarak söylüyorum. Asil nokta Yahudi cemaatinin size bağlanması için orada olması. İlk önce ulusal bir yurttan ziyade bir yuva vaat eden kısmı var ve sonra da yapılacak hiçbir şeyin yapılmaması gereken kısım var. Ama asıl önemli noktaya geri dönüyorsunuz ki bu belki de binlerce yıldır Yahudi hayatındaki en büyük olaydır.

'Peki tüm anlatılanlar inanılması istenilen Rothschild versiyonu doğru muydu?'

İngiliz komplo teorisyeni olarak tanınan yazar David Icke'nin sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı paylaşım gerçekleri gözler önüne bir kez daha sermiş oldu.



David Icke sosyal medya hesabından videoya ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


LORD LIONEL WALTER ROTHSCHILDLORD LIONEL WALTER ROTHSCHILD

Saçmalamayı kes, Jacob Rothschild;

YUVARLAK MASA DETAYI

Lord Lionel Walter Rothschild, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Londra merkezli gizli bir grup olan Round Table'ın (Yuvarlak Masa) gücünün arkasındaydı.


CECIL RHODESCECIL RHODES



Bu, Rothschild'lar için Cecil Rhodes tarafından kurulan bir örgüttü ve Rhodes onlar adına Güney Afrika'yı yağmaladı.

LORD ARTHUR BALFOURLORD ARTHUR BALFOUR



"İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN DESTEK VERDİĞİ BİR BELGEYDİ"

Rhodes, Round Table'ın ilk başkanıydı ve iç çemberinde bir üye vardı: İngiliz Dışişleri Bakanı olan LORD ARTHUR BALFOUR. Evet, o ünlü 1917 Balfour Deklarasyonu'nun arkasındaki isim. Bu deklarasyon, Yahudi bir vatanı için İngiliz hükümetinin kritik destek verdiği bir belgeydi. Bir süre sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra Rothschild/Rockefeller tarafından yaratılan Milletler Cemiyeti tarafından Filistin'in yönetimini Britanya'ya verildi.

İNGİLİZ AJAN LAWRENCE İNGİLİZ AJAN LAWRENCE



İNGİLİZ AJAN LAWRENCE DETAYI

Filistinliler, Britanya'nın 'Arap Ayaklanması'nda yardım etmeleri için manipüle edildi ve T. E. Lawrence ('Arabistanlı Lawrence') adlı Britanya askeri istihbarat ajanı tarafından yönlendirildi. Lawrence, Filistinlilere, Osmanlı İmparatorluğu'nu atmak için yardım ederlerse "bağımsızlık" sözü verdi, ancak aslında toprakların Rothschild Siyonist İsrail için belirlendiğini biliyordu.



"BALFOUR DEKLARASYONU LORD ROTHSCHİLD'E BİR MEKTUPTU"

'Balfour Deklarasyonu', bir parlamento açıklaması değil, iç çember operatörü Lord Balfour'dan Round Table'ın finansörü ve sahibi Lord Rothschild'a bir mektuptu. Başka bir deyişle, tam bir düzenleme. Şimdi dinleyelim, Rothschild'ların bize inanmamızı istedikleri versiyonu. Dinlediğimde dişlerim kaşınıyor.



BALFOUR DEKLARASYONU NEDİR?

Arthur Balfour'un imzasını taşıyan ve onun adıyla tarihe geçen Balfour Deklarasyonu ile İngiltere hükümeti, o sırada Osmanlı toprağı olan ve Yahudi nüfusun küçük bir azınlık olduğu Filistin'de, "Yahudi halkı için ulusal bir anayurt kurulmasını" destekleyeceğini bildirdi.

Balfour, deklarasyonu, o sırada Birleşik Krallık vatandaşı Yahudilerin liderlerinden Lord Walter Rothschild'a gönderilen bir mektuba ekli olarak gönderilmişti.

Lord Rothschild, Yahudilerin "tarihi anayurt" saydıkları, Şeria/Ürdün Nehri'nin doğu yakasından Akdeniz'e kadar uzanan, o sırada Filistin denilen topraklarda bağımsız bir devlet kurma ülküsü, yani siyonizmin en önde gelen savunucusu ve İngiltere Siyonist Federasyonu'nun da başkanıydı.



Deklarasyon metni, Lord Rothschild'a mektupla gönderildikten bir hafta sonra 9 Kasım 1917 günü gazetelerde de yayımlandı ve böylece kamuoyunun konuyla ilgili bilgisi oldu.

Bu aynı zamanda dünyadaki güçlü ve etkili bir ülke tarafından siyonizme verilen ilk açık destekti.

Buna karşılık metinde "devlet" yerine, bilerek daha muğlak "ulusal anayurt" kavramı kullanılıyor, Filistin denirken tam olarak hangi sınırların kastedildiği de belirtilmiyordu.

İngiltere hükümeti daha sonra "Filistin'de bir Yahudi anayurdu" derken bütün Filistin'i kastetmediğini bildirmişti.

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