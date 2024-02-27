Terör devleti sandık başında! İsrail gazetesinden Netanyahu karşıtı çağrı: Güzel olan her şeyi yok ediyor! Yıkıma karşı harekete geçin

Terör devleti İsrail 'de yerel seçimler başladı. İsrailliler belediye seçimi için sandık başına giderken İsrail gazetesi Haaretz, halkı oy vermeye ve katil Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine karşı mücadele etmeye çağırdı.

İSRAİL GAZETESİNDEN NETANYAHU KARŞITI ÇAĞRI

Haaretz, "Salı günkü yerel seçimlerin önemini küçümsemeyin. İsrail'de güzel olan her şeyi yok eden Netanyahu hükümetine karşı devam eden mücadelede bağımsız yargı ve demokrasiyi savunan on binlerce insanın yanı sıra yerel yönetim de kilit bir rol oynamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNE GELMİŞLERDİ: YARGI REFORMU KRİZİ TEKRAR PATLAK VERDİ

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce yargı reformuna karşı sokaklara dökülen milyonlarca İsrailli ile iç savaşın eşiğine gelen Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yargı krizini kısa bir süre de olsa unutturdu. Yerel seçimler ise yargı reformu krizini tekrar hatırlatırken İsrail'in kendi içindeki çatışmalarını da yeniden gün yüzüne çıkardı.

"NETANYAHU YIKIMI MÜCADELE EDİLMEDEN DURDURULAMAYACAK"

"Netanyahu ve çetesinin ektiği yıkım, mücadele edilmeden durdurulamayacak, belediye alanı terk edilmemelidir. Liberal halk, Yahudi üstünlüğü yanlısı hükümete ve onun yerel temsilcilerine karşı özgürlük için savaşacak parti listeleri lehine harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Soykırım ordusunun destekçisi the Jerusalem Post ise "İsrail güçleri ilerliyor, Yahudi devleti sandık başına gidiyor" başlıklı bir haber yayımladı ve soykırım ordusu Gazze'de sivilleri öldürürken halkın ise sandık başında oy verdiğini belirtti.

AKSA TUFANI'NDAN SONRA ERTELENMİŞTİ

31 Ekim 2023'te düzenlenmesi beklenen ve Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından 27 Şubat 2024'e ertelenen yerel seçimlerde İsrail İçişleri Bakanlığıa'na göre 7,2 milyon kayırtlı seçmen, 12 bin sandıkta 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'a kadar devam edecek.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarda görev alan askerler için bölge içinde 12 sandık kurulduğunu, ülke genelinde 150'si mobil olmak üzere toplam 925 sandık hazırlandığını bildirdi. Askerlerin 20-27 Şubat tarihlerinde oy verebileceği belirtildi.