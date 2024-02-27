Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde

NBC News ise Trump'ın da aynı gün Biden'ın ziyaret edeceği bölgeye 330 mil yani yaklaşık 531 kilometre uzaklıktaki Eagle Pass, Teksas 'ta konuşma yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Biden ABD sınır devriyesi ajanları, kolluk kuvvetleri yetkilileri ve yerel liderlerle görüşmek üzere Teksas'a gidecek" ifadelerine yer verildi.

Joe Biden , perşembe günü nadiren ziyaret ettiği ABD-Meksika sınırına gidecek. Donald Trump da aynı gün güney sınırını ziyaret edecek.

"BIDEN'I SINIRA KADAR KOVALIYORLAR"

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın Biden'ı sınıra gönderdiğini çünkü 2024 yarışını korkunç bir şekilde kaybettiğini iddia etti. Leavitt, "Biden'ın Başkan Trump'ı sınıra kadar kovalamaya yönelik son dakika samimiyetsiz girişimi bunu kesmeyecek" dedi.

Biden sınıra gideceğini pazartesi günü New York'taki kampanya toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada duyurdu. Biden, ziyareti sırasında göçmenlerle buluşup buluşmayacağına yönelik sorulara cevap vermedi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Texas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde yüksek güvenlik önlemlerine rağmen insani sığınma talebinde bulunmak için sınırı geçmeye çalışan göçmenler tarafından kesilen veya yıpratılan dikenli teller sınır güvenliği tarafından yenileniyor. Texas Ulusal Muhafızları, sığınmacılar tarafından telleri geçmek için dikenli tellerin üzerine yerleştirilen elbiseleri de yakıyor.

Biden Meksika sınırını en son Ocak 2023'te ziyaret etti. Bu Biden'ın başkan olarak bölgeye yaptığı ilk ziyeretti. Trump ise Cumhuriyetçilerin Meksika sınırından ABD'ye geçen göçmenlerle ilgili eleştirilerinin had safhada olduğu bir dönemde bölgeyi ziyaret etmişti.

İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNMİŞTİ

Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenler ve Teksas Valisi Greg Abbout'un Biden'a rağmen sınıra dikenli tel çekmesinin ardından büyüyen kriz neredeyse iç savaş boyutuna gelmişti. Teksas'ta Trump'a yönelik yoğun destek oldukça dikkat çekiyor. NBC News'in ocak ayında uyguladığı bir anket, kayıtlı seçmenin yüzde 57'sinin Trump'ın sınırın güvenliğini daha iyi sağlayacağını söylediğini, yüzde 22'sinin ise Biden için aynı şeyleri söylediğini belirtiyor.

Trump, başkan olduğu dönemde ve sonrasında sınır ziyaretlerine devam etti. Kasım ayında Teksas-Meksika sınırı yakınında düzenlenen bir etkinlik sırasında göçmenlik karşıtı söylemini artırdı ve Biden'ın sınır politikası konusundaki otoritesini baltalamak için kendi adımlarını atan Teksas Valisi Greg Abbott'un desteğini aldı.

Belgesiz göçmenlerin ABD'nin "kanını zehirlediğini" söyleyen Trump, kasım ayında Beyaz Saray'ı kazanması halinde "Amerikan tarihinin en büyük yurt içi sınır dışı operasyonunu" yapacağını söyledi. Biden ise Trump'ın önerdiği politikaları "insanlık dışı" ve "acımasız" olarak nitelendiriyor.