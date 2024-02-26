Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan





Belgede yer alan ifadeler ise şunlar:



Majestelerinin hükümeti Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasına olumlu bakmaktadır. Filistin'de bulunan Yahudi olmayan toplulukların yurttaş ve dinsel hakları da herhangi bir başka ülkedeki Yahudilerin sahip oldukları haklara ve siyasal statüye zarar verebilecek herhangi bir şeyin yapılmaması kaydıyla bu hedefe erişilmesi için elinden gelen tüm çabaları harcayacaktır.

Bu deklarasyonu Siyonist Federasyon'un bilgisine sunarsanız, size minnettar olacağım.



Saygılarımla Arthur James Balfour.





Jacob Rothschild'in belgedeki yazıyı okumasının ardından spiker "İşte Balfour Deklarasyonu bunu burada gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?" sorusunu soruyor.

Jacob Rothschild şu ifadeleri kullanıyor:



Gerçekten öyle olduğunu hissediyorum. Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstün anlardan biri. Buna ulaşmanın 3000 yıl sürdüğü düşünüldüğünde, bu mucize nasıl oldu diyorsanız bu en inanılmaz oportünizm örneğidir. Yani fakirleşmiş bir insan olduğumuzu düşünüyorsanız, bir şekilde İngiltere'ye giden bilim adamı Vitman ailemin üyeleri de dahil olmak üzere birkaç kişiyle tanışıyor. Onları baştan çıkarıyor öyle bir çekiciliğe ve inanca sahip ki Balfour'u Başbakan Lİoyd Gerorge'u ve bakanlarının çoğunu bu fikrin doğru olduğuna inanılmaz bir şekilde ikan ediyor.





Yahudilerin ulusal evinin oluşmasına izin verilmeli. Yani bu çok düşük bir ihtimal ve sonra biliyorsunuz, İngiliz kabinesi ile zorlu bir mücadele başlıyor ve mektup bildiğiniz gibi beş taslaktan geçiyor ve sonunda şu geliyor: Oldukça uzlaşmacı bir mektup olarak söylüyorum. Asil nokta Yahudi cemaatinin size bağlanması için orada olması. İlk önce ulusal bir yurttan ziyade bir yuva vaat eden kısmı var ve sonra da yapılacak hiçbir şeyin yapılmaması gereken kısım var. Ama asıl önemli noktaya geri dönüyorsunuz ki bu belki de binlerce yıldır Yahudi hayatındaki en büyük olaydır.



'Peki tüm anlatılanlar inanılması istenilen Rothschild versiyonu doğru muydu?'



İngiliz komplo teorisyeni olarak tanınan yazar David Icke'nin sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı paylaşım gerçekleri gözler önüne bir kez daha sermiş oldu.





David Icke sosyal medya hesabından videoya ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

LORD LIONEL WALTER ROTHSCHILD Saçmalamayı kes, Jacob Rothschild;



YUVARLAK MASA DETAYI



Lord Lionel Walter Rothschild, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Londra merkezli gizli bir grup olan Round Table'ın (Yuvarlak Masa) gücünün arkasındaydı.

CECIL RHODES







Bu, Rothschild'lar için Cecil Rhodes tarafından kurulan bir örgüttü ve Rhodes onlar adına Güney Afrika'yı yağmaladı.



LORD ARTHUR BALFOUR







"İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN DESTEK VERDİĞİ BİR BELGEYDİ"



Rhodes, Round Table'ın ilk başkanıydı ve iç çemberinde bir üye vardı: İngiliz Dışişleri Bakanı olan LORD ARTHUR BALFOUR. Evet, o ünlü 1917 Balfour Deklarasyonu'nun arkasındaki isim. Bu deklarasyon, Yahudi bir vatanı için İngiliz hükümetinin kritik destek verdiği bir belgeydi. Bir süre sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra Rothschild/Rockefeller tarafından yaratılan Milletler Cemiyeti tarafından Filistin'in yönetimini Britanya'ya verildi.