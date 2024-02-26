Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan

Yahudilerin ulusal evinin oluşmasına izin verilmeli. Yani bu çok düşük bir ihtimal ve sonra biliyorsunuz, İngiliz kabinesi ile zorlu bir mücadele başlıyor ve mektup bildiğiniz gibi beş taslaktan geçiyor ve sonunda şu geliyor: Oldukça uzlaşmacı bir mektup olarak söylüyorum. Asil nokta Yahudi cemaatinin size bağlanması için orada olması. İlk önce ulusal bir yurttan ziyade bir yuva vaat eden kısmı var ve sonra da yapılacak hiçbir şeyin yapılmaması gereken kısım var. Ama asıl önemli noktaya geri dönüyorsunuz ki bu belki de binlerce yıldır Yahudi hayatındaki en büyük olaydır.
'Peki tüm anlatılanlar inanılması istenilen Rothschild versiyonu doğru muydu?'
İngiliz komplo teorisyeni olarak tanınan yazar David Icke'nin sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı paylaşım gerçekleri gözler önüne bir kez daha sermiş oldu.
David Icke sosyal medya hesabından videoya ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
LORD LIONEL WALTER ROTHSCHILD
Saçmalamayı kes, Jacob Rothschild;
YUVARLAK MASA DETAYI
Lord Lionel Walter Rothschild, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Londra merkezli gizli bir grup olan Round Table'ın (Yuvarlak Masa) gücünün arkasındaydı.
CECIL RHODES
Bu, Rothschild'lar için Cecil Rhodes tarafından kurulan bir örgüttü ve Rhodes onlar adına Güney Afrika'yı yağmaladı.
LORD ARTHUR BALFOUR
"İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN DESTEK VERDİĞİ BİR BELGEYDİ"
Rhodes, Round Table'ın ilk başkanıydı ve iç çemberinde bir üye vardı: İngiliz Dışişleri Bakanı olan LORD ARTHUR BALFOUR. Evet, o ünlü 1917 Balfour Deklarasyonu'nun arkasındaki isim. Bu deklarasyon, Yahudi bir vatanı için İngiliz hükümetinin kritik destek verdiği bir belgeydi. Bir süre sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra Rothschild/Rockefeller tarafından yaratılan Milletler Cemiyeti tarafından Filistin'in yönetimini Britanya'ya verildi.
İNGİLİZ AJAN LAWRENCE
İNGİLİZ AJAN LAWRENCE DETAYI
Filistinliler, Britanya'nın 'Arap Ayaklanması'nda yardım etmeleri için manipüle edildi ve T. E. Lawrence ('Arabistanlı Lawrence') adlı Britanya askeri istihbarat ajanı tarafından yönlendirildi. Lawrence, Filistinlilere, Osmanlı İmparatorluğu'nu atmak için yardım ederlerse "bağımsızlık" sözü verdi, ancak aslında toprakların Rothschild Siyonist İsrail için belirlendiğini biliyordu.
"BALFOUR DEKLARASYONU LORD ROTHSCHİLD'E BİR MEKTUPTU"
'Balfour Deklarasyonu', bir parlamento açıklaması değil, iç çember operatörü Lord Balfour'dan Round Table'ın finansörü ve sahibi Lord Rothschild'a bir mektuptu. Başka bir deyişle, tam bir düzenleme. Şimdi dinleyelim, Rothschild'ların bize inanmamızı istedikleri versiyonu. Dinlediğimde dişlerim kaşınıyor.
BALFOUR DEKLARASYONU NEDİR?
Arthur Balfour'un imzasını taşıyan ve onun adıyla tarihe geçen Balfour Deklarasyonu ile İngiltere hükümeti, o sırada Osmanlı toprağı olan ve Yahudi nüfusun küçük bir azınlık olduğu Filistin'de, "Yahudi halkı için ulusal bir anayurt kurulmasını" destekleyeceğini bildirdi.
Balfour, deklarasyonu, o sırada Birleşik Krallık vatandaşı Yahudilerin liderlerinden Lord Walter Rothschild'a gönderilen bir mektuba ekli olarak gönderilmişti.
Lord Rothschild, Yahudilerin "tarihi anayurt" saydıkları, Şeria/Ürdün Nehri'nin doğu yakasından Akdeniz'e kadar uzanan, o sırada Filistin denilen topraklarda bağımsız bir devlet kurma ülküsü, yani siyonizmin en önde gelen savunucusu ve İngiltere Siyonist Federasyonu'nun da başkanıydı.