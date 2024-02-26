Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan

Rothschildler, dünyayı yöneten beş aileden biri olarak lanse ediliyordu. Ailesi, yaptığı açıklamayla ünlü banker Jacob Rothschild'in öldüğünü duyurdu.

Bugüne kadar sayısız haber ve komplo teorisine konu olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri Lord Jacob Rothschild , 87 yaşında öldü.

YAHUDİ BARON ÖLDÜ İngiltere'nin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, 'Baron' olarak tanınan Jacob Rothschild 'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi.

Lord Jacob Rothschild

KATİL İSRAİL'İ KURDUK İTİRAFI



Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı. Lord Jacob Rothschild röportajda, "Balfour Deklarasyonu" olarak bilinen 2 Kasım 1917'de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild'e yazdığı bir mektuptan alıntılar yapmıştı.



3 BİN YILLIK PLAN

Jacob Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söylemişti.

Röportaj, Rothschild Ailesi'nin Filistin topraklarının işgal edilerek Siyonist devletin kurulmasına İngiliz İmparatorluğunun nasıl ikna edildiğine dair barındırdığı çarpıcı ifadeleriyle kayıtlara geçmişti.