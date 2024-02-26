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Son dakika: Filistin başbakanı Muhammed Iştiyye Mahmud Abbas'a istifasını sundu

Son dakika haberleri... Filistin Devlet Başkanı Mahmud İştiyye işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını yöneten hükümetinin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:49 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:37
Son dakika: Filistin başbakanı Muhammed Iştiyye Mahmud Abbas’a istifasını sundu

Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildirdi. Iştiyye, "Hükümetin istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na (Mahmud Abbas) sunuyorum." dedi ve istifa kararının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve Batı Şeria ile Kudüs'teki gerilimin artmasıyla ilgili gelişmelerin ardından geldiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed IştiyyeFilistin Başbakanı Muhammed Iştiyye

MAHMUD ABBAS'A İSTİFASINI SUNDU

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında yaptığı konuşmada istifasını duyurdu. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

"FİLİSTİN-FİLİSTİN UZLAŞISI İÇİN"

Iştiyye, "Bir sonraki aşamanın ve zorluklarının, Gazze'deki yeni gerçekliği ve Filistinlilerin birliğine ve Filistin toprakları üzerinde otorite birliğinin genişletilmesine dayalı bir Filistin-Filistin uzlaşısına duyulan ihtiyacı dikkate alan yeni hükümet ve siyasi düzenlemeler gerektirdiğini görüyorum." şeklinde konuştu.

El Cezire Iştiyye'nin, ABD'nin Abbas'a Filistin Yönetimi'ni sarsması ve savaş sonrası Filistin devletini yönetebilecek bir siyasi yapı üzerinde çalışmaya başlaması yönündeki baskısının arttığı bir dönemde geldiğine dikkat çekti.

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