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Dışişleri Bakanlığ'ından Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Ermeni kuvvetlerin 32 yıl önce Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Katliamın 32. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da bir anma mesajı yayımlayarak "Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetlediğini" bildirdi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 09:05 Güncelleme 26 Şubat 2024, 09:27
Dışişleri Bakanlığ’ından Hocalı Katliamı’nın 32. yılına ilişkin anma mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 32 yıl geçti. Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992'yi gösteriyordu.

Tarihe kara bir leke olarak geçen katliama ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, tarafından yazılı bir anma mesajı yayımlandı.

AZERBAYCANLILARIN ACISI HALA YÜREĞİMİZDE
"Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir." ifadesine yer verilen açıklamada, katliam nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenirken, Azerbaycan halkına taziye dilekleri iletildi.


Açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

HOCALI'DA NELER OLDU?
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

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