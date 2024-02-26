Dışişleri Bakanlığ’ından Hocalı Katliamı’nın 32. yılına ilişkin anma mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Tarihe kara bir leke olarak geçen katliama ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, tarafından yazılı bir anma mesajı yayımlandı.

AZERBAYCANLILARIN ACISI HALA YÜREĞİMİZDE "Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir." ifadesine yer verilen açıklamada, katliam nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenirken, Azerbaycan halkına taziye dilekleri iletildi.



Açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

HOCALI'DA NELER OLDU?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.