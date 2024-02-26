CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail saldırılara devam ediyor! Gazze’nin kuzeyinde açlık tehdidi: Yeni doğan bebekler yetersiz beslenme yüzünden hastanelik oldu

Son dakika haberleri… Terör devleti İsrail Gazze 'de soykırıma, işgal altındaki Batı Şeria'da ise saldırılara ve tutuklama kampanyasına devam ediyor. Ramazan ayında yerinden edilmiş Filistinli yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'a yönelik büyük bir saldırı planladığını duyuran soykırımcı İsrail, devam eden tehditleri ile bölgede endişeleri artırıyor. İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.

İKİ AYLIK BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

BM Filistin Ajansı UNWRA'nın Gazze'ye gıda yardımını durdurmasının ardından bölgede açlık had safhaya ulaştı. Wafa haber ajansı Mahmud Fattouh adlı iki aylık bir bebeğin El Şifa Hastanesi'nde yetersiz beslenmeden öldüğünü bildirdi.

BATI ŞERİA'DA İLHAK PLANI

Wafa'nın haberine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil'e düzenlenen baskın sırasında sekiz Filistinliyi dövdü ve sorguya çekti.

AB'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3.300 yeni konut inşa etme planlarını "tartışmalı ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

07:57 İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu." ifadesine yer verildi.

Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin "tahliyesini" amaçlayan plan olduğunu yazdı.

Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını" onayladığı kaydedildi.

25 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR

YAHUDİLER MÜSLÜMAN TÜRBESİNE SALDIRDI

16.45 Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'teki Müslüman türbesini ele geçirdi, mezarlara zarar verdi.

Filistin-İsrail çatışması bağlamında arkeolojiye alanında çalışan bir STK olan Emek Shaveh, Ortodoks Yahudilerin, dini bir şahsiyetle bağlantılı bir alanda inşa edilen bir Müslüman türbesini ele geçirdiğini ve Müslüman mezarlarını tahrip ettikten sonra burayı "Binyamin Türbesi" ilan ettiğini bildirdi.

15.30 İsrail, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürülen iki askerin adını verdi. İsrail ordusu, i24 yayın kuruluşuna göre Gazze Şeridi'nin güneyinde Givati keşif birliğinden Başçavuş Nerya Belete ve Başçavuş Ido Eli Zrihan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Raporda, bölgenin güneyindeki çatışmada Givati birliğinden bir subay ve iki askerin de ağır yaralandığı belirtildi. Gazze'ye kara harekâtının başladığı 27 Ekim'den bu yana en az 240 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

TERÖR DEVLETİNDE SİRENLER ÇALIYOR

14.20 İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da hava saldırısı alarmı verildi. Kiryat Shmona'nın ardından Yukarı Celile bölgesinin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kibbutz Sde Nehemia'da sirenlerin çaldığını duyurdu.

Bugün erken saatlerde Hizbullah, füzelerle kışlada konuşlanmış İsrail askerlerini hedef aldığını söyledi. Ayrı bir açıklamada grup, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ndeki bir kışlayı iki Falak-1 füzesiyle vurduğunu söyledi.

13.08 Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 692'ye, yaralananların sayısının ise 69 bin 879'a yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 86 kişinin hayatını kaybettiği 131 kişinin de yaralandığı açıklandı.

10.55 Soykırımcı İsrail ordusu Han Yunus'un batısında çatışmaların devam ettiğini bildirdi. 7. Tugay Muharebe Timindeki İsrail askerleri, Batı Han Yunus'ta Filistinli savaşçılarla çatışıyor. İsrail ordusu çok sayıda Filistinli savaşçıyı öldürdüğünü ve bölgeye silah yerleştirdiğini iddia ediyor.

09.55 Wafa haber ajansı, İsrail'in son saldırılarında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu onlarca Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Han Yunus'un batı kısmı, Gazze şehrinin Sabra mahallesi, Gazze Şehri'nin doğusundaki Shaaf bölgesi Beit Lahiya, Gazze'nin kuzeyinde, Wafa'nın haberine göre, Gazze kenti yakınlarındaki Zeytun mahallesinde de patlamalar duyulduğu bildirildi.

08.55 Soykırımcı İsrail Gazze'ye bombardıman düzenledi ve hedef aldığı bir evde üç kişiyi öldürdü.

Cumartesi günü Gazze Şehri'nin Şati mülteci kampına düzenlenen ayrı bir saldırıda en az iki Filistinli öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.

00:21 Netanyahu, 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti.



Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ile esir takası ve "Refah'taki Hamas taburlarının yok edilmesi" için yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Netanyahu, bu nedenle Paris'e bir heyet gönderdiğini kaydetti.



Netanyahu, Refah kentine saldırı planlarına ilişkin ise "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

24 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14:21 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuk ve bir gazetecinin bulunduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

06:11 Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri El Halil, Tulkerim, Beytüllahim ve Nablus'ta gece baskınlarını sürdürdü.

El Halil'e bağlı Mesafir Yatta'da bir grup Yahudi yerleşimci, evlerine gitmek isteyen Filistinlileri alıkoyarak işkence yaptı.

Et-Tuvane köyündeki baskında da İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin köy halkına yönelik ihlallerini belgelemeye çalışan yabancı aktivistlere saldırdı. Köyün semalarında insansız hava araçları (İHA) uçuran İsrail güçleri, halkın sokağa çıkmasına engel oldu.

Tulkerim'in batısındaki Şuveyke ilçesindeki baskında El-Aksa Okuluna giren İsrail güçleri buradaki güvenlik kameralarına el koydu.

Tulkerim'in doğusunda ise Es-Selam ve Er-Reşid mahalleleri, Zennabe ilçesi, Es-Sikke Caddesi, İktaba Kavşağı, Nablus Caddesi ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Nasr Dağı yakınlarına düzenlenen baskınlarda da evlerde aramalar yapıldı.

Beytüllahim'de İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Beyt Tamir köyüne baskın düzenleyerek 22 Şubat'ta Doğu Kudüs'te vurularak öldürülen iki Filistinlinin evini önce kuşattı, sonra da bombayla patlatmak üzere ölçülerini aldı. Aynı şekilde Zatera köyünde de İsrail güçleri bir eve baskın düzenleyerek ölçülerini aldı.

Nablus'un Beyt Furik beldesindeki baskında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.

04:03 İsrailli esirlerin ailelerinin, hükümeti esir takası anlaşması yapmaya zorlamak için başkent Tel Aviv'in en işlek caddelerinden birini trafiğe kapattığı belirtildi.

03:47 İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ile Hamas arasında esir takasıyla ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te müzakereler sürerken ABD'nin Arap ülkeleriyle Gazze'de savaş sonrasına ilişkin görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Haberde, ABD yönetiminin "Arap ülkelerinin, savaş sonrası için bir plan yaptığını ve bu planda, Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) entegrasyonunu öngören bir maddenin yer alabileceğini" İsrail'e ilettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Joe Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, savaş sonrasıyla ilgili bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirmesi için baskı yaptığı kaydedildi.

Söz konusu haberle ilgili ABD'den ya da Arap Birliği'nden henüz açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, 22 Şubat'ta Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyarette, savaş sonrasıyla ilgili Netanyahu'yu bakanlarla görüşmeye teşvik etmiş ve "İsrail'in harekete geçmemesi durumunda, ABD ile Arap ülkelerinin, bu konuda kendi başlarına hareket edeceği" uyarısında bulunmuştu.

Paris'te, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla dün dolaylı müzakereler başlamıştı.

00:08 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, tarafından hazırlanan raporda, "İsrail, kasım ayı başından itibaren Gazze Şeridi'nde bir güvenlik kuşağı kurmak için çalışmalara başladı." denildi.

23 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE YAŞANANLAR:

SÜRGÜN KORİDORU İÇİN TÜRK HASTANESİNİ YIKTILAR

16.09 Netzarim koridoru ile Gazze'yi ikiye bölmeyi planlayan terör devleti İsrail sürgün hattını oluşturmak için Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni yıktı. Geçtiğimiz günlerde Gazzelilerin kuzeyden güneye geçişini engellemek için Netzarim Koridoru'nu inşa ettiği ortaya çıkan soykırım ordusu, çizdiği rotada bulunan hastaneyi buldozerle yıktı.

Soykırımcı İsrail Gazze'yi ikiye bölüyor!

12.31 BM Raportörleri, Gazze'de kullanılacağı ve uluslararası hukuku ihlal edeceği gerekçesiyle İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

11.00 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 yaşındaki çocukları gözaltına aldı. Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında yaşayan 10 yaşındaki iki Filistinli çocuk, perşembe günü yaklaşık altı saat boyunca İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Bölge sakinleri El Cezire'ye İsrail güçlerinin onları yakındaki İsrailli yerleşimciler tarafından kullanılan ana caddeye taş atmakla suçladığı sırada çocukların oyun oynadığını söyledi. Çocuklar, gece yarısından kısa bir süre önce serbest bırakılmadan önce saatlerce alıkonuldu.

10.50 Soykırımcı İsrail ordusu, perşembe günü Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde devam eden geniş çaplı operasyonlar sırasında "terörist" olarak adlandırdığı 10'dan fazla kişiyi öldürdüğünü söyledi.

08.35 Soykırımcı İsrail ordusu Beytüllahim'de tutuklama kampanyası başlattı. Wafa haber ajansı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinde altı kişiyi tutukladığını bildirdi.

23 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.49 Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kısmında bir evi bombalaması sonucu öldürülen çocukların parçalarını bulduklarını duyurdu.

17.38 El Kassam Tugayları, Telegram hesaplarından yaptıkları paylaşımda "Ghoul tüfeği Siyonist subaylar ve askerler için bir kabus" ifadelerini kullandı ve soykırımcı İsrail askerlerine karşı direnişe devam eden Hamas üyelerinin fotoğrafını paylaştı.

17.25 Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, soykırımcı İsrail ordusunun amacının, güvenlik sağlandıktan sonra kuzey Gazze sakinlerini bölgeye geri döndürmek olduğunu söyledi.

Times of Israel'e göre Netanyahu'nun ofisi, "Güneyde basit bir hedefimiz var: tam zafer. Hamas'ın ortadan kaldırılması ve rehinelerimizin serbest bırakılması yolundayız. Tam zafere ulaşana kadar dinlenmeyeceğiz." dedi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "Kuzeyde basit bir hedefimiz var: sakinleri geri getirmek. Bölge sakinlerini geri getirmek için güvenlik duygusunu geri getirmemiz gerekiyor, güvenlik duygusunu geri getirmek için de güvenliği geri getirmemiz gerekiyor, bunu da yapacağız" ifadelerine yer verildi.

Netanyahu ayrıca Lübnan sınırındaki durumla ilgili de yorum yaptı ve İsrail'in kuzeyde güvenliği her türlü yöntemle yeniden sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ FİLİSTİN DİRENİŞİ

16.27 Soykırımcı İsrail güçleri merhum Filistin lideri Yaser Arafat'ın Gazze'nin kuzeyindeki evini yıktı.

Daha önce Gazze'deki Arafat heykelini buldozerle yıkan soykırımcı İsrail ordusu şimdi de Arafat'ın evine saldırdılar.

14.20 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yerleşimci sivillere daha fazla silah dağıtılacağını duyurdu

Ben Gvir saldırı yerinde basına yaptığı açıklamada, "Polis ve silahlı vatandaşların sayesinde burada son derece büyük bir felaket önlendi" dedi. "Giderek daha fazla silah dağıtıyoruz. Sanırım bugün herkes silahların hayat kurtardığını anlıyor." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşimi yakınındaki bir otoyola düzenlenen silahlı saldırının ardından Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması çağrısında bulunmuştu.

Olayın ardından Ben Gvir İsraillilere daha fazla silah dağıtıldığını söylemiş ve saldırı yerinde basına yaptığı açıklamada, "Polis ve silahlı vatandaşların sayesinde burada son derece büyük bir felaket önlendi" dedi. "Giderek daha fazla silah dağıtıyoruz. Sanırım bugün herkes silahların hayat kurtardığını anlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Terör devleti İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir

12.00 Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında ölenlerin sayısının 7 Ekim'den bu yana 29 bin 410'a yükseldiği belirtildi. İsrail soykırımında en az 69.465 kişi yaralandı.

SOYKIRIMCIDAN HAMAS İTİRAFI

08.20 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde faaliyet gösteren dört Hamas taburunun tamamını "yenemediğini" itiraf etti ve İsrail güçleri çarşamba günü Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Gazze Şehri'nin Zeytun bölgesinde Filistinli savaşçılar tarafından düzenlenen en az üç saldırıda kayıp verdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşları Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) de Filistinli savaşçıların Zeytun'da İsrail piyadelerini ve zırhlılarını havan topları, roket güdümlü el bombaları (RPG'ler) ve "patlayıcı bir şekilde" hedef aldığını bildirdi.

ISW/CTP'nin son savaş alanı raporuna göre Han Yunus'ta Filistinli direnişçiler soykırım ordusu ile çatışmaya devam ediyor.

21 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

18.13 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi

14.50 7 Ekim'den bu yana Dokuzuncu Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde öldü. Haled Shawish isimli 53 yaşındaki kişi 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen dokuzuncu Filistinli mahkum olarak tanımlandı. 2007 yılında gözaltına alınan Batı Şerialu Shawish, ikinci İntifada'daki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistinli Esirler Derneği, 1967'den bu yana İsrail gözaltında 247 Filistinlinin öldüğünü söyledi. İsrail yetkilileri bunlardan 17'sinin cenazelerini sakladı. Dernek, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir gecede 30 kişiyi tutuklayarak 7 Ekim'den bu yana tutuklu sayısının 7 bin 150'ye çıktığını belirtti.

7 Ekim'den bu yana, İsrail ordusunun ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarında dokuz mahkumun da aralarında bulunduğu en az 401 Filistinli öldürüldü.

12.49 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 29 bin 313 kişinin öldüğünü, 69 bin 333 kişinin yaralandığını bildirdi.

Son 24 saatte en az 118 kişinin öldüğü, 163 kişinin de yaralandığı belirtildi.

11.25 Suriye devlet haber ajansı SANA, "İsrail saldırısının" bir konut binasını hedef aldığını bildirdi.

AFP haber ajansı, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken yetkililerin bölgeyi kordon altına aldığını bildirdi.

07.05 BM gıda kurumu, İsrail'in açtığı ateşin yanı sıra halk arasında şiddetli açlığın yaşandığı bölgede "sivil düzenin çökmesi nedeniyle tam bir kaos ve şiddet" yaşandığını gerekçe göstererek kuzey Gazze'ye yardım dağıtımını durdurdu.

Salı günü yapılan son askıya alma, İsrail'in bölgeye yönelik yıkıcı savaşının ortasında Ekim ayının sonundan bu yana neredeyse tamamen yardımın kesildiği kuzey Gazze'de açlık korkusunu artırdı.

BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), "kritik gıda yardımının ulaştırılmasında ve bu yardımı alan kişilerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini" söyledi.

FİLİSTİN'İN KÜLTÜREL MİRASINA DA GÖZ KOYDULAR

06.50 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistin anıtını buldozerle hedef aldı. İsrail askeri güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sivil altyapısını ve kültürel mirasını yok etmeye devam ediyor.

Soykırımcı İsrail askeri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinin güneyindeki Tammoun kasabasında trafik kavşağının ortasında öldürülen Filistinlilerin anısına dikilen bir anıtı yıkmaya çalışırken yakalandı.

Kasım ayında İsrail askeri buldozerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkarem'de eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın anıtını yıkmıştı.

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre, bir çatışma sırasında kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesi savaş suçu teşkil edebilir.

20 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

GAZZE'YE YARDIMLAR DURUYOR

16.12 BM Dünya Gıda Programı, güvenli dağıtıma izin veren koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları kesmesinin Gazze'dekilerin yanı sıra Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki yüz binlerce Filistinli mülteciye yardımları da etkileyeceğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, İsrail'in iddialarını gerekçe göstererek, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları dondurmasının sonuçlarına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bağışçıların fonlarını dondurmasının sonuçları, yalnızca Gazze Şeridi'ndeki büyük insani ihtiyaca yanıt verme yeteneğimizi etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda okullarımızda yüz binlerce kız ve erkek çocuğunun bulunduğu ve Ajansın 2 milyon Filistinli mülteciye temel sağlık hizmeti sağladığı Batı Şeria, Doğu Kudüs, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerine de darbe vuracak.

13.01 Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte en az 103 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 7 Ekim'den bu yana 29 bin 195'e çıktı.

Bakanlık, Telegram kanalında İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı harekatını başlatmasından bu yana 69 bin 170 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bazı yaralılara ve enkaz altında kalanlara ulaşmasını engellediği belirtilirken Gazze'de ailelere yönelik "dokuz katliam" yapıldığı belirtildi.

12.16 Hizbullah: Ramim kışlası civarında toplanan İsrail düşman askerlerini füzelerle hedef aldık ve doğrudan isabet sağladık.

12.07 El Cezire Filistin, Yukarı Celile'deki Arap Al-Aramsha'da sirenler çaldığını bildirdi.

GAZZE'NİN DOĞUSUNDA AĞIR BOMBARDIMAN

10.57 Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Şucaye mahallelerinin ağır bombardıman altında olduğu bildirildi. Bölge sakinlerinin Gazze'nin ana otoyolu olan Salah al-Din Caddesi üzerinden batı Han Yunus'taki el-Mawasi bölgesine tahliye edilmesi emrediliyor.

Bombalama bu iki mahallede kalan konut binalarını hedef alıyor ve daha fazla yer değiştirmeye neden oluyor. Sokaklarda cesetlerin olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu yönünde haberler var.

08.05 Soykırımcı İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısını bombaladı. El Cezire İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'un batısındaki bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.

04.20 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu.

19 Şubat tarihinde yaşananlar...

15.43 BM Raportörleri: İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyuyoruz.

KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

15.20 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki Al-Amal mahallesinde iki siyonist askeri keskin nişancılıkla öldürdüklerini ve Siyonist piyade kuvvetleriyle çatıştıklarını, onları öldürüp yaraladıklarını bildirdi.

13.10 İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlarla ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



09.10 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Nirim ve Nir Oz kibbutzlarında roket uyarı sirenleri çalındı. İsrail'in ulusal acil durum portalı Home Front Command tarafından yapılan uyarı, İsrail askeri tesisi olan Üçüncü Göz tesisi için de yapıldı.

Uyarının neden yapıldığı veya roket atılıp atılmadığı konusunda netlik bulunmuyor.

Geçen hafta Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik roket yağmuru atıldı, bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, sınır ötesi ateşin ancak Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla sona ereceğini söylüyor.

08.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesi'nde hastaları tedavi edebilen sadece 4 doktor kaldığını ve hastanenin işleyemeyecek durumda olduğunu belirtirken İsrail ise hastanenin haftalardır devam eden kuşatma sırasında faal kaldığını iddia etti.



İsrail'in Filistin'deki faaliyetleriyle ilgili koordinasyon ofisi (COGAT), Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nin, İsrail askerinin tıbbi tesisi haftalarca kuşatması boyunca işlevsel kaldığını iddia etti ve "Bilginize göre, Hamas görevlileri tıbbi personel olarak görevlendirilse de, Nasser hastanesi İsrail ordusunun tüm faaliyeti boyunca faaliyetteydi." ifadelerini kullandı.

18 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.23 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü bildirdi.

14.18 İsrail Yayın Kurumu: Hükümet, tek taraflı Filistin devletini tanımama yönündeki karar taslağını oy birliğiyle onayladı.

"HAMAS FİLİSTİN HALKININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

12.01 Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye "Hamas, Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün İsrail'de diyalog kuracak bir ortağımız yok." şeklinde açıklama yaptı.

Soykırımcı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi

11.50 Gazze Sağlık BakanlığIı Sözcüsü Eşref el Kudra, Gazze'nin en büyük ikinci hastanesi olan Nasır Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını duyurdu. Sözcü Eşref el Kudra Reuters'e verdiği demeçte, güneydeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde "şu anda hastalara bakan yalnızca dört sağlık personeli var" dedi.

08.15 Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki az-Zawayda bölgesine düzenlediği bombalamada üç kişinin öldüğünü bildirildi.

17 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddederek, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.



15.07 İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı planının gelecek hafta Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Hükümet Kabinesi'ne sunulacağı belirtildi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre; İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine ise izin vermeyeceği kaydedildi.

Filistinli çocuklar, ailelerine su ve gıda temin edebilmek için büyükler kadar mücadele veriyor.

Haberde, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "Hamas ile esir takası mutabakatına varılmazsa Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceği ve Refah'a da saldıracakları" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

12:29 Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in saldırı planladığı Refah kenti de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olması istenen ihtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiği kararını memnuniyetle karşıladı.

11:47 İsrail savaş uçaklarının, Zeytun ve Es-Sabra Mahallesinde 3 eve düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Refah kentindeki Şabura Kampı'nda 3 noktaya yönelik saldırısında ise 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Filistinliler, kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

BEBEKLER ÇÜRÜDÜ

11:01 İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesinde bebeklerin çürümüş bedenleri görüntülendi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudray yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin, sağlık personelini hastaneyi terke zorlaması ve hasta bebeklerin hastaneden çıkmasına da izin vermemesi nedeniyle 5 bebek öldü." dedi.

Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan bebek ve çocukların çürümüş bedenleri, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi.

Kudra, İsrail ordusunun çekilmesiyle, hastanede terk edilen bebeklerin çürümüş cesetlerini bulduklarını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail'in Nasr Çocuk Hastanesinde insanlığa karşı bir katliam işlediğini ifade etti.

Doktorların, hastanede solunum cihazına bağlı hasta bebek ve çocuklar olduğu için başlangıçta hastaneyi terk etmeyi kabul etmediğini ve bunun olması durumunda çocukların hemen öleceğini İsrail ordusuna ilettiğini söyleyen Sevabite, "Doktorlar silah zoruyla hastaneden çıkarıldı. 20 gün sonra hastaneye geri döndüklerinde ise hasta çocukların hepsinin öldüğünü ve cesetlerinin çürüyüp kurtlandığını gördüler." diye konuştu.

İşlenen bu katliamın uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmesine ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Sevabite, bu suçun sorumlusunun İsrail, ABD ve uluslararası toplum olduğunu kaydetti.

İsmail es-Sevabite, Arap ve İslam ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) İsrail güçleri tarafından yıkılan hastaneleri rehabilite ve restore etmeleri çağrısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU, NASIR HASTANESİNİ KUŞATMAYA DEVAM EDİYOR

10.00 İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuşatmasını sürdürüyor. Elektrik kesintisi, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve oksijen istasyonunun kapatılması nedeniyle 120 hastanın yanı sıra 5 sağlık personeli de hastanede çalışmaya devam ediyor.

08:22 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin Refah kentindeki çadırlarda yaşayan çocuklar, hayır kurumlarının dağıttı sudan alabilmek için sıraya giriyor.

16 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.07 Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de durumun çok vahim olduğunu, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin uygulaması gerektiğini bildirdi.



17.52 Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Şeba Çiftlikleri'nde bulunan İsrail ordusuna ait bir tesisi füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada ayrıntıya girilmeden, can kaybı yaşandığı belirtildi.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah daha önce televizyonda yaptığı bir konuşmada, silahlı grubunun üç kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarına gece ve sabahın erken saatlerinde karşılık vereceğini söylemiş ve "Düşman kanlarını akıtmanın bedelini ödeyecek" demişti.

Hizbullah ve İsrail, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana neredeyse her gün karşılıklı ateş açıyor. Şiddet, iki taraf arasında topyekün bir savaş korkusunun ortasında bu hafta yoğunlaştı.

12.30 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında en az 28 bin 775 kişinin öldüğünü ve 68 bin 552 kişinin yaralandığını söyledi. Son 24 saatte 112 Filistinlinin öldürüldüğü, 157 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Çocuklar, bidonlara doldurdukları suları ağır olmasına rağmen el arabaları veya taşıyarak çadırlarına taşıyor

12.10 Soykırımcı İsrail ordusu, savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Kantara köyü ve çevresindeki Hizbullah grubuna ait "askeri yapılara" saldırdığını ve çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü iddia etti.

07.30 Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" söyledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir başka huzursuzluk gecesinde Silat Silat ad-Dhahr'da bir "tutuklama kampanyası" yürütüyor ve Kalkilya'daki araçlara ateş açıyor.

15 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.06 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde yakıtın tükenmesi nedeniyle hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

14.15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in son 24 saatte 9 katliam gerçekleştirerek 87 sivili öldürdüğünü ve 104 kişiyi de yaraladığını bildirdi. Böylece Gazze'de 132 gündür devam eden soykırımda ölenlerin sayısı 28.663'e çıktı.

LÜBNAN'A PEŞ PEŞE SALDIRI

13.44 Soykırımcı İsrail ordusu son bir saatte Lübnan'ın Wadi Saluki bölgesine en az 12 saldırı dalgası düzenlediklerini duyurdu. Savaş uçaklarının gece boyunca Labbouneh ve Taybeh bölgelerindeki Hizbullah altyapısını da vurduğu belirtildi.

Üst düzey Hizbullah yetkilisi ve milletvekili Hasan Fadlallah, önceki gün güney Lübnan'a düzenlenen saldırılarda yarısı çocuk 10 sivilin öldürülmesinin ardından İsrail'in misillemeyle karşı karşıya kalacağını söyledi ve "Düşman bu suçların bedelini ödeyecek" dedi.

12.28 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail ordusu, hastaların Nasır Hastanesi'nden tahliyesi için her türlü koordinasyonu reddediyor.

10.15 Soykırımcı İsrail güçleri, tahliye emrinin ardından Nasır Hastanesi'ne ateş açtı. Hemşire Muhammed el-Astal, Han Yunus'un güneyindeki sağlık tesisinin bir aydır "kuşatma altında olduğunu", yiyecek ve içme suyu kalmadığını söyledi.

"Geceleri tanklar hastaneye yoğun ateş açtı, Nasır Hastanesi'ni çevreleyen binaların çatılarına keskin nişancılar ateş açarak yerinden olmuş üç kişiyi öldürdü" dedi. Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF), İsrail ordusunun binlerce hasta, personel ve yerinden edilmiş insanı hastaneden tahliye etme emrini kınadı.Tıbbi yardım kuruluşu, personelinin oradaki hastaları "neredeyse imkansız koşullar altında" tedavi etmeye devam ettiğini söyledi.

04:55 İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

03:33 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ettiğini bildirdi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa çevresi başta olmak üzere Kudüs kentindeki Filistinlilere ait evleri yıkma suçlarını artırdığına işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşim projelerini artırmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da sükünet için sarf edilen çabalara meydan okuduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla hem sivilleri öldürdüğü hem de masum insanları sürekli korkuttuğu, Yahudi yerleşimcilerin ise Filistinlilere saldırarak topraklarını gasbettiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım suçlarına varan savaşı durdurmaktan aciz kaldığı ve bunun da İsrail'in aşırı sağcı hükümetine cesaret verdiği ifade edildi.

01:15 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ile Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddialarını soruşturuyor.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre soruşturma, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahların sivilleri öldürmek için uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

Yetkililerin, 31 Ekim'de Cibaliye mülteci kampına düzenlenen ve 125'ten fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırısını soruşturduğu belirtilen haberde, müfettişlerin İsrail'in saldırıda ABD tarafından tedarik edilmiş olabilecek yaklaşık 907 kilogramlık bomba kullanmış olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da raporla ilgili bir soru üzerine bakanlığın, insan hakları ihlalleri ve sivillerin zarar gördüğü olaylarla ilgili raporların CHIRG (Sivil Zarar Olaylarına Müdahale Kılavuzu) süreci aracılığıyla incelediğini doğruladı.

Miller, inceleme altında olabilecek olaylar hakkında bilgi vermedi.

00:19 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.

14 ŞUBAT TARİHİNDE NELER YAŞANDI?

19.39 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Hizbullah'a yönelik bir sonraki "harekatında" bütün imkanlarını kullanarak çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı.

11:50 Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

11:51 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) eski Sözcüsü Chris Gunness, Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu durumun en dehşete düşürücü yanı insanlık tarihinde ilk kez televizyonlarda canlı yayınlanan soykırım olması." dedi.

11:07 Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkoydukları Filistinli bir genci elleri bağlanmış ve beyaz kıyafet giydirilmiş şekilde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Nasır Hastanesi'ne gönderdi.

Filistinli genç, hastanedekilere İsrail ordusunun tahliye talebini ilettikten sonra askerlerin bulunduğu noktaya döndü.

İsrail askerleri ise Filistinli genci 3 el ateş açarak sokak ortasında öldürdü.

Yerel medyada söz konusu gencin elleri bağlı şekilde hastaneye geldiği ve buradakilerle görüştüğü anlara ait görüntüler yer aldı.

İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin dün boşaltmasını istemişti.

10:10 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümeti Gazze Şeridi'nde ateşkes için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelerde "sadece dinleyici" pozisyonunda olmakla eleştirdi.

Lapid, İsrail ile Hamas arasında Kahire'de düzenlenen dolaylı görüşmelerle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.

Lapid ayrıca ismini açıklamadığı bazı dış tarafların, Hamas tünellerinden İsrailli esirlerin kurtarılması için kendilerinden daha fazla çaba harcadığına işaret etti.

10:01 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

08:25 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evin hedef alındığını, Deyrul Belah'ın doğusunda da bir mevzinin vurulduğunu aktardı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Güneydeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesine de İsrail'e ait helikopterlerden ateş açıldığı, El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna da yoğun şekilde ateş açıldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Cela Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde de İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Ali bin Ebi Talib Camisi çevresinin hedef alınması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

07:32 Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki kliniği İsrail ordusunun saldırılarında yıkıldı.

Konuya ilişkin Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten beri akredite olan ve bölgeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'nin şehir merkezinde bulunan kliniği 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.

Yeryüzü Doktorlarının Gazze'deki kliniği İsrail tarafında yıkıldı

İsrail saldırılarının başlamasıyla tahliye edilen ve kimsenin bulunmadığı kliniğin tamamen yerle bir olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'nin güneyinde hizmet vermeye devam eden Yeryüzü Doktorları ekibinin, Kuveyt Hastanesinde sağlık çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Gazze'deki tıbbi ve sarf malzeme stokunun azalması sebebiyle Mısır'dan tedarik edilen tıbbi ve yardım malzemelerinin sürekli olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden derneğin Gazze'deki ekibine ulaştırıldığının altı çizildi.

Açıklamada, son saldırılar sebebiyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu, 122 ambulans hizmet veremediği belirtildi.

07:19 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de 2,2 milyon kişinin durmak bilmeyen bombardıman altında olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de açlık tehdidi alarm verici düzeyde." dedi.

04:59 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinde İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin İsrail ordusu tarafından kuşatıldığını hatırlattı.

Kudra, Nasır Hastanesi etrafında konuşlanan İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Filistinli 3 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.

00.03 İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına Gazze'de insani ateşkes için çalışmasına yönelik çağrı yapan bir önerge kabul edildi.

00:47 Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Marthinus Van Schalkwyk, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail aleyhine aldığı ihtiyati tedbir kararlarını hiçe saymak anlamına geldiğini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, zorla aç ve susuz bırakarak, kıtlığa sürükledikleri Gazze Şeridi'ne un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini açıkladı.

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