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BM Genel Sekreteri Guterres’ten soykırımcı İsrail’in Refah planına tepki: Yardım programımızın tabutuna son çiviyi çakacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi’nde terör devleti İsrail’in kanlı Refah planı hakkında konuştu ve Refah’a düzenlenecek olası bir saldırı ile ilgili “Yardım programımızın tabutuna son çiviyi çakacak.” dedi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 13:35 Güncelleme 26 Şubat 2024, 13:36
BM Genel Sekreteri Guterres’ten soykırımcı İsrail’in Refah planına tepki: Yardım programımızın tabutuna son çiviyi çakacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'nun açılışında konuştu ve İsrail'in Refah'a saldırısının ABD'nin yardım programlarını tamamen bitireceğini söyledi.

Konuşmasında öncelikle Ukrayna'ya değinen Guterres, adil bir barışın artık sağlanması gerektiğini belirtti ve mevcut dünya düzenini "kaotik" olarak tanımlarken güç ilişkilerinin net olmadığını ve bu nedenle istikrarsızlık ve "dokunulmazlık" hislerinin yaygınlaştığını söyledi.

"UKRAYNA AVRUPA'NIN KALBİNDE KANAYAN YARA"

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının da üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Guterres, "Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan yara olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, savaşın Rus halkına da zarar verdiğini, binlerce genç Rus'un cephede öldüğünü, çatışmanın yayılma riskinin de yüksek olduğunu belirtti.

Guterres, "İsrail'in Refah'a saldırısı sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak." uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'nun açılışında konuşan Guterres, hiçbir şeyin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki İsrail'e yönelik saldırılarını haklı göstermeyeceğini belirtti.

"HİÇBİR ŞEY FİLİSTİN HALKININ TOPLU CEZALANDIRILMASINI HAKLI GÖSTERMEZ"

Guterres, hiçbir şeyin Filistin halkının toplu cezalandırılmasını da haklı gösteremeyeceğini vurguladı ve görev süresi boyunca ilk kez Gazze'de kan dökülmesini durdurmak ve gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup gönderdiğini ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

"REFAH SALDIRISI YARDIM PROGRAMIMIZIN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKACAK"

Uluslararası insancıl hukukun saldırı altında bulunduğuna dikkati çeken Guterres, şöyle konuştu:

Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce sivil öldürüldü. İnsani yardım hala tamamen yetersiz. Refah kenti, insani yardım operasyonunun temelini oluşturuyor ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da bu çabanın omurgasını oluşturuyor. İsrail'in Refah'a saldırısı, sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak.

Guterres, insani ateşkesin yanı sıra tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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