Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yılın geride bırakılmasına günler kala ABD 'nin cuma günü Rusya 'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıklaması bekleniyor. İngiliz dergisi the Economist ise Rusya ekonomisinin Batı'nın umduğundan daha dirençli çıktığını ve yaptırımların da delindiğini belirtti.

YAPTIRIMLAR İŞE YARAMADI: RUSYA EKONOMİSİ DAYANIKLI ÇIKTI

Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından IMF'nin Rusya'nın gayrı safi milli hasılasının 2021 ile 2023 arasında onda birden fazla daralmasını bekliyordu. 2023 Ekim ayına gelindiğinde IMF, üretimin artmış olabileceğini hesaplamıştı. Economist ise "Dahası, savaş küresel ticaretin ve finansal akışların önlerine konan engelleri aşmak için ne kadar hızlı bir yol bulduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

ECONOMIST: BATI'NIN KÜRESEL ENERJİ DÜZENİ ÜZERİNDEKİ HAKİMİYETİ AZALDI

Ham petrol ticaretinde 2022 yılında Batı'daki Rus ham petrolünün yaklaşık yüzde 60'ının Avrupa tankerleriyle taşınıyordu. G7 tarafından konulan fiyat sınırı ile petrolün varili 60 doların altında işlem görmediği sürece taşıyıcıların Rus petrolünü nakletmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Rusya'nın petrolünün büyük bir kısmını daha yüksek fiyattan taşıyan bir gölge altyapı geliştiğini belirten Economist, "Cenevre yerine Dubai ve Hong Kong'da daha fazla petrol ticareti yapılıyor. Batı'nın küresel enerji düzeni üzerindeki hakimiyeti azaldı." ifadelerini kullandı.