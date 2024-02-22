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Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini cuma günü açıklaması beklenirken Economist dergisi Rusya’nın ekonomisinin Batı’nın sandığından daha dirençli çıktığını belirtti. Yaptırımların birçok ülke ve bu ülkelerdeki şirketler tarafından delindiğini belirten Economist bu sebeple Batı’nın küresel enerji düzeni üzerindeki hakimiyetinin azaldığına dikkat çekti. ABD’nin Ukrayna’yı savunmanın ucuz bir yolu olarak yaptırımlara yöneldiğini öne süren Economist, yeni yaptırım paketinden en çok doların etkilenebileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:15 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:43
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yılın geride bırakılmasına günler kala ABD'nin cuma günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıklaması bekleniyor. İngiliz dergisi the Economist ise Rusya ekonomisinin Batı'nın umduğundan daha dirençli çıktığını ve yaptırımların da delindiğini belirtti.

YAPTIRIMLAR İŞE YARAMADI: RUSYA EKONOMİSİ DAYANIKLI ÇIKTI

Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından IMF'nin Rusya'nın gayrı safi milli hasılasının 2021 ile 2023 arasında onda birden fazla daralmasını bekliyordu. 2023 Ekim ayına gelindiğinde IMF, üretimin artmış olabileceğini hesaplamıştı. Economist ise "Dahası, savaş küresel ticaretin ve finansal akışların önlerine konan engelleri aşmak için ne kadar hızlı bir yol bulduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

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ECONOMIST: BATI'NIN KÜRESEL ENERJİ DÜZENİ ÜZERİNDEKİ HAKİMİYETİ AZALDI

Ham petrol ticaretinde 2022 yılında Batı'daki Rus ham petrolünün yaklaşık yüzde 60'ının Avrupa tankerleriyle taşınıyordu. G7 tarafından konulan fiyat sınırı ile petrolün varili 60 doların altında işlem görmediği sürece taşıyıcıların Rus petrolünü nakletmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Rusya'nın petrolünün büyük bir kısmını daha yüksek fiyattan taşıyan bir gölge altyapı geliştiğini belirten Economist, "Cenevre yerine Dubai ve Hong Kong'da daha fazla petrol ticareti yapılıyor. Batı'nın küresel enerji düzeni üzerindeki hakimiyeti azaldı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA BATI'DAN İBARET DEĞİL

Batı Rus şirketlerini ve iş insanlarını tek tek kara listeye alırken deyim yerindeyse "dünyanın beşten büyük olduğunu" unuttu. AB'den Rusya'ya ihracat çökerken Kırgızistan, Kazakistan ve Ermenistan gibi ülkeler Rusya'nın önemli tedarikçileri haline geldi.

Economist, tüm bunların ABD ve Avrupa'nın neden ikincil yaptırımlara yöneldiğini açıkladığını belirtiyor. ABD'nin 2018'de Kuzey Kore'nin yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan bir Letonyalı "borç vereni" "kara para aklama" iddiası ile etiketlemeyi düşündüğünü söylediğini ve birkaç gün içinde mevduat sahipleri ve yabancı alacaklıların kaçtığını, bankanın birkaç güç içinde çöktüğünü hatırlattı.

Economist, ayrıca, Çin bankalarının Rus firmalarıyla ilişkilerinde temkinli davrandığını fakat uzun vadede bu tür bir güç kullanımının Amerika'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetini aşındıracağını belirtti.

DOLAR DEVRİ TAMAMEN SONA EREBİLİR

ABD'nin gücünü agresif bir şekilde ortaya koyması durumunda "dünya parçalanırken etkilemeyi umduğu yeni ortaya çıkan güçleri tamamen yabancılaştırabileceğini, bunun da onları dolardan kaçınarak sistemin erişiminden kaçmaya teşvik edeceğini ve küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetini zayıflatabileceğini" belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk kez Çin'in sınır ötesi ödemelerinin çoğu dolardan ziyade yuan cinsinden yapıldı. Economist, diğer ülkelerinde aynı yolu izleme eğitiminde olabileceğini belirtti.

"UKRAYNA'YI SAVUNMANIN UCUZ BİR YOLU"

ABD'nin Ukrayna'ya maddi destek veremediğini belirten Economist, Rusya'ya yönelik yaptırımların Washington'un işine geldiğini, bunun Ukrayna'yı savunmanın "ucuz" bir yolu olduğunu belirtti.

Rusya'ya yönelik yaptırımların işe yaramadığını belirten Economist, yaptırımları güçlendirmenin ise ters etki yapacağını söyledi.

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