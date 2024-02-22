Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak

Economist, tüm bunların ABD ve Avrupa'nın neden ikincil yaptırımlara yöneldiğini açıkladığını belirtiyor. ABD'nin 2018'de Kuzey Kore'nin yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan bir Letonyalı "borç vereni" "kara para aklama" iddiası ile etiketlemeyi düşündüğünü söylediğini ve birkaç gün içinde mevduat sahipleri ve yabancı alacaklıların kaçtığını, bankanın birkaç güç içinde çöktüğünü hatırlattı.
Economist, ayrıca, Çin bankalarının Rus firmalarıyla ilişkilerinde temkinli davrandığını fakat uzun vadede bu tür bir güç kullanımının Amerika'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetini aşındıracağını belirtti.
DOLAR DEVRİ TAMAMEN SONA EREBİLİR
ABD'nin gücünü agresif bir şekilde ortaya koyması durumunda "dünya parçalanırken etkilemeyi umduğu yeni ortaya çıkan güçleri tamamen yabancılaştırabileceğini, bunun da onları dolardan kaçınarak sistemin erişiminden kaçmaya teşvik edeceğini ve küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetini zayıflatabileceğini" belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk kez Çin'in sınır ötesi ödemelerinin çoğu dolardan ziyade yuan cinsinden yapıldı. Economist, diğer ülkelerinde aynı yolu izleme eğitiminde olabileceğini belirtti.
"UKRAYNA'YI SAVUNMANIN UCUZ BİR YOLU"
ABD'nin Ukrayna'ya maddi destek veremediğini belirten Economist, Rusya'ya yönelik yaptırımların Washington'un işine geldiğini, bunun Ukrayna'yı savunmanın "ucuz" bir yolu olduğunu belirtti.
Rusya'ya yönelik yaptırımların işe yaramadığını belirten Economist, yaptırımları güçlendirmenin ise ters etki yapacağını söyledi.