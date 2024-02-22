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Putin Rusya’nın yeni nükleer kapasiteli bombardıman uçağıyla uçtu! Batı basını endişeli: Zamanlama manidar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın modernize edilmiş Tu-160M nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağıyla Tataristan’ın başkenti Kazan’da uçuş yaptı. Putin’in uçuşunu Rus devlet televizyonu duyururken İngiliz gazetesi Reuters ise uçuşun zamanlamasının anlamlı olduğunu belirtti ve Tu-160M’in “Batı’ya Moskova’nın nükleer yeteneklerinin hatırlatıcısı” olduğuna dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 17:18 Güncelleme 22 Şubat 2024, 17:26
Putin Rusya’nın yeni nükleer kapasiteli bombardıman uçağıyla uçtu! Batı basını endişeli: Zamanlama manidar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modernize edilmiş Tu-160M nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağıyla uçtu. Putin'in Tu-160M ile Tataristan'ın başkenti Kazan'da yaptığı uçuş Batı basınında geniş yankı uyandırırken İngiliz haber ajansı Reuters, Rus Başkan'ın nükleer kapasiteli bombardıman uçağı ile Batı'ya mesaj gönderdiğini yazdı.

"MOSKOVA'NIN NÜKLEER YETENEKLERİNİN HATIRLATICISI"

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160'ın geliştirilmiş versiyonu ile uçan Putin dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti. Batı basını Putin'in "Tu-160M" ile uçuşunun Batı'da Moskova'nın nükleer yeteneklerinin hatırlatıcısı olarak yorumlanacağını belirtiyor.

MODERN BLACKJACK

Blackjack, kod adı verilen devasa uçak ise Sovyetler Birliği'nin nükleer savaş durumunda uzun mesafelere silah taşımak üzere konuşlandıracağı Soğuk Savaş dönemi bombardıman uçağının modernize edilmiş bir versiyonu olarak biliniyor.

REUTERS: ZAMANLAMA MANİDAR

Reuters, Rusya'da önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken gelen bu hamlenin, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede şüpheli ölümü dolayısıyla Moskova ile Batı'nın anlaşmazlığa düştüğü bir dönemde gelmesine dikkat çekti.

RUS DEVLET TELEVİZYONU TANITTI

Rus devlet televizyonu TASS, modernize edilmiş süpersonik uçakların üretildiği Kazan'daki fabrikaya ait pistten kalkan dev uçağı tanıttı.

PESKOV "ASKERİ SIR" DEMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

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Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

Putin 2005 yılında bir eğitim tatbikatı sırasında uçağın eski bir versiyonu ile uçmuştu. 2018'de imzalanan sözleşmeye göre modernize edilmiş TU-160M nükleer bombardıman uçaklarından 10 tanesinin şu andan itibaren 2027'de kadar her biri 15 milyar ruble (163 milyon dolar) maliyetle Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

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