CANLI TAKİP | Han Yunus 30 gündür kuşatma altında! Gazze’de açlık kol geziyor: Siviller hayvan yemi ile besleniyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım ve ilhak suçlamaları ile yargılanırken Gazze'de savaş suçları işlemeye ve Batı Şeria'da ise Filistinlilere yönelik saldırılar ile tutuklama kampanyasına devam ediyor.

HAN YUNUS 30 GÜNDÜR KUŞATMA ALTINDA

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus 30 gündür soykırımcı İsrail ordusunun kuşatması altında. Filistin Kızılayı, İsrail kuşatmasının 30. gününde de devam etmesi nedeniyle Han Yunus'taki El Amal Hastanesi'ndeki vahim durum konusunda uyarıda bulundu.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

SOYKIRIMCIDAN HAMAS İTİRAFI

08.20 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde faaliyet gösteren dört Hamas taburunun tamamını "yenemediğini" itiraf etti ve İsrail güçleri çarşamba günü Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Gazze Şehri'nin Zeytun bölgesinde Filistinli savaşçılar tarafından düzenlenen en az üç saldırıda kayıp verdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşları Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) de Filistinli savaşçıların Zeytun'da İsrail piyadelerini ve zırhlılarını havan topları, roket güdümlü el bombaları (RPG'ler) ve "patlayıcı bir şekilde" hedef aldığını bildirdi.

ISW/CTP'nin son savaş alanı raporuna göre Han Yunus'ta Filistinli direnişçiler soykırım ordusu ile çatışmaya devam ediyor.

21 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

18.13 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi

14.50 7 Ekim'den bu yana Dokuzuncu Filistinli mahkum İsrail hapishanesinde öldü. Haled Shawish isimli 53 yaşındaki kişi 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen dokuzuncu Filistinli mahkum olarak tanımlandı. 2007 yılında gözaltına alınan Batı Şerialu Shawish, ikinci İntifada'daki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistinli Esirler Derneği, 1967'den bu yana İsrail gözaltında 247 Filistinlinin öldüğünü söyledi. İsrail yetkilileri bunlardan 17'sinin cenazelerini sakladı. Dernek, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir gecede 30 kişiyi tutuklayarak 7 Ekim'den bu yana tutuklu sayısının 7 bin 150'ye çıktığını belirtti.

7 Ekim'den bu yana, İsrail ordusunun ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarında dokuz mahkumun da aralarında bulunduğu en az 401 Filistinli öldürüldü.

12.49 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 29 bin 313 kişinin öldüğünü, 69 bin 333 kişinin yaralandığını bildirdi.

Son 24 saatte en az 118 kişinin öldüğü, 163 kişinin de yaralandığı belirtildi.

11.25 Suriye devlet haber ajansı SANA, "İsrail saldırısının" bir konut binasını hedef aldığını bildirdi.

AFP haber ajansı, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken yetkililerin bölgeyi kordon altına aldığını bildirdi.

07.05 BM gıda kurumu, İsrail'in açtığı ateşin yanı sıra halk arasında şiddetli açlığın yaşandığı bölgede "sivil düzenin çökmesi nedeniyle tam bir kaos ve şiddet" yaşandığını gerekçe göstererek kuzey Gazze'ye yardım dağıtımını durdurdu.

Salı günü yapılan son askıya alma, İsrail'in bölgeye yönelik yıkıcı savaşının ortasında Ekim ayının sonundan bu yana neredeyse tamamen yardımın kesildiği kuzey Gazze'de açlık korkusunu artırdı.

BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), "kritik gıda yardımının ulaştırılmasında ve bu yardımı alan kişilerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini" söyledi.

FİLİSTİN'İN KÜLTÜREL MİRASINA DA GÖZ KOYDULAR

06.50 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistin anıtını buldozerle hedef aldı. İsrail askeri güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sivil altyapısını ve kültürel mirasını yok etmeye devam ediyor.

Soykırımcı İsrail askeri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinin güneyindeki Tammoun kasabasında trafik kavşağının ortasında öldürülen Filistinlilerin anısına dikilen bir anıtı yıkmaya çalışırken yakalandı.

Kasım ayında İsrail askeri buldozerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkarem'de eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın anıtını yıkmıştı.

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre, bir çatışma sırasında kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesi savaş suçu teşkil edebilir.

20 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

GAZZE'YE YARDIMLAR DURUYOR

16.12 BM Dünya Gıda Programı, güvenli dağıtıma izin veren koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları kesmesinin Gazze'dekilerin yanı sıra Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki yüz binlerce Filistinli mülteciye yardımları da etkileyeceğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, İsrail'in iddialarını gerekçe göstererek, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları dondurmasının sonuçlarına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bağışçıların fonlarını dondurmasının sonuçları, yalnızca Gazze Şeridi'ndeki büyük insani ihtiyaca yanıt verme yeteneğimizi etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda okullarımızda yüz binlerce kız ve erkek çocuğunun bulunduğu ve Ajansın 2 milyon Filistinli mülteciye temel sağlık hizmeti sağladığı Batı Şeria, Doğu Kudüs, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerine de darbe vuracak.

13.01 Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte en az 103 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 7 Ekim'den bu yana 29 bin 195'e çıktı.

Bakanlık, Telegram kanalında İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı harekatını başlatmasından bu yana 69 bin 170 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bazı yaralılara ve enkaz altında kalanlara ulaşmasını engellediği belirtilirken Gazze'de ailelere yönelik "dokuz katliam" yapıldığı belirtildi.

12.16 Hizbullah: Ramim kışlası civarında toplanan İsrail düşman askerlerini füzelerle hedef aldık ve doğrudan isabet sağladık.

12.07 El Cezire Filistin, Yukarı Celile'deki Arap Al-Aramsha'da sirenler çaldığını bildirdi.

GAZZE'NİN DOĞUSUNDA AĞIR BOMBARDIMAN

10.57 Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Şucaye mahallelerinin ağır bombardıman altında olduğu bildirildi. Bölge sakinlerinin Gazze'nin ana otoyolu olan Salah al-Din Caddesi üzerinden batı Han Yunus'taki el-Mawasi bölgesine tahliye edilmesi emrediliyor.

Bombalama bu iki mahallede kalan konut binalarını hedef alıyor ve daha fazla yer değiştirmeye neden oluyor. Sokaklarda cesetlerin olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu yönünde haberler var.

08.05 Soykırımcı İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısını bombaladı. El Cezire İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'un batısındaki bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.

04.20 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu.

19 Şubat tarihinde yaşananlar...

15.43 BM Raportörleri: İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyuyoruz.

KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

15.20 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki Al-Amal mahallesinde iki siyonist askeri keskin nişancılıkla öldürdüklerini ve Siyonist piyade kuvvetleriyle çatıştıklarını, onları öldürüp yaraladıklarını bildirdi.

13.10 İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.