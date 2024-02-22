ABD Başkanı Joe Biden’ın gaflarında zirve! Seçim kampanyasında sahneye çıkıp Putin’e küfretti: Kremlin’den cevap geldi

ABD Başkanı Joe Biden, gafları ve unutkanlığının ardından şimdi de küfür kıyamet açıklamaları ile gündemden düşmüyor. San Francisco'da bir bağış toplama etkinliğine katılan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Çılgın bir 'O. Çocuğu' dedi.

BIDEN SAHNEDE PUTİN'E KÜFRETTİ

Geçtiğimiz günlerde terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun arkasından da küfrettiğine yönelik haberlerle gündem olan Biden, Putin'e sahnede küfretti.

"ÇILGIN BİR O. ÇOCUĞU"

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin şüpheli ölümü nedeniyle Putin'i suçlayan Biden, Putin için "Putin ve diğerleri gibi çılgın bir O. Çocuğumuz var ve daima nükleer savaş konusunda endişelenmek zorundayız ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.

KREMLİN'DEN JET CEVAP: HOLLYWOOD KOVBOYUNA BENZEMEYE ÇABASI

Biden'ın küfürlü çıkışına Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Başkanı'nın başka bir devletin başkanına böyle bir dil kullanmasının Başkanımız Putin'i etkilemesi mümkün değildir. Ancak bu tür kelimeleri kullananları küçük düşürür." dedi.

Peskov, Biden'ın Putin'e küfretmesi hakkında "Muhtemelen bir Hollywood kovboyuna benzeme çabası" olduğunu söyledi.