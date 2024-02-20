Soykırımcının hamisi ABD’den İsrail itirafı! Beyaz Saray konuşulmasını yasakladı: Washington Post nükleer rubiconun aşıldığını yazdı

TEL AVİV'DEN WASHİNGTON'DAN ANLAŞMA İSTEDİ
Washington Post'a göre Tel Aviv, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan ve sonraki tüm ABD başkanlarından, varoluşsal tehditlerle karşı karşıya kaldığı sürece ABD'nin Yahudi devletine nükleer silahlarından vazgeçmesi için baskı yapmayacağına dair gizli bir anlaşma talep etti.
WASHINGTON POST: ABD ZARAR GÖRECEK
ABD gazetesi, İsrailli yetkililerin Gazze'de nükleer silah kullandığına yönelik haberlerin son dönemde kamuoyunda patlak verdiğini ve ABD'nin artık bu durumdan fayda değil, zarar göreceğini belirtti.
PENTAGON RESMEN GİZLEDİ
ABD başkanlarından birisinin İsrail'in nükleer silah programına ilişkin birçok arşiv belgesinin gizliliğinin kaldırılması için adım attığını belirtti ve Pentagon'un ise ABD'li diplomatların, İsrail silah üretmeden önce bölgesel Orta Doğu nükleer silahlardan arınma görüşmelerinin gerekliliği üzerine yazdığı 60 yıllık bir muhtırada İsrail'in nükleer programına ilişkin tüm atıfları çıkardığını belirtti.
Washington Post, Türkiye'yi de işaret etti ve haberde şu ifadelere yer verdi:
Pentagon neyi koruyor? İsrail'in nükleer programını gizli tutmanın gerçekten ulusal güvenliğimize faydası olduğunu mu düşünüyor? İsrail'in nükleer statüsünü bilmiyormuş gibi davranırsak bu sadece İran, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, Güney Kore, Japonya ve diğerlerinin kendi nükleer silah programlarına devam etmelerini kolaylaştırmaz mı?
İSRAİL ABD'Yİ OTOSANSÜRE ZORLUYOR
Terör devleti İsrail'in artık nükleer programı konusunda sessiz kalmadığını belirten Washington Post, ABD'yi işaret ederek "Hükümetimizin zorunlu sessizliği de sona ermeli" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN "İSRAİL DENETLENMELİ" DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu defalarca belirtmiş ve özellikle de Kasım ayında Almanya'ya yaptığı ziyaretin ardından cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in nükleer silahlar bulundurduğunu açıkça belirtmişti. İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına taraf olmadığına dikkat çeken Başkan Erdoğan şöyle konuşmuştu:
"Taraf olmadığı için ilk etapta kurallarına da tabi olmuyor. Ama üye ülkelerin nükleer güvenlik adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna başvurup bir denetleme mekanizması isteme durumu var, onu şu anda harekete geçireceğiz. Oradaki kurulu toplayacak, bu talebe dair bir karar verecekler. Bu süreç biraz zaman alacak. Kurul kararını Atom Enerjisi Kurumunun üst organı olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine göndermeleri gerekiyor. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yanında durup bu konuyu veto etmesi mümkün. Ancak bu konunun, o zeminde tartışılır hale gelmesi bile muazzam bir durum. Şu ana kadar İsrail ile ilgili böylesi bir başvuru resmi kayıtlara ilk defa geçiyor. Bunun ilerletilmesi bölgedeki stratejik çıkarları dengeleme açısından çok önemli bir konu. Buradan baskı kurmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum."