Soykırımcının hamisi ABD’den İsrail itirafı! Beyaz Saray konuşulmasını yasakladı: Washington Post nükleer rubiconun aşıldığını yazdı

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken ABD gazetesi Washington Post itiraf niteliğinde bir haber yayımladı. Biri hükümet bakanı ve diğeri parlamento üyesi olmak üzere iki İsrailli yetkilinin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu açıkça söylediğini belirten Washington Post, Amerikalı yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladığını belirtti.

ABD 'nin, İsrail 'in nükleer cephaneliğine yönelik otosansürü sürdürmesinin sadece tuhaf değil, zararlı da olduğunu belirten Washington Post, İsrail ile İran arasındaki nükleer savaş oyunu ile ilgili "İsrail'in nükleer saldırıları İran'ın nükleer ve füze sahalarına, altyapısına ve nüfusuna ne kadar zarar verebilir?", "İran'ın nükleer ve füze yetenekleri etkisiz hale mi gelecek yoksa hayatta kalacak kadar derine mi gömüldüler?", "Bölgenin ekonomileri böyle bir nükleer değişim nedeniyle nakavt mı edilecek yoksa sadece sarsılacak mı?" ve "Washington, Moskova veya Pekin çatışmanın içine çekilir mi? Ne şekilde?" sorularını sordu.

İSRAİL BASKISI İKİ KATINA ÇIKTI

Söz konusu soruları cevaplamanın en iyi yolunun ABD'li ve İsrailli uzman ve yetkililerin farklı nükleer savaş senaryoları ile geleceği okuması olduğunu belirten Washington Post, ABD politikasının bunu imkansız kıldığına dikkat çekti.

Washington Post, elli yıl önce benimsenen eylem planının ABD çalışanlarının İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu açıkça kabul etmesini yasakladığına dikkat çekti. Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Berlin Duvarı'nın yıkılması ile birlikte Washington'ın İsrail'in baskısından dolayı bu tutumunu iki katına çıkardığını belirtti.