Elon Musk duyurdu: Neuralink’in ilk hastası düşünce gücüyle bilgisayar faresini oynattı! İnsan beynine çip yerleştirmişlerdi: Telepati’den yeni haber

Elon Musk , Neuralink'in beyin çipi implantasyonu alan ilk insan hastasının tamamen iyileştiğini ve sadece zihnini kullanarak bilgisayar fare imlecini hareket ettirebildiğini iddia etti. Musk, X Spaces'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Musk, Neuralink'in alıcılarla fareyi çeşitli yönlerde hareket ettirme ve bir düğmeyi basılı tutma yeteneği vermeye çalıştığını belirtti ve "Düşünerek mümkün olduğunca çok sayıda düğmeye basmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın ve X'in CEO'su teknoloji milyarderi Elon Musk, Neuralink'in ilk hastasının bilgisayar faresini düşünerek hareket ettirebildiğini duyurdu.

SADECE DÜŞÜNEREK FAREYİ OYNATTI

Elon Musk, Neuralink'in beyin çipi implantasyonu alan ilk insan hastasının tamamen iyileştiğini ve sadece zihnini kullanarak bilgisayar fare imlecini hareket ettirebildiğini iddia etti. Musk, X Spaces'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlerleme iyi ve hasta, farkında olduğumuz sinirsel etkilerle tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Hasta sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor.

Musk, Neuralink'in alıcılarla fareyi çeşitli yönlerde hareket ettirme ve bir düğmeyi basılı tutma yeteneği vermeye çalıştığını belirtti ve "Düşünerek mümkün olduğunca çok sayıda düğmeye basmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu." ifadelerini kullandı.