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Elon Musk duyurdu: Neuralink’in ilk hastası düşünce gücüyle bilgisayar faresini oynattı! İnsan beynine çip yerleştirmişlerdi: Telepati’den yeni haber

Tesla ve X’in CEO’su Elon Musk, beynine Neurolink mikroçipi yerleştirdikleri ilk hastanın düşünce gücü ile bilgisayar faresini oynattığını duyurdu. “Telepati” isimli mikroçip ile insanların her cihazın kontrolünü sağlayabileceğini iddia eden Elon Musk, bir sonraki aşamanın fareyi her yöne oynatabilmek olduğunu belirtirken “Düşünerek mümkün olduğunca çok sayıda düğmeye basmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:19 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:19
Elon Musk duyurdu: Neuralink’in ilk hastası düşünce gücüyle bilgisayar faresini oynattı! İnsan beynine çip yerleştirmişlerdi: Telepati’den yeni haber

Tesla'nın ve X'in CEO'su teknoloji milyarderi Elon Musk, Neuralink'in ilk hastasının bilgisayar faresini düşünerek hareket ettirebildiğini duyurdu.

SADECE DÜŞÜNEREK FAREYİ OYNATTI

Elon Musk, Neuralink'in beyin çipi implantasyonu alan ilk insan hastasının tamamen iyileştiğini ve sadece zihnini kullanarak bilgisayar fare imlecini hareket ettirebildiğini iddia etti. Musk, X Spaces'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlerleme iyi ve hasta, farkında olduğumuz sinirsel etkilerle tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Hasta sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor.

Musk, Neuralink'in alıcılarla fareyi çeşitli yönlerde hareket ettirme ve bir düğmeyi basılı tutma yeteneği vermeye çalıştığını belirtti ve "Düşünerek mümkün olduğunca çok sayıda düğmeye basmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın ve X'in CEO'su teknoloji milyarderi Elon Musk, Neuralink'in ilk hastasının bilgisayar faresini düşünerek hareket ettirebildiğini duyurdu.

SADECE DÜŞÜNEREK FAREYİ OYNATTI

Elon Musk, Neuralink'in beyin çipi implantasyonu alan ilk insan hastasının tamamen iyileştiğini ve sadece zihnini kullanarak bilgisayar fare imlecini hareket ettirebildiğini iddia etti. Musk, X Spaces'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlerleme iyi ve hasta, farkında olduğumuz sinirsel etkilerle tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Hasta sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor.

Musk, Neuralink'in alıcılarla fareyi çeşitli yönlerde hareket ettirme ve bir düğmeyi basılı tutma yeteneği vermeye çalıştığını belirtti ve "Düşünerek mümkün olduğunca çok sayıda düğmeye basmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu." ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA DUYURMUŞTU

Elon Musk, Ocak ayında insan beynine mikroçip yerleştirdiklerini duyurmuştu. "Telepati" adlı mikroçipi X sosyal medya hesabından duyuran Elon Musk, Neuralink mikroçipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyururken Stephen Hawking'den örnek vermişti.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ!

İlk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu duyuran Musk, Telepati ile telefon ve bilgisayar gibi tüm cihazların düşünce gücüyle kontrol edileceğini belirtmişti.

İnsan beynine mikroçip taktı! Elon Musk'tan flaş açıklama!

Musk mikroçip ile felçlik ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları olan insanları tedavi etmeyi amaçlıyor.

"STEPHEN HAWKING BİR MÜZAYEDECİDEN HIZLI OLABİLİR"

Musk, Telepati ile Stephen Hawking gibi engelli kullanıcıların "bir müzayedeciden daha hızlı iletişim kullanabileceğini" belirtmiş ve "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." demişti.

Elon Musk, ilk aşamada uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybetmiş kişilerin Telepati kullanıcısı olacağını belirtiyor.

Mayıs 2023'te insanlar üzerinde denemelere başlamak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alan proje kapsamında daha önce maymunlar üzerinde deneyler yapılmıştı. Çiplerin maymunların beynindeki sinyalleri başarı ile yorumladığı ve cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Elon Musk insan beynine mikroçip yerleştirdiğini duyurdu! ‘Telepati’ ile düşünce gücüyle bilgisayarlar kontrol edilebilecekElon Musk insan beynine mikroçip yerleştirdiğini duyurdu! ‘Telepati’ ile düşünce gücüyle bilgisayarlar kontrol edilebilecek
Elon Musk insan beynine mikroçip yerleştirdiğini duyurdu! 'Telepati' ile düşünce gücüyle bilgisayarlar kontrol edilebilecek

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