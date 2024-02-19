Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da! Türkiye de beyanda bulunacak

Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırım suçu dolayısıyla hakim karşısında. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar devam ediyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL BATI ŞERİA, GAZZE VE DOĞU KUDÜS İÇİN HESAP VERECEK

Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar bugün başlıyor. Bugün görülecek olan davada Güney Afrika'nın devam eden savaştaki ihlalleri nedeniyle İsrail'e karşı UAD'ye sunduğu soykırım şikayetinden farklı olarak İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki işgaline odaklanılacak.

Filistinliler üç bölgede de bağımsız bir devlet istiyor.

Filistin hukuk ekibi çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, bugün konuşacak olan Filistinli temsilcilerin İsrail işgalinin uluslararası hukukun üç temel ilkesini ihlal ettiğini savunacaklarını belirtti.

İsrail'in işgal altındaki geniş toprak alanlarını ilhak ederek toprak fetih yasağını ihlal ettiğini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini ve ırk ayrımcılığı ve apartheid sistemini dayattığını söylüyorlar.

"ŞİMDİ APARTHEID'I DÜŞÜNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı BM organizasyonları dairesi başkanı Omar Awadallah, "Mahkemeden yeni sözler duymak istiyoruz. Güney Afrika davasında soykırım kelimesini dikkate almak zorunda kaldılar. Şimdi onların apartheid'ı düşünmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DE SUNUM YAPACAK

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanat verecek.

Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan soykırımcı İsrail başta olmak üzere her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak. Duruşma yarın TSİ 12.00'de Filistin tarafının sunumuyla başlayacak. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ise son gün olan 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de sunum yapacak.

BM Genel Kurulunun Divandan talep ettiği sorular şu şekilde: