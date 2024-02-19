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Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Soykırım konuşuldu sıra 'apartheid'da! Türkiye de beyanda bulunacak

Soykırımcı İsrail Lahey’de hesap veriyor. Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar bugün başlıyor. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 52 devlet, terör devleri İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçları ile ilgili beyanda bulunacak. Duruşmada İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki işgali ele alınacak.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 14:30 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:36
Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da! Türkiye de beyanda bulunacak

Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırım suçu dolayısıyla hakim karşısında. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar devam ediyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL BATI ŞERİA, GAZZE VE DOĞU KUDÜS İÇİN HESAP VERECEK

Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar bugün başlıyor. Bugün görülecek olan davada Güney Afrika'nın devam eden savaştaki ihlalleri nedeniyle İsrail'e karşı UAD'ye sunduğu soykırım şikayetinden farklı olarak İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki işgaline odaklanılacak.

Filistinliler üç bölgede de bağımsız bir devlet istiyor.

Soykırımcı İsrail yargılanıyor: Sıra suç ortaklarında! Terör devleti Lahey’de suçlu bulunursa ibre onlara dönecek! Joe Biden, Rishi Sunak, Olaf Scholz…Soykırımcı İsrail yargılanıyor: Sıra suç ortaklarında! Terör devleti Lahey’de suçlu bulunursa ibre onlara dönecek! Joe Biden, Rishi Sunak, Olaf Scholz…

Filistin hukuk ekibi çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, bugün konuşacak olan Filistinli temsilcilerin İsrail işgalinin uluslararası hukukun üç temel ilkesini ihlal ettiğini savunacaklarını belirtti.

İsrail'in işgal altındaki geniş toprak alanlarını ilhak ederek toprak fetih yasağını ihlal ettiğini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini ve ırk ayrımcılığı ve apartheid sistemini dayattığını söylüyorlar.

"ŞİMDİ APARTHEID'I DÜŞÜNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı BM organizasyonları dairesi başkanı Omar Awadallah, "Mahkemeden yeni sözler duymak istiyoruz. Güney Afrika davasında soykırım kelimesini dikkate almak zorunda kaldılar. Şimdi onların apartheid'ı düşünmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DE SUNUM YAPACAK

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanat verecek.

SON DAKİKA I Türkiye Uluslararası Adalet Divanında 26 Şubatta beyanda bulunacakSON DAKİKA I Türkiye Uluslararası Adalet Divanında 26 Şubatta beyanda bulunacak
SON DAKİKA I Türkiye Uluslararası Adalet Divanında 26 Şubat'ta beyanda bulunacak

Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan soykırımcı İsrail başta olmak üzere her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak. Duruşma yarın TSİ 12.00'de Filistin tarafının sunumuyla başlayacak. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ise son gün olan 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de sunum yapacak.

BM Genel Kurulunun Divandan talep ettiği sorular şu şekilde:

1- İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinin, işgali sürdürmesinin, 1967'den bu yana Filistin topraklarındaki yerleşim ve ilhak faaliyetlerinin, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinin hukuki sonuçları nelerdir?

2- İsrail'in, ilk soruda belirtilen uygulamaları, işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilemektedir ve bu durumun tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçlar nelerdir?

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