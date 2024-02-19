Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in ilhakı: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da! Türkiye de beyanda bulunacak

Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırım suçu dolayısıyla hakim karşısında. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar devam ediyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL BATI ŞERİA, GAZZE VE DOĞU KUDÜS İÇİN HESAP VERİYOR

Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar bugün başlıyor. Bugün görülecek olan davada Güney Afrika'nın devam eden savaştaki ihlalleri nedeniyle İsrail'e karşı UAD'ye sunduğu soykırım şikayetinden farklı olarak İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki işgaline odaklanıyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze'de devam eden soykırımın, on yıllardır süren İsrail'e karşı "cezasızlık ve eylemsizliğin" sonucu olduğunu belirterek, İsrail'in cezasızlığına son vermenin "ahlaki, siyasi ve hukuki zorunluluk" olduğunu söyledi.

Filistin heyetine Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki başkanlık ederken, heyette Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da yer aldı.

Maliki, duruşmanın başında yaptığı konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bölgedeki insani krize işaret ederek, "Gazze'de yarısı çocuk 2,3 milyon Filistinli kuşatılmış ve bombalanmış, öldürülmüş, sakat, aç bırakılmış ve yerinden edilmişken karşınızda duruyorum." ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Filistinlinin, topraklarının sömürgeleştirilmesine ve bunu mümkün kılan ırkçı şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Maliki, "Filistin'de, hayatınızın tamamını mülteci olarak geçirebilir, onurunuzdan ve yaşamınızdan mahrum bırakılabilirsiniz." dedi.

Maliki, Filistin'in halkı bulunmayan bir toprak olmadığının altını çizerek, "Bu topraklarda siyasi, kültürel, sosyal ve dini yaşam vardı." diye konuştu.

Filistin'de İsrail işgali öncesindeki yaşamdan fotoğraflar da paylaşan Maliki, halihazırda Filistin halkını bekleyen seçeneklerin etnik temizlik, apartheid ya da soykırım olduğunu söyledi.

BM tüzüğünde, tüm halkların kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alındığını, dünyanın sömürgecilikten ve ırk ayrımcılığından kurtarılmasının taahhüt edildiğini hatırlatan Maliki, "Ancak Filistinliler on yıllardır bu haktan mahrum bırakılıyor." dedi.

"SOYKIRIM CEZASIZLIĞIN SONUCUDUR"

Bakan Maliki, "Gazze'de devam eden soykırım, on yıllardır süren cezasızlık ve eylemsizliğin bir sonucudur. İsrail'in cezasızlığına son vermek ahlaki, siyasi ve hukuki bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, UAD'ye Filistin'e ilişkin beş harita sunan Maliki, bunlardan ilkinde, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olmaları gerektiğini vurguladığı tarihi Filistin haritası yer aldı.

İkinci haritada, Filistinlilerin iradesini yok sayan 1947 BM haritasını gösteren Maliki, üçüncü haritada tarihi Filistin topraklarının dörtte üçünün 1948-1967 yılları arasında İsrail'e katıldığını gösteren haritayı sundu.

Maliki, 2020 tarihli dördüncü haritada da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından işgalinin, Filistin topraklarının ilhakının sürdüğü tabloyu gözler önüne serdi.

"İŞGAL DEĞİL İLHAK"

Filistinli Bakan, "İsrail işgalinin ilk gününden itibaren, işgalini geri dönülmez kılmak amacıyla toprakları sömürgeleştirmeye ve ilhak etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Beşinci haritada ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından BM Genel Kurulunda sunulan ve "yeni Orta Doğu" olarak tanımlanan haritayı gösteren Maliki, şu ifadeleri kullandı:

"Bu haritada Filistin diye bir şey yok, sadece Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan tüm toprakları kapsayan İsrail var. Bu size Filistin'in uzun süreli ve kesintisiz işgalinin neyi amaçladığını göstermektedir, Filistin'in tamamen ortadan kalkması ve Filistin halkının yok edilmesi. Bu adaletsizliklerin ve aşağılamaların hiçbir haklı gerekçesi olamaz, bunların devam etmesine izin vermek kabul edilemez ve affedilemez."

Filistinliler üç bölgede de bağımsız bir devlet istiyor.

Filistin hukuk ekibi çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, bugün konuşacak olan Filistinli temsilcilerin İsrail işgalinin uluslararası hukukun üç temel ilkesini ihlal ettiğini savunacaklarını belirtti.

İsrail'in işgal altındaki geniş toprak alanlarını ilhak ederek toprak fetih yasağını ihlal ettiğini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini ve ırk ayrımcılığı ve apartheid sistemini dayattığını söylüyorlar.

"ŞİMDİ APARTHEID'I DÜŞÜNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı BM organizasyonları dairesi başkanı Omar Awadallah, "Mahkemeden yeni sözler duymak istiyoruz. Güney Afrika davasında soykırım kelimesini dikkate almak zorunda kaldılar. Şimdi onların apartheid'ı düşünmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DE SUNUM YAPACAK

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanat verecek.

Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan soykırımcı İsrail başta olmak üzere her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak. Duruşma yarın TSİ 12.00'de Filistin tarafının sunumuyla başlayacak. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ise son gün olan 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de sunum yapacak.

BM Genel Kurulunun Divandan talep ettiği sorular şu şekilde: